https://sputnik-georgia.ru/20210903/chernaya-vdova-naryad-ivleevoy-na-svadbe-morgenshterna-shokiroval-set---259297561.html

Черная вдова: наряд Ивлеевой на свадьбе Моргенштерна шокировал Сеть

Черная вдова: наряд Ивлеевой на свадьбе Моргенштерна шокировал Сеть

В Сети разузнали стоимость эпатажного образа знаменитой телеведущей: баснословная сумма лишила фанатов дара речи 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T18:50+0400

2021-09-03T18:50+0400

2021-09-03T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева шокировала Сеть: звезда приехала на свадьбу к рэперу Моргенштерну в дорогостоящем наряде вдовы. Рэп-звезда Моргенштерн остался верен самому себе, когда устроил незабываемую свадьбу не только для себя и возлюбленной Дилары, но и для всего звездного бомонда. Гости решили соответствовать жениху и пришли в самых неожиданных нарядах. Больше всех Сеть удивила Настя Ивлеева: недавно расставшаяся с рэпером Элджеем звезда появилась на свадьбе в образе вдовы. Черное обтягивающее платье на бретельках, черная вуаль и колье с кристаллами-розами выглядели очень эффектно, после чего фанаты задались целью - узнать стоимость такого наряда, и это им удалось.Эпатажный образ любительницы люксовых вещей Ивлеевой обошелся блогеру в минимум 700 тысяч российских рублей. И это только за платье от бренда Chanel и украшения от модного дома Prada. А вот лодочки остались "неопознанными", но фанаты уверены - обувь тоже дорогая.Читайте также:

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