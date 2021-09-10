Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Налет на "Банк Грузии" в Кварели - подробности
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210910/razrez-ot-bedra-russkaya-devushka-dzhareda-leto-pokorila-venetsiyu-259491201.html
Разрез от бедра: русская девушка Джареда Лето покорила Венецию
Разрез от бедра: русская девушка Джареда Лето покорила Венецию
Известная модель вышла на публику в очень эффектном наряде, соблазнив бойфренда и поклонников 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T12:28+0400
2021-09-10T12:28+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
джаред лето
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259490751_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_05f40971f6b03831004f579eac1ac567.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Русская модель и девушка Джареда Лето - Валерия Кауфман покорила красную дорожку в Венеции: эффектный наряд красавицы обсуждают в Сети. Каждый день на Венецианском кинофестивале появляются звезды в шикарных образах. Но симпатии публики не бесконечны и часто меняют своих героев. Так, новым фаворитом зрителей стала девушка музыканта и актера Джареда Лето. Российская модель приехала в Венецию и захватила внимание фотографов: эффектный наряд Валерии Кауфман поразил всех. Звезда надела блестящее черное платье с огромным разрезом от бедра, продемонстрировав свои роскошные ноги. Отметили фанаты и глубокий вырез спереди, подчеркнувший плоский пресс модели. Соблазнительный образ звезда дополнила яркими украшениями и макияжем, не оставив поклонникам выхода от восхищения.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259490751_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e2effb88878d554d754d42ae2efd520.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
джаред лето, зарубежные звезды

Разрез от бедра: русская девушка Джареда Лето покорила Венецию

12:28 10.09.2021
207
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМодель Валерия Кауфман. Венецианский кинофестиваль. День девятый
Модель Валерия Кауфман. Венецианский кинофестиваль. День девятый - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Известная модель вышла на публику в очень эффектном наряде, соблазнив бойфренда и поклонников
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Русская модель и девушка Джареда Лето - Валерия Кауфман покорила красную дорожку в Венеции: эффектный наряд красавицы обсуждают в Сети.
Каждый день на Венецианском кинофестивале появляются звезды в шикарных образах. Но симпатии публики не бесконечны и часто меняют своих героев. Так, новым фаворитом зрителей стала девушка музыканта и актера Джареда Лето.
Российская модель приехала в Венецию и захватила внимание фотографов: эффектный наряд Валерии Кауфман поразил всех. Звезда надела блестящее черное платье с огромным разрезом от бедра, продемонстрировав свои роскошные ноги.
Отметили фанаты и глубокий вырез спереди, подчеркнувший плоский пресс модели. Соблазнительный образ звезда дополнила яркими украшениями и макияжем, не оставив поклонникам выхода от восхищения.
Читайте также:
Оскар Айзек поцеловал Джессику Честейн в руку - видео поцелуя взорвало Сеть
"Королева": подписчики в восторге от образа Марии Шараповой на Венецианском кинофестивале
Сказочная нимфа: Зендая дебютировала в Венеции в "мокром" платье
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:44Тбилисская ДНК – самые оригинальные тбилисские лестницы
12:17В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - видео
12:13COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:32Тело гражданки Австралии доставят на родину: расходы покроет правительство Грузии
11:16Какие партии и политики в Грузии наиболее популярны – опрос Edison Research
11:01Стали известны лауреаты "Шнобелевской премии"
10:46Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 262
10:23"Банк Грузии" в Кварели пытался захватить бывший повар
09:39Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1157 GEL/$1
09:01В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина
08:26Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021"
08:01Грузинский режиссер возглавит жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне
07:31В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"
07:01Более пяти тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
00:17Путин и Лукашенко согласовали все программы по Союзному государству
00:02Цена на газ в Европе рекордно подорожала
ВчераСборная Грузии завоевала первую медаль на юниорском чемпионате Европы по дзюдо
ВчераМВД: захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан по обвинению в терроризме
Вчера"Обошлось без кровопролития" – глава МВД прокомментировал спецоперацию в Кварели