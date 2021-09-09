Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
16:01 09.09.2021 (обновлено: 16:02 09.09.2021)
362
© Instagram / keti_one_officialКети Топурия с супругом
© Instagram / keti_one_official
Возлюбленный солистки группы "А’Студио" сделал особенный подарок в честь дня рождения грузинской певицы
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Супруг грузинско-российской певицы Кети Топурия растрогал поклонников звезды – Лев Деньгов приготовил неожиданный подарок для возлюбленной.
9 сентября Топурия отмечает свой 35-й день рождения. В честь этого события ее супруг вспомнил самые умилительные моменты из совместного отдыха с женой на роскошном курорте.
Обычно сдержанный Лев Деньгов поделился романтической фотографией с женой и вызвал ажиотаж в Сети. На снимке Кети позировала в голубом топике и стильных очках. Одним снимком Лев не ограничился. Муж Топурия решил подарить жене особенный подарок в честь 35-летия – признание и "миллион роз".
Бизнесмен написал трогательное послание в Instagram, где подчеркнул, что Топурия – прекрасная мама, жена и профессионал своего дела. "С днем рождения женщина, которая мне дарит счастье. Заботливая мама, достойная жена, горжусь тобой", – написал Лев, после чего перечислил все достоинства любимой и пообещал, что всегда будет рядом с нею.
После этого Лев заполнил дом букетами и корзинами с цветами, растрогав Топурия. Подписчики не могут нарадоваться, глядя на идиллию в семье артистки.
"Вы как с обложки", "Потрясающая пара", "Так трогательно", "Не муж, а мечта", "Когда мужчина пишет такое, это дорогого стоит", – написали фанаты.
Читайте также:
Дочь Кети Топурия Оливия стала первоклассницей - фото
Кети Топурия купила дом на Лазурном берегу?
Каникулы на Лазурном берегу: как проводит отпуск Кети Топурия с мужем
Шикарная пара: Топурия снялась в объятиях мужа-красавца и умилила Сеть
Невероятная: в Сети не могут налюбоваться на сменившую имидж Кети Топурия