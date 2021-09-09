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https://sputnik-georgia.ru/20210909/takaya-bolshukha-podrosshaya-doch-vitasa-umilila-poklonnikov--259471515.html
Такая большуха! Подросшая дочь Витаса умилила поклонников
Такая большуха! Подросшая дочь Витаса умилила поклонников
Подписчики музыканта не могут наглядеться на его младшую наследницу – в Сети комментируют новый пост звездного отца 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T19:19+0400
2021-09-09T19:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российский певец Витас умилил своих подписчиков – в своем Instagram музыкант показал подросшую младшую дочку. В начале 2006-го Витас женился и спустя два года на свет появилась его старшая дочь Алла. Позднее у артиста и его жены Светланы родился сын Макс, которому недавно исполнилось шесть лет. А пару месяцев назад супруги стали родителями маленькой Алисы. Не так давно певец решил показать девочку своим подписчикам. Витас опубликовал снимок подросшей младшей дочки и умилил всех поклонников. "Алиса передает привет", – подписал фотографию голубоглазой малышки известный голос России. "Такая большуха", "Она прекрасна", "Какие глазки! Океаны", "Подумала, что это кукла-карапуз", "Какая булочка", "Хорошенькая девочка", "Тьфу-тьфу, красотка", – прокомментировали в Сети. Читайте также:
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российский шоу-бизнес

Такая большуха! Подросшая дочь Витаса умилила поклонников

19:19 09.09.2021
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© photo: Sputnik / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПевец Витас. Закрытие XXIII Международного фестиваля искусств "Витебск-2014"
Певец Витас. Закрытие XXIII Международного фестиваля искусств Витебск-2014 - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Андрей Александров
/
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Подписчики музыканта не могут наглядеться на его младшую наследницу – в Сети комментируют новый пост звездного отца
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российский певец Витас умилил своих подписчиков – в своем Instagram музыкант показал подросшую младшую дочку.
В начале 2006-го Витас женился и спустя два года на свет появилась его старшая дочь Алла. Позднее у артиста и его жены Светланы родился сын Макс, которому недавно исполнилось шесть лет. А пару месяцев назад супруги стали родителями маленькой Алисы.
Не так давно певец решил показать девочку своим подписчикам. Витас опубликовал снимок подросшей младшей дочки и умилил всех поклонников. "Алиса передает привет", – подписал фотографию голубоглазой малышки известный голос России.
"Такая большуха", "Она прекрасна", "Какие глазки! Океаны", "Подумала, что это кукла-карапуз", "Какая булочка", "Хорошенькая девочка", "Тьфу-тьфу, красотка", – прокомментировали в Сети.
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