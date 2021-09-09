https://sputnik-georgia.ru/20210909/dzhennifer-lourens-vpervye-stanet-mamoy-259470459.html

Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Дженнифер довольно разгуливает по улицам Нью-Йорка с округлившимся животом и, похоже, абсолютно счастлива 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T18:44+0400

2021-09-09T18:44+0400

2021-09-09T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Известная американская киноактриса Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой.Информацию о том, что 31-летняя Дженнифер Лоуренс и ее супруг 37-летний Кук Марони впервые станут родители, подтвердил представитель актрисы в беседе с изданием People. Остальные подробности беременности актрисы пока не сообщаются.Также в Сети распространились фотографии папарацци Лоуренс на улицах Нью-Йорка, на которых виден уже округлившийся живот актрисы.Пара начала встречаться в 2018 году вскоре после расставания Лоуренс с режиссером Дарреном Аронофски.В 2019 году они сыграли пышную свадьбу. Торжество тщательно скрывали от журналистов и в СМИ попало только несколько фотографий с праздника.Читайте также:

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зарубежные звезды