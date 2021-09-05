https://sputnik-georgia.ru/20210905/skazochnaya-nimfa-zendaya-debyutirovala-v-venetsii-v-mokrom-plate-259319500.html

Сказочная нимфа: Зендая дебютировала в Венеции в "мокром" платье

Сказочная нимфа: Зендая дебютировала в Венеции в "мокром" платье

Новый образ звезды Голливуда может войти в историю моды. Поклонники не могут насмотреться на красавицу-актрису 05.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-05T11:01+0400

2021-09-05T11:01+0400

2021-09-05T11:01+0400

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Американская актриса Зендая дебютировала на Венецианском кинофестивале: "мокрое" платье звезды произвело фурор в Сети.В Италии проходит Венецианский кинофестиваль. В пятницу состоялись показы двух фильмов: фильм о жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт, а также долгожданная премьера "Дюны". Исполнительница главной роли - актриса Зендая - сразила всех зрителей своим образом.Звезда вышла на красную дорожку в платье марки Balmain, и этот выход запомнился всем фанатам и критикам мира моды.Зендая показалась на публике в образе сказочной нимфы: "мокрое" платье телесного цвета с разрезами по бокам обсуждают в Сети. Свой образ актриса разбавила красивым ожерельем, которое так и не смогло затмить красоту ее наряда.Укладка старлетки с "мокрым" эффектом и яркий макияж глаз - стали завершающим штрихом ансамбля."Если бы "Оскар" давали за образ - победила бы Зендая"; "Глаз не оторвать"; "Безумно красивое платье"; "Лучший образ за весь фестиваль"; "Богиня", - прокомментировали фанаты.Читайте также:

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