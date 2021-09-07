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Оскар Айзек поцеловал Джессику Честейн в руку - видео поцелуя взорвало Сеть

Оскар Айзек поцеловал Джессику Честейн в руку - видео поцелуя взорвало Сеть

Подписчики вспомнили, что оба актера женаты, и решили, что подобное поведение было неуместно 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T15:55+0400

2021-09-07T15:55+0400

2021-09-07T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Оскар Айзек поцеловал руку Джессики Честейн, что повлекло бурную реакцию со стороны пользователей Интернета.На Венецианском кинофестивале вне конкурса состоялась премьера мини-сериала "Сцены из супружеской жизни". На красной дорожке проект представляли исполнители главных ролей Оскар Айзек и Джессика Честейн.И все бы ничего, однако пользователи Сети утверждают, что актеры флиртовали друг с другом. Подливает масло в огонь и тот факт, что Айзек поцеловал Честейн в руку.Этот момент был запечатлен на видео, которое и стало популярным. На замедленных кадрах видно, как Оскар целует Честейн чуть ниже плеча."Хотела бы я подобрать слова, но правда не могу", — пишет Кристина Ньюлэнд, опубликовавшая видео в твиттере. Видео набрало уже около десяти миллионов просмотров.Поклонники актеров тут же вспомнили тот факт, что оба актера женаты, и подобное поведение было неуместно.К слову, Честейн и Айзек дружат уже давно. Вместе они учились в Джульярдской школе актерского мастерства. А в 2014 году они сыграли главные роли в криминальном триллере "Самый жесткий год".Читайте также:

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венеция, светская хроника, зарубежные звезды