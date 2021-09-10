https://sputnik-georgia.ru/20210910/den-useknoveniya-glavy-ioanna-predtechi-chto-nelzya-delat-11-sentyabrya-259510166.html

День усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября

День усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября

Усекновения главы Иоанна Предтечи православная церковь отмечает 11 сентября - в этот день христиане вспоминают насильственную смерть последнего ветхозаветного... 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T21:31+0400

2021-09-10T21:31+0400

2021-09-10T21:31+0400

справки

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Иоанн Предтеча, предсказавший пришествие Мессии и крестивший Христа в реке Иордан, самый почитаемый Святой после Богородицы.О Предтече Христос говорил, что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".Житие ПредтечиИоанн родился в семье священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). Родители будущего Крестителя жили около Хеврона, на юге от Иерусалима. Иоанн, который родился на шесть месяцев раньше Иисуса, приходился ему родственником по материнской линии.Рождение долгожданного сына для Захария и Елизаветы, которая была бесплодна, стало Божьим знамением и указанием на его особую миссию. По милости Всевышнего Иоанн избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях.С юных лет Иоанн поселился в одной из пещер в необитаемой пустыне - к великому служению он готовился строгой жизнью, постом и молитвой. Одежду Предтеча носил простую и грубую, препоясывая ее кожаным поясом. А питался только диким медом и акридами (род саранчи).Предтеча оставался в пустыне до тех пор, пока Господь не призвал его в 30-летнем возрасте к проповеди еврейскому народу. Повинуясь этому призванию, пророк явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии.Когда Иисус пришел на берег Иордана и просил Иоанна крестить его, великий пророк сразу узнал в Нем ожидаемого Мессию.Крещение Спасителя сопровождалось чудесными явлениями — схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение".Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил пророческое служение.Усекновение главыЕвангелие повествует, что Предтечу после Крещения Господня заключили в темницу. Ирод Антипа лишил пророка свободы за то, что он обвинял правителя Галилеи в незаконном сожительстве с Иродиадой - женой его родного брата.Ирод в день своего рождения устроил огромный пир, на котором Соломия – дочь Иродиады, сплясав перед гостями, угодила имениннику. Благодарный Ирод поклялся дать девице все, чего она ни попросит, даже половину своего царства.Соломия по совету матери попросила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод колебался, боясь Божьего гнева за убийство пророка и народа, любившего Предтечу, но из-за гостей и неосторожно данной клятвы повелел отрубить голову Святому Иоанну и отдать ее Саломии.Девица, взяв поднос с головой Иоанна Крестителя, отнесла его матери, которая, исколов иглой язык проповедника, закопала его главу в нечистом месте. Но жена Иродова домоправителя Хузы - благочестивая Иоанна, голову Крестителя погребла в глиняный сосуд на горе Елеонской, где ее обрели в IV веке. А тело Святого Иоанна в ночь усекновения ученики Предтечи погребли в Севастии.Сосуд с главой Предтечи стал святыней. В настоящее время ее часть хранится на Святой горе Афон.Что нельзя делатьВ день Усекновения главы Иоанна Предтечи православные соблюдают строгий пост. В этот день нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Поэтому готовить 11 сентября пищу на масле животного происхождения нельзя.В старину в этот день накрывали на стол и приглашали гостей, но веселиться, петь песни и водить хороводы 11 сентября нельзя было.Пост – время для молитвы и покаяния, посему желательно воздержаться от всевозможных развлечений. Пост в праздник помогает верующим получить отпущение грехов, наполняет их внутренней энергией и избавляет от болезней.В День Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя венчаться, праздновать свадьбу или другие торжества. Также нельзя принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях и распивать спиртные напитки.Издревле в праздник нельзя употреблять в пищу продукты, имеющие круглую форму: помидоры, капусту, лук, арбузы, яблоки и другие. Нельзя в этот день употреблять также продукты и напитки красного "кровавого" цвета.В день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя также резать ножом хлеб и пироги – их разламывали руками. В старину считали, что всякий, взявший в руки нож в праздник, берет на себя и грехи тех, кто убил Крестителя.Издревле люди верили, что если праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи провести только на хлебе и воде, то загаданное желание обязательно исполнится.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210909/kakogo-chisla-rozhdestvo-presvyatoy-bogoroditsy-2021-tserkovnyy-kalendar-259454457.html

https://sputnik-georgia.ru/20210907/kakogo-chisla-evreyskiy-sudnyy-den-ili-yom-kippur-v-2021-259391507.html

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Chto-za-prazdnik-Orekhovyy-Spas-2021-znachenie-i-traditsii-252648869.html

https://sputnik-georgia.ru/20210822/Blagopriyatnye-dni-sentyabrya-2021-po-lunnomu-kalendaryu-252644849.html

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