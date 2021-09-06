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https://sputnik-georgia.ru/20210906/koroleva-podpischiki-v-vostorge-ot-obraza-marii-sharapovoy-na-venetsianskom-kinofestivale-259363352.html
"Королева": подписчики в восторге от образа Марии Шараповой на Венецианском кинофестивале
"Королева": подписчики в восторге от образа Марии Шараповой на Венецианском кинофестивале
Теннисистка выбрала для мероприятие полупрозрачное платье от Dior в викторианском стиле 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T20:05+0400
2021-09-06T20:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
мария шарапова
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Всемирно известная теннисистка Мария Шарапова появилась на Венецианском кинофестивале и повергла в восторг подписчиков своим образом на красной дорожке.Мария отправилась на Венецианский фестиваль, который собрал многих всемирно известных звезд, вместе со своим женихом, бизнесменом Александром Гилксом. Пара посетила премьеру фильма "Утраченные иллюзии".Шарапова появилась на красной дорожке в элегантном образе. Теннисистка выбрала для мероприятие полупрозрачное платье от Dior в викторианском стиле.Подписчики под фото оставляли лишь положительные комментарии, восхищаясь тем, как хорошо выглядит спортсменка."Королева", "Выглядишь так прекрасно", "Красотка", "Очень нежно", "Королева в любое время", "Очень элегантна", – отмечают довольные пользователи.Читайте также:
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мария шарапова, зарубежные звезды

"Королева": подписчики в восторге от образа Марии Шараповой на Венецианском кинофестивале

20:05 06.09.2021 (обновлено: 20:13 06.09.2021)
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© AP Photo / Charles Sykes / InvisionТеннисистка Мария Шарапова
Теннисистка Мария Шарапова - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Charles Sykes / Invision
Теннисистка выбрала для мероприятие полупрозрачное платье от Dior в викторианском стиле
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Всемирно известная теннисистка Мария Шарапова появилась на Венецианском кинофестивале и повергла в восторг подписчиков своим образом на красной дорожке.
Мария отправилась на Венецианский фестиваль, который собрал многих всемирно известных звезд, вместе со своим женихом, бизнесменом Александром Гилксом. Пара посетила премьеру фильма "Утраченные иллюзии".
Шарапова появилась на красной дорожке в элегантном образе. Теннисистка выбрала для мероприятие полупрозрачное платье от Dior в викторианском стиле.
Подписчики под фото оставляли лишь положительные комментарии, восхищаясь тем, как хорошо выглядит спортсменка.
"Королева", "Выглядишь так прекрасно", "Красотка", "Очень нежно", "Королева в любое время", "Очень элегантна", – отмечают довольные пользователи.
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