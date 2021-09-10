https://sputnik-georgia.ru/20210910/reaktsiya-bekkhema-na-vozvraschenie-docheri-v-shkolu-rastrogala-set--video-259500695.html

Реакция Бекхэма на возвращение дочери в школу растрогала Сеть – видео

Реакция Бекхэма на возвращение дочери в школу растрогала Сеть – видео

Даже звездным папам отпускать своих дочерей в школу после лета бывает ой как трудно 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T16:31+0400

2021-09-10T16:31+0400

2021-09-10T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Все ученики в сентябре вернулись в школу – среди них оказалась и наследница звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм. Накануне знаменитые родители проводили свою младшую дочь Харпер в школу после каникул. И, похоже, это прощание далось не так-то просто отцу семейства. В своем Instagram легендарный футболист написал трогательное поздравление с первым учебным днем, написал: "Снова в школу" и плачущих смайликов. "Немного волнуется, но все же очень счастлива и в предвкушении, – продолжил Дэвид, – Иди повеселись, красавица".Но на этом дело не закончилось. Позже Виктория выложила милый видеоролик - в нем малышка пытается нарезать себе грушу на завтрак, в то время как отец крепко обнимает ее сзади и умоляет не уходить и "остаться с папой". По словам Виктории, непонятно, кто больше взволнован происходящим.Судя по всему, летние каникулы очень сплотили отца и дочь. Как известно, Дэвид и Харпер массу времени проводили вместе. Дочка часто сопровождала папу и на футбольном поле, и на работе, а в перерывах они наслаждались игрой в футбол. Был момент, когда Харпер даже забила гол своему звездному папе. Ну, скорее всего, отец поддался любимой дочери, хотя это все равно очень мило!Читайте также:

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дэвид бекхэм, зарубежные звезды