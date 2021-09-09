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https://sputnik-georgia.ru/20210909/sdalsya-otets-britni-spirs-zayavil-chto-ey-bolshe-ne-nuzhen-opekun-259455698.html
Сдался? Отец Бритни Спирс заявил, что ей больше не нужен опекун
Сдался? Отец Бритни Спирс заявил, что ей больше не нужен опекун
Поклонники не могут поверить в то, что скоро певица получит свободу и начнет принимать решения без подсказки своего родителя 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T14:14+0400
2021-09-09T14:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Отец американской певицы Бритни Спирс удивил общественность – Джейми Спирс заявил, что его дочке больше не нужен опекун. Недавно отец звезды потребовал от нее два миллиона долларов за отказ от опекунства, так как ему нужны деньги на оплату адвокатов и других расходов. Но певица не захотела платить человеку, который держал ее в ежовых рукавицах больше 13 лет. Звезда добилась своего другим методом. Джейми Спирс написал заявление в суд. Отец Бритни решил отказаться от опекунства, заявив, что пересмотрел свою позицию. Об этом рассказал портал Page Six. Он также отметил, что условия жизни его дочки так поменялись, что ей просто не нужен опекун. "Мисс Спирс сказала в суде, что хочет вернуть контроль над своей жизнью без подстраховки", – отметил Джейми в документе. Теперь певице и ее отцу-тирану нужно подождать решения судьи. Слушание по делу Спирс состоится только в конце сентября.Читайте также:
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бритни спирс, зарубежные звезды

Сдался? Отец Бритни Спирс заявил, что ей больше не нужен опекун

14:14 09.09.2021
152
© AFP / VALERIE MACONБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© AFP / VALERIE MACON
Поклонники не могут поверить в то, что скоро певица получит свободу и начнет принимать решения без подсказки своего родителя
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Отец американской певицы Бритни Спирс удивил общественность – Джейми Спирс заявил, что его дочке больше не нужен опекун.
Недавно отец звезды потребовал от нее два миллиона долларов за отказ от опекунства, так как ему нужны деньги на оплату адвокатов и других расходов. Но певица не захотела платить человеку, который держал ее в ежовых рукавицах больше 13 лет.
Звезда добилась своего другим методом. Джейми Спирс написал заявление в суд. Отец Бритни решил отказаться от опекунства, заявив, что пересмотрел свою позицию. Об этом рассказал портал Page Six.
Он также отметил, что условия жизни его дочки так поменялись, что ей просто не нужен опекун. "Мисс Спирс сказала в суде, что хочет вернуть контроль над своей жизнью без подстраховки", – отметил Джейми в документе.
Теперь певице и ее отцу-тирану нужно подождать решения судьи. Слушание по делу Спирс состоится только в конце сентября.
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