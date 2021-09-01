https://sputnik-georgia.ru/20210901/epatazhnaya-svadba-morgenshterna-naryady-revva-politsiya-i-drugie-skandaly-259204550.html

Эпатажная свадьба Моргенштерна: наряды, Ревва, полиция и другие скандалы

Эпатажная свадьба Моргенштерна: наряды, Ревва, полиция и другие скандалы

Шумно, дерзко, неординарно – главный рэпер России Моргенштерн женился и превратил свадьбу в праздник эпатажа 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T12:14+0400

2021-09-01T12:14+0400

2021-09-01T12:17+0400

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моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн и его уже официальная супруга Дилара Зинатуллина накануне сыграли свадьбу, которая прошла не без скандалов, как это присуще самому Алишеру.Стоит отметить, что все торжество проходило в стиле "традиционной русской свадьбы", где есть странные, веселые конкурсы, тамада, ведущая – а именно Ксения Собчак, которая, кстати, тоже соблюла дресс-код как и молодожены, и нарядилась в "Дальнюю родственницу из Уфы", как она себя называла. Собчак была одета в желтое платье, украсила себя бусами и не забыла об объемной прическе, использовав парик.Сами молодожены были одеты также в забавные костюмы, напоминающие свадьбы 2000-х. Дилара была в пышном платье без бретелек, а Моргенштерн в сером костюме.Сама свадьба проходила на теплоходе. Приглашены были многие артисты и блогеры, среди них Настя Ивлеева, которая пришла "в трауре", Даня Милохин, Эльдар Джарахов и многие другие. Неожиданностью было увидеть на празднике Александра Ревву в образе Артура Пирожкова, с которым у Моргенштерна случился конфликт на премии Муз-ТВ. Артист выступил и произнес перед молодоженам речь, пожелав не терять страсти.Забавным был и выход Дилары в смокинге, сидящей на белом коне. А вела коня сама Ксения Собчак. Встретил их Моргенштерн в белом свадебном платье. Так, судя по всему, они напомнили, что первой предложение руки и сердца сделала именно Дилара Алишеру. После этого Моргенштерн выступил на сцене. На кадрах со сторис Ксении Собчак видно, что на набережной были собраны сотни людей, чтобы посмотреть зрелище.Свадьба на теплоходе завершилась появлением полиции, которая остановила судно и держала гостей внутри в течение часа. Судя по всему, кинологи искали наркотические средства, однако ничего не обнаружили.Читайте также:

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светская хроника, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес