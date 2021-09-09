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https://sputnik-georgia.ru/20210909/darit-schaste-muzh-keti-topuriya-trogatelno-pozdravil-ee-s-35-letiem--259459585.html
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием
Возлюбленный солистки группы "А’Студио" сделал особенный подарок в честь дня рождения грузинской певицы 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T16:01+0400
2021-09-09T16:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кети топурия
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Супруг грузинско-российской певицы Кети Топурия растрогал поклонников звезды – Лев Деньгов приготовил неожиданный подарок для возлюбленной. 9 сентября Топурия отмечает свой 35-й день рождения. В честь этого события ее супруг вспомнил самые умилительные моменты из совместного отдыха с женой на роскошном курорте. Обычно сдержанный Лев Деньгов поделился романтической фотографией с женой и вызвал ажиотаж в Сети. На снимке Кети позировала в голубом топике и стильных очках. Одним снимком Лев не ограничился. Муж Топурия решил подарить жене особенный подарок в честь 35-летия – признание и "миллион роз". Бизнесмен написал трогательное послание в Instagram, где подчеркнул, что Топурия – прекрасная мама, жена и профессионал своего дела. "С днем рождения женщина, которая мне дарит счастье. Заботливая мама, достойная жена, горжусь тобой", – написал Лев, после чего перечислил все достоинства любимой и пообещал, что всегда будет рядом с нею. После этого Лев заполнил дом букетами и корзинами с цветами, растрогав Топурия. Подписчики не могут нарадоваться, глядя на идиллию в семье артистки."Вы как с обложки", "Потрясающая пара", "Так трогательно", "Не муж, а мечта", "Когда мужчина пишет такое, это дорогого стоит", – написали фанаты. Читайте также:
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кети топурия, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Дарит счастье: муж Кети Топурия трогательно поздравил ее с 35-летием

16:01 09.09.2021 (обновлено: 16:02 09.09.2021)
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© Instagram / keti_one_officialКети Топурия с супругом
Кети Топурия с супругом - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© Instagram / keti_one_official
Возлюбленный солистки группы "А’Студио" сделал особенный подарок в честь дня рождения грузинской певицы
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Супруг грузинско-российской певицы Кети Топурия растрогал поклонников звезды – Лев Деньгов приготовил неожиданный подарок для возлюбленной.
9 сентября Топурия отмечает свой 35-й день рождения. В честь этого события ее супруг вспомнил самые умилительные моменты из совместного отдыха с женой на роскошном курорте.
Обычно сдержанный Лев Деньгов поделился романтической фотографией с женой и вызвал ажиотаж в Сети. На снимке Кети позировала в голубом топике и стильных очках. Одним снимком Лев не ограничился. Муж Топурия решил подарить жене особенный подарок в честь 35-летия – признание и "миллион роз".
Бизнесмен написал трогательное послание в Instagram, где подчеркнул, что Топурия – прекрасная мама, жена и профессионал своего дела. "С днем рождения женщина, которая мне дарит счастье. Заботливая мама, достойная жена, горжусь тобой", – написал Лев, после чего перечислил все достоинства любимой и пообещал, что всегда будет рядом с нею.
После этого Лев заполнил дом букетами и корзинами с цветами, растрогав Топурия. Подписчики не могут нарадоваться, глядя на идиллию в семье артистки.
"Вы как с обложки", "Потрясающая пара", "Так трогательно", "Не муж, а мечта", "Когда мужчина пишет такое, это дорогого стоит", – написали фанаты.
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