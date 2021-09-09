https://sputnik-georgia.ru/20210909/ubiystvo-grazhdanki-avstralii-v-tbilisi-zaderzhannyy-ne-priznaet-viny-259447431.html
Убийство гражданки Австралии в Тбилиси: задержанный не признает вины
Убийство гражданки Австралии в Тбилиси: задержанный не признает вины
Официальное обвинение подозреваемому в убийстве 33-летнему жителю Тбилиси будет предъявлено в четверг 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T10:56+0400
2021-09-09T10:56+0400
2021-09-09T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шанай Брук в Тбилиси Рафаэль Мурсакулов не признает вины и пользуется правом молчания.Об этом заявила журналистам его адвокат Софья Гогличидзе, после встречи со своим подзащитным в изоляторе временного содержания. Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто>>О раскрытии убийства Шанай Брук МВД Грузии сообщило в среду. По подозрению в убийстве задержан 33-летний житель Тбилиси.По словам адвоката, ее подзащитный утверждает, что не был знаком с жертвой."Никакого контакта с указанной личностью у него не было, они даже не были соседями. Он использует право на молчание, поэтому не могу назвать и мотив преступления. Он не был с ней знаком и не признает вину", – отметила Гогличидзе.Что касается распространенной информации о том, что задержанный был активистом "Грузинской мечты", то адвокат подтвердила это."Он не хочет говорить на эту тему. Но он был активистом "Грузинской мечты", – сказала Гогличидзе.Тело 31-летней австралийки после нескольких часов поисков было найдено на склоне горы Мтацминда в Тбилиси 31 июля. Оно было прикрыто ветками и листьями.Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели перед тем, как она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка говорила по телефону со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.По данным МВД, в ходе расследования резонансного убийства было проведено несколько сотен следственных действий, опрошено более 200 человек, в том числе друзья, сотрудники и соседи погибшей женщины. Кроме того, образцы ДНК были отправлены в 194 государства-члена Интерпола для сравнения с их базами.Обвинение задержанному будет официально предъявлено в четверг. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.Читайте также:Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы гражданки АвстралииЛичность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД ГрузииВ Греции убили гражданку ГрузииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, убийство, австралия, преступность в грузии
Убийство гражданки Австралии в Тбилиси: задержанный не признает вины
Официальное обвинение подозреваемому в убийстве 33-летнему жителю Тбилиси будет предъявлено в четверг
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шанай Брук в Тбилиси Рафаэль Мурсакулов не признает вины и пользуется правом молчания.
Об этом заявила журналистам его адвокат Софья Гогличидзе, после встречи со своим подзащитным в изоляторе временного содержания.
О раскрытии убийства Шанай Брук МВД Грузии сообщило в среду. По подозрению в убийстве задержан 33-летний житель Тбилиси.
"Я уже встретилась со своим подзащитным, выслушала его позицию. Что касается официального обвинения, оно ему пока не предъявлено. Он пользуется правом молчания", – сказала Гогличидзе.
По словам адвоката, ее подзащитный утверждает, что не был знаком с жертвой.
"Никакого контакта с указанной личностью у него не было, они даже не были соседями. Он использует право на молчание, поэтому не могу назвать и мотив преступления. Он не был с ней знаком и не признает вину", – отметила Гогличидзе.
Что касается распространенной информации о том, что задержанный был активистом "Грузинской мечты", то адвокат подтвердила это.
"Он не хочет говорить на эту тему. Но он был активистом "Грузинской мечты", – сказала Гогличидзе.
Тело 31-летней австралийки после нескольких часов поисков было найдено на склоне горы Мтацминда в Тбилиси 31 июля. Оно было прикрыто ветками и листьями.
Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.
Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели перед тем, как она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка говорила по телефону со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.
По данным МВД, в ходе расследования резонансного убийства было проведено несколько сотен следственных действий, опрошено более 200 человек, в том числе друзья, сотрудники и соседи погибшей женщины. Кроме того, образцы ДНК были отправлены в 194 государства-члена Интерпола для сравнения с их базами.
Обвинение задержанному будет официально предъявлено в четверг. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
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