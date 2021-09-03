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Черная вдова: наряд Ивлеевой на свадьбе Моргенштерна шокировал Сеть
Черная вдова: наряд Ивлеевой на свадьбе Моргенштерна шокировал Сеть
В Сети разузнали стоимость эпатажного образа знаменитой телеведущей: баснословная сумма лишила фанатов дара речи 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T18:50+0400
2021-09-03T18:50+0400
2021-09-03T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева шокировала Сеть: звезда приехала на свадьбу к рэперу Моргенштерну в дорогостоящем наряде вдовы. Рэп-звезда Моргенштерн остался верен самому себе, когда устроил незабываемую свадьбу не только для себя и возлюбленной Дилары, но и для всего звездного бомонда. Гости решили соответствовать жениху и пришли в самых неожиданных нарядах. Больше всех Сеть удивила Настя Ивлеева: недавно расставшаяся с рэпером Элджеем звезда появилась на свадьбе в образе вдовы. Черное обтягивающее платье на бретельках, черная вуаль и колье с кристаллами-розами выглядели очень эффектно, после чего фанаты задались целью - узнать стоимость такого наряда, и это им удалось.Эпатажный образ любительницы люксовых вещей Ивлеевой обошелся блогеру в минимум 700 тысяч российских рублей. И это только за платье от бренда Chanel и украшения от модного дома Prada. А вот лодочки остались "неопознанными", но фанаты уверены - обувь тоже дорогая.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
моргенштерн, российский шоу-бизнес
Черная вдова: наряд Ивлеевой на свадьбе Моргенштерна шокировал Сеть
В Сети разузнали стоимость эпатажного образа знаменитой телеведущей: баснословная сумма лишила фанатов дара речи
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Российская ведущая Настя Ивлеева шокировала Сеть: звезда приехала на свадьбу к рэперу Моргенштерну в дорогостоящем наряде вдовы.
Рэп-звезда Моргенштерн остался верен самому себе, когда устроил незабываемую свадьбу не только для себя и возлюбленной Дилары, но и для всего звездного бомонда. Гости решили соответствовать жениху и пришли в самых неожиданных нарядах.
Больше всех Сеть удивила Настя Ивлеева: недавно расставшаяся с рэпером Элджеем звезда появилась на свадьбе в образе вдовы.
Черное обтягивающее платье на бретельках, черная вуаль и колье с кристаллами-розами выглядели очень эффектно, после чего фанаты задались целью - узнать стоимость такого наряда, и это им удалось.
Эпатажный образ любительницы люксовых вещей Ивлеевой обошелся блогеру в минимум 700 тысяч российских рублей. И это только за платье от бренда Chanel и украшения от модного дома Prada. А вот лодочки остались "неопознанными", но фанаты уверены - обувь тоже дорогая.
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