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https://sputnik-georgia.ru/20210908/dvoynoe-svidanie-rianna-s-boyfrendom-skhodila-v-gosti-k-niki-minazh-259434594.html
Двойное свидание: Рианна с бойфрендом сходила в гости к Ники Минаж
Двойное свидание: Рианна с бойфрендом сходила в гости к Ники Минаж
Знаменитые певицы провели время в компании не менее знаменитых возлюбленных – ASAP Rocky и Кеннета Петти, чем порадовали всех поклонников 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T18:40+0400
2021-09-08T18:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
рианна
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американская певица Рианна и ее бойфренд рэпер ASAP Rocky сходили в гости к коллеге Ники Минаж и ее супругу – снимки с двойного свидания появились в Instagram звезд. 33-летняя Рианна засветилась на фотографиях и видео Ники Минаж. Последняя показала несколько кадров, на которых позировала с супругом Кеннетом Петти и сыном, а также Рианной и ее парнем. Пятерка дружно расположилась на диване в доме у Ники. Также Минаж показала видеоролик, на котором красуется со звездой подругой – девушки повеселились возле селфи-камеры перед совместным ужином. "Ты знаешь, что баджанцы не любят тринидцев?" – спросила Рианна Ники, имея ввиду противостояние жителей Барбадосса (откуда сама певица) с выходцами Тобаго (родины Минаж). Рианна пообещала подписчикам рассказать о давней, исторической вражде народов, но уже в следующий раз и произвела настоящий фурор среди фанатов. Подписчикам понравилось то, что певицы продолжают дружить и проводить время со своими избранниками. Вот она настоящая женская дружба без оглядки на историю! Читайте также:
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рианна, зарубежные звезды

Двойное свидание: Рианна с бойфрендом сходила в гости к Ники Минаж

18:40 08.09.2021 (обновлено: 18:52 08.09.2021)
160
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРианна
Рианна - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Знаменитые певицы провели время в компании не менее знаменитых возлюбленных – ASAP Rocky и Кеннета Петти, чем порадовали всех поклонников
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американская певица Рианна и ее бойфренд рэпер ASAP Rocky сходили в гости к коллеге Ники Минаж и ее супругу – снимки с двойного свидания появились в Instagram звезд.
33-летняя Рианна засветилась на фотографиях и видео Ники Минаж. Последняя показала несколько кадров, на которых позировала с супругом Кеннетом Петти и сыном, а также Рианной и ее парнем. Пятерка дружно расположилась на диване в доме у Ники.
Также Минаж показала видеоролик, на котором красуется со звездой подругой – девушки повеселились возле селфи-камеры перед совместным ужином. "Ты знаешь, что баджанцы не любят тринидцев?" – спросила Рианна Ники, имея ввиду противостояние жителей Барбадосса (откуда сама певица) с выходцами Тобаго (родины Минаж).
Рианна пообещала подписчикам рассказать о давней, исторической вражде народов, но уже в следующий раз и произвела настоящий фурор среди фанатов.
Подписчикам понравилось то, что певицы продолжают дружить и проводить время со своими избранниками. Вот она настоящая женская дружба без оглядки на историю!
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