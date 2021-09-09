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Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой
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© AFP / VALERIE MACON На третьем месте списка — Дженнифер Лоуренс ($24 млн), которая получила гонорары за роли в фильмах "Мама!" Даррена Аронофски, "Красный воробей" Френсиса Лоуренса, а также в рекламной кампании Dior
© AFP / VALERIE MACON
Дженнифер довольно разгуливает по улицам Нью-Йорка с округлившимся животом и, похоже, абсолютно счастлива
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Известная американская киноактриса Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой.
Информацию о том, что 31-летняя Дженнифер Лоуренс и ее супруг 37-летний Кук Марони впервые станут родители, подтвердил представитель актрисы в беседе с изданием People. Остальные подробности беременности актрисы пока не сообщаются.
Также в Сети распространились фотографии папарацци Лоуренс на улицах Нью-Йорка, на которых виден уже округлившийся живот актрисы.
Пара начала встречаться в 2018 году вскоре после расставания Лоуренс с режиссером Дарреном Аронофски.
В 2019 году они сыграли пышную свадьбу. Торжество тщательно скрывали от журналистов и в СМИ попало только несколько фотографий с праздника.
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