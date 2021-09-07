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https://sputnik-georgia.ru/20210907/oskar-ayzek-potseloval-dzhessiku-chesteyn-v-ruku---video-potseluya-vzorvalo-set-259391761.html
Оскар Айзек поцеловал Джессику Честейн в руку - видео поцелуя взорвало Сеть
Оскар Айзек поцеловал Джессику Честейн в руку - видео поцелуя взорвало Сеть
Подписчики вспомнили, что оба актера женаты, и решили, что подобное поведение было неуместно 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T15:55+0400
2021-09-07T15:55+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Оскар Айзек поцеловал руку Джессики Честейн, что повлекло бурную реакцию со стороны пользователей Интернета.На Венецианском кинофестивале вне конкурса состоялась премьера мини-сериала "Сцены из супружеской жизни". На красной дорожке проект представляли исполнители главных ролей Оскар Айзек и Джессика Честейн.И все бы ничего, однако пользователи Сети утверждают, что актеры флиртовали друг с другом. Подливает масло в огонь и тот факт, что Айзек поцеловал Честейн в руку.Этот момент был запечатлен на видео, которое и стало популярным. На замедленных кадрах видно, как Оскар целует Честейн чуть ниже плеча."Хотела бы я подобрать слова, но правда не могу", — пишет Кристина Ньюлэнд, опубликовавшая видео в твиттере. Видео набрало уже около десяти миллионов просмотров.Поклонники актеров тут же вспомнили тот факт, что оба актера женаты, и подобное поведение было неуместно.К слову, Честейн и Айзек дружат уже давно. Вместе они учились в Джульярдской школе актерского мастерства. А в 2014 году они сыграли главные роли в криминальном триллере "Самый жесткий год".Читайте также:
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Оскар Айзек поцеловал Джессику Честейн в руку - видео поцелуя взорвало Сеть

15:55 07.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Джессика Честейн и актер Оскар Айзек. Венецианский кинофестиваль. День четвертый
Американская актриса Джессика Честейн и актер Оскар Айзек. Венецианский кинофестиваль. День четвертый - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписчики вспомнили, что оба актера женаты, и решили, что подобное поведение было неуместно
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Оскар Айзек поцеловал руку Джессики Честейн, что повлекло бурную реакцию со стороны пользователей Интернета.
На Венецианском кинофестивале вне конкурса состоялась премьера мини-сериала "Сцены из супружеской жизни". На красной дорожке проект представляли исполнители главных ролей Оскар Айзек и Джессика Честейн.
И все бы ничего, однако пользователи Сети утверждают, что актеры флиртовали друг с другом. Подливает масло в огонь и тот факт, что Айзек поцеловал Честейн в руку.
Этот момент был запечатлен на видео, которое и стало популярным. На замедленных кадрах видно, как Оскар целует Честейн чуть ниже плеча.
"Хотела бы я подобрать слова, но правда не могу", — пишет Кристина Ньюлэнд, опубликовавшая видео в твиттере. Видео набрало уже около десяти миллионов просмотров.
Поклонники актеров тут же вспомнили тот факт, что оба актера женаты, и подобное поведение было неуместно.
К слову, Честейн и Айзек дружат уже давно. Вместе они учились в Джульярдской школе актерского мастерства. А в 2014 году они сыграли главные роли в криминальном триллере "Самый жесткий год".
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