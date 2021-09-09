Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Такая большуха! Подросшая дочь Витаса умилила поклонников
217
© photo: Sputnik / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПевец Витас. Закрытие XXIII Международного фестиваля искусств "Витебск-2014"
© photo: Sputnik / Андрей Александров/
Подписчики музыканта не могут наглядеться на его младшую наследницу – в Сети комментируют новый пост звездного отца
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российский певец Витас умилил своих подписчиков – в своем Instagram музыкант показал подросшую младшую дочку.
В начале 2006-го Витас женился и спустя два года на свет появилась его старшая дочь Алла. Позднее у артиста и его жены Светланы родился сын Макс, которому недавно исполнилось шесть лет. А пару месяцев назад супруги стали родителями маленькой Алисы.
Не так давно певец решил показать девочку своим подписчикам. Витас опубликовал снимок подросшей младшей дочки и умилил всех поклонников. "Алиса передает привет", – подписал фотографию голубоглазой малышки известный голос России.
"Такая большуха", "Она прекрасна", "Какие глазки! Океаны", "Подумала, что это кукла-карапуз", "Какая булочка", "Хорошенькая девочка", "Тьфу-тьфу, красотка", – прокомментировали в Сети.
Читайте также:
Беременная Ольга Серябкина появилась на телевидении
Кайли Дженнер официально подтвердила свою беременность – видео
Виктория Бекхэм "засветила" голые ягодицы мужа – фото