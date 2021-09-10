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"Обновленная" Ирина Шейк впервые вышла в свет после расставания с Канье Уэстом – фото
"Обновленная" Ирина Шейк впервые вышла в свет после расставания с Канье Уэстом – фото
Очень оригинальный образ после оригинального романа – Ирина Шейк новь блистает в прямом и переносном смысле 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T13:29+0400
2021-09-10T13:29+0400
2021-09-10T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Всемирно известная модель Ирина Шейк вышла в свет в обновленном стиле после предполагаемого расставания с Канье Уэстом.Ирина Шейк появилась на вечеринке ювелирного Дома Bvlgari B.Zero1, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.Выход Шейк не мог остаться незамеченным, так как многих удивил новый имидж модели, а именно короткое каре и челка. Также Ирина отличилась необычным сочетанием образа – модель решила одеть золотистое корсетное боди с широкими армейскими брюками на заниженной талии.Это первый выход Ирины в свет после предполагаемого разрыва с Канье Уэстом. По информации СМИ, звезды были вместе три месяца, более того, инициатором отношений был Канье. Однако вскоре пара рассталась из-за разных интересов и работы."Канье занят работой и проводит много времени со своими детьми. На этом он сейчас сосредоточен. У него нет времени на свидания. Однако он находит Ирину удивительной. Они остаются друзьями. Этот роман никогда не был серьезным. Сейчас между ними точно ничего не происходит", – сказал источник изданию People.Читайте также:
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Sputnik Грузия
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ирина шейк, зарубежные звезды
"Обновленная" Ирина Шейк впервые вышла в свет после расставания с Канье Уэстом – фото
13:29 10.09.2021 (обновлено: 13:48 10.09.2021)
Очень оригинальный образ после оригинального романа – Ирина Шейк новь блистает в прямом и переносном смысле
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Всемирно известная модель Ирина Шейк вышла в свет в обновленном стиле после предполагаемого расставания с Канье Уэстом.
Ирина Шейк появилась на вечеринке ювелирного Дома Bvlgari B.Zero1, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Выход Шейк не мог остаться незамеченным, так как многих удивил новый имидж модели, а именно короткое каре и челка. Также Ирина отличилась необычным сочетанием образа – модель решила одеть золотистое корсетное боди с широкими армейскими брюками на заниженной талии.
Это первый выход Ирины в свет после предполагаемого разрыва с Канье Уэстом. По информации СМИ, звезды были вместе три месяца, более того, инициатором отношений был Канье. Однако вскоре пара рассталась из-за разных интересов и работы.
"Канье занят работой и проводит много времени со своими детьми. На этом он сейчас сосредоточен. У него нет времени на свидания. Однако он находит Ирину удивительной. Они остаются друзьями. Этот роман никогда не был серьезным. Сейчас между ними точно ничего не происходит", – сказал источник изданию People.
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