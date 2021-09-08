https://sputnik-georgia.ru/20210908/dvoynoe-svidanie-rianna-s-boyfrendom-skhodila-v-gosti-k-niki-minazh-259434594.html
Двойное свидание: Рианна с бойфрендом сходила в гости к Ники Минаж
Двойное свидание: Рианна с бойфрендом сходила в гости к Ники Минаж
Знаменитые певицы провели время в компании не менее знаменитых возлюбленных – ASAP Rocky и Кеннета Петти, чем порадовали всех поклонников 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T18:40+0400
2021-09-08T18:40+0400
2021-09-08T18:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
рианна
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24392/27/243922783_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_c32fe06f18f3bae244503dc252bd3c21.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американская певица Рианна и ее бойфренд рэпер ASAP Rocky сходили в гости к коллеге Ники Минаж и ее супругу – снимки с двойного свидания появились в Instagram звезд. 33-летняя Рианна засветилась на фотографиях и видео Ники Минаж. Последняя показала несколько кадров, на которых позировала с супругом Кеннетом Петти и сыном, а также Рианной и ее парнем. Пятерка дружно расположилась на диване в доме у Ники. Также Минаж показала видеоролик, на котором красуется со звездой подругой – девушки повеселились возле селфи-камеры перед совместным ужином. "Ты знаешь, что баджанцы не любят тринидцев?" – спросила Рианна Ники, имея ввиду противостояние жителей Барбадосса (откуда сама певица) с выходцами Тобаго (родины Минаж). Рианна пообещала подписчикам рассказать о давней, исторической вражде народов, но уже в следующий раз и произвела настоящий фурор среди фанатов. Подписчикам понравилось то, что певицы продолжают дружить и проводить время со своими избранниками. Вот она настоящая женская дружба без оглядки на историю! Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24392/27/243922783_299:0:2728:1822_1920x0_80_0_0_402d4fc125f2e9604a7564a0ef7ecf52.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рианна, зарубежные звезды
Двойное свидание: Рианна с бойфрендом сходила в гости к Ники Минаж
18:40 08.09.2021 (обновлено: 18:52 08.09.2021)
Знаменитые певицы провели время в компании не менее знаменитых возлюбленных – ASAP Rocky и Кеннета Петти, чем порадовали всех поклонников
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американская певица Рианна и ее бойфренд рэпер ASAP Rocky сходили в гости к коллеге Ники Минаж и ее супругу – снимки с двойного свидания появились в Instagram звезд.
33-летняя Рианна засветилась на фотографиях и видео Ники Минаж. Последняя показала несколько кадров, на которых позировала с супругом Кеннетом Петти и сыном, а также Рианной и ее парнем. Пятерка дружно расположилась на диване в доме у Ники.
Также Минаж показала видеоролик, на котором красуется со звездой подругой – девушки повеселились возле селфи-камеры перед совместным ужином. "Ты знаешь, что баджанцы не любят тринидцев?" – спросила Рианна Ники, имея ввиду противостояние жителей Барбадосса (откуда сама певица) с выходцами Тобаго (родины Минаж).
Рианна пообещала подписчикам рассказать о давней, исторической вражде народов, но уже в следующий раз и произвела настоящий фурор среди фанатов.
Подписчикам понравилось то, что певицы продолжают дружить и проводить время со своими избранниками. Вот она настоящая женская дружба без оглядки на историю!
Бесстыдница: Рианна показала фигуру в полупрозрачном платье и удивила Сеть
Официально
: певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире
"Прозрачная" Рианна и "горячая" Ирина Шейк: непристойно откровенные наряды звезд - фото
Рианна появилась в роскошных серьгах от Демны Гвасалия
Папарацци застукали Рианну на новом свидании – подробности