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Свершилось: Моргенштерн и Дилара поженились - видео

Свершилось: Моргенштерн и Дилара поженились - видео

Скандальный российский рэпер Моргенштерн решил сделать из своей свадьбы громкое эпатажное событие - рассказываем подробности 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T18:12+0400

2021-08-31T18:12+0400

2021-08-31T19:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина отмечают свадьбу, как и обещали – в последний день лета.Сторис Моргенштерна пестрят различными видео со дня свадьбы. То он собирается или сидит на туалете, где его снимают несколько камер, то едет к Диларе на старой машине, а потом, по традиции, "выкупает" невесту.Перед тем, как попасть в ЗАГС, рэпер решил снять штаны. В этот момент к нему подошли два мальчика, попросив кумира сфотографироваться. Известно, что Моргенштерн не фотографируется с поклонниками, однако в этот раз не отказал.Стоит отметить, что Моргенштерн вновь отличился своим эпатажем, ведь, судя по кадрам, все мероприятие проходит в стиле традиционной русской свадьбы. Рэпер решил подойти к процессу с юмором – на нем незатейливый костюм, а на Диларе пышное свадебное платье, казалось бы, из 2000-х годов.К банкету пара тоже подошла оригинально. Гостей будут ждать черные бургеры, самса и даже пельмени. По слухам, торт, который кондитеры приготовили к торжеству рэпера весит 666 килограммов, а высота – 166 сантиметров и 6 миллиметров.Что самое забавное, ведущей на свадьбе у Моргенштерна и Дилары будет Ксения Собчак. До этого казалось, что рэпер испытывает к ней неприязнь, заявляя, что не будет с ней разговаривать бесплатно. Однако, из сторис Ксении Анатольевны становится понятно, что выбор в качестве ведущей остался на ней.Моргенштерн познакомился с Диларой еще до своего успеха в шоу-бизнесе. Влюбленные встречались и расставались, но все же решили, что должны быть вместе.Читайте также:

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светская хроника, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес