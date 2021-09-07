Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Оскар Айзек поцеловал Джессику Честейн в руку - видео поцелуя взорвало Сеть
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Джессика Честейн и актер Оскар Айзек. Венецианский кинофестиваль. День четвертый
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Подписчики вспомнили, что оба актера женаты, и решили, что подобное поведение было неуместно
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Оскар Айзек поцеловал руку Джессики Честейн, что повлекло бурную реакцию со стороны пользователей Интернета.
На Венецианском кинофестивале вне конкурса состоялась премьера мини-сериала "Сцены из супружеской жизни". На красной дорожке проект представляли исполнители главных ролей Оскар Айзек и Джессика Честейн.
И все бы ничего, однако пользователи Сети утверждают, что актеры флиртовали друг с другом. Подливает масло в огонь и тот факт, что Айзек поцеловал Честейн в руку.
I wish I had words for this but I really do not pic.twitter.com/xJVzOJJCeh— Christina Newland (@christinalefou) September 4, 2021
Этот момент был запечатлен на видео, которое и стало популярным. На замедленных кадрах видно, как Оскар целует Честейн чуть ниже плеча.
"Хотела бы я подобрать слова, но правда не могу", — пишет Кристина Ньюлэнд, опубликовавшая видео в твиттере. Видео набрало уже около десяти миллионов просмотров.
Поклонники актеров тут же вспомнили тот факт, что оба актера женаты, и подобное поведение было неуместно.
К слову, Честейн и Айзек дружат уже давно. Вместе они учились в Джульярдской школе актерского мастерства. А в 2014 году они сыграли главные роли в криминальном триллере "Самый жесткий год".
Читайте также:
"Королева": подписчики в восторге от образа Марии Шараповой на Венецианском кинофестивале
Сказочная нимфа: Зендая дебютировала в Венеции в "мокром" платье