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Сказочная нимфа: Зендая дебютировала в Венеции в "мокром" платье
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© REUTERS / YARA NARDIЗендая
© REUTERS / YARA NARDI
Новый образ звезды Голливуда может войти в историю моды. Поклонники не могут насмотреться на красавицу-актрису
Американская актриса Зендая дебютировала на Венецианском кинофестивале: "мокрое" платье звезды произвело фурор в Сети.
В Италии проходит Венецианский кинофестиваль. В пятницу состоялись показы двух фильмов: фильм о жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт, а также долгожданная премьера "Дюны". Исполнительница главной роли - актриса Зендая - сразила всех зрителей своим образом.
Звезда вышла на красную дорожку в платье марки Balmain, и этот выход запомнился всем фанатам и критикам мира моды.
Зендая показалась на публике в образе сказочной нимфы: "мокрое" платье телесного цвета с разрезами по бокам обсуждают в Сети. Свой образ актриса разбавила красивым ожерельем, которое так и не смогло затмить красоту ее наряда.
Укладка старлетки с "мокрым" эффектом и яркий макияж глаз - стали завершающим штрихом ансамбля.
"Если бы "Оскар" давали за образ - победила бы Зендая"; "Глаз не оторвать"; "Безумно красивое платье"; "Лучший образ за весь фестиваль"; "Богиня", - прокомментировали фанаты.
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