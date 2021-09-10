https://sputnik-georgia.ru/20210910/razrez-ot-bedra-russkaya-devushka-dzhareda-leto-pokorila-venetsiyu-259491201.html

Разрез от бедра: русская девушка Джареда Лето покорила Венецию

Разрез от бедра: русская девушка Джареда Лето покорила Венецию

Известная модель вышла на публику в очень эффектном наряде, соблазнив бойфренда и поклонников 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T12:28+0400

2021-09-10T12:28+0400

2021-09-10T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Русская модель и девушка Джареда Лето - Валерия Кауфман покорила красную дорожку в Венеции: эффектный наряд красавицы обсуждают в Сети. Каждый день на Венецианском кинофестивале появляются звезды в шикарных образах. Но симпатии публики не бесконечны и часто меняют своих героев. Так, новым фаворитом зрителей стала девушка музыканта и актера Джареда Лето. Российская модель приехала в Венецию и захватила внимание фотографов: эффектный наряд Валерии Кауфман поразил всех. Звезда надела блестящее черное платье с огромным разрезом от бедра, продемонстрировав свои роскошные ноги. Отметили фанаты и глубокий вырез спереди, подчеркнувший плоский пресс модели. Соблазнительный образ звезда дополнила яркими украшениями и макияжем, не оставив поклонникам выхода от восхищения.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джаред лето, зарубежные звезды