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Разрез от бедра: русская девушка Джареда Лето покорила Венецию
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель Валерия Кауфман. Венецианский кинофестиваль. День девятый
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Известная модель вышла на публику в очень эффектном наряде, соблазнив бойфренда и поклонников
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Русская модель и девушка Джареда Лето - Валерия Кауфман покорила красную дорожку в Венеции: эффектный наряд красавицы обсуждают в Сети.
Каждый день на Венецианском кинофестивале появляются звезды в шикарных образах. Но симпатии публики не бесконечны и часто меняют своих героев. Так, новым фаворитом зрителей стала девушка музыканта и актера Джареда Лето.
Российская модель приехала в Венецию и захватила внимание фотографов: эффектный наряд Валерии Кауфман поразил всех. Звезда надела блестящее черное платье с огромным разрезом от бедра, продемонстрировав свои роскошные ноги.
Отметили фанаты и глубокий вырез спереди, подчеркнувший плоский пресс модели. Соблазнительный образ звезда дополнила яркими украшениями и макияжем, не оставив поклонникам выхода от восхищения.
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