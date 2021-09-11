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https://sputnik-georgia.ru/20210911/svetlana-loboda-obyasnila-pochemu-pereekhala-v-evropu-259468586.html
Светлана Лобода объяснила, почему переехала в Европу
Светлана Лобода объяснила, почему переехала в Европу
Переехала на берег моря одной из стран Европы – личная жизнь Лободы все больше обрастает тайнами 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T13:03+0400
2021-09-11T13:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана лобода
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Известная певица Светлана Лобода рассказала, что переехала в Европу из-за своих детей, тем самым дав им свободу от своей популярности.Поговаривали, что инициатором переезда был влиятельный муж артистки, имя которого остается в тайне. Однако, Лобода объяснила свой переезд иначе, назвав главной причиной безопасность своих наследников."Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз. Новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря среди людей, которые тебя не знают, – не это ли мечта любого известного человека?" – отмечает певица.Светлана не раскрывает места жительства, однако признается, что теперь она чаще в разъездах, нежели с семьей. Артистка говорит, что обычно во время длительного тура каждые 3-4 дня она возвращается домой, чтобы провести время с девочками, а если такой возможности нет, то тогда им помогает видеосвязь.Напомним, по поводу личной жизни Светланы ходит много слухов. В одно время публика обсуждала ее роман с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Слухи шли и о том, что якобы от него артистка родила дочь Тильду. Но информация так и не получила подтверждения.Читайте также:
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светлана лобода, российский шоу-бизнес

Светлана Лобода объяснила, почему переехала в Европу

13:03 11.09.2021
448
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкКонцерт певицы Loboda
Концерт певицы Loboda - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Переехала на берег моря одной из стран Европы – личная жизнь Лободы все больше обрастает тайнами
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Известная певица Светлана Лобода рассказала, что переехала в Европу из-за своих детей, тем самым дав им свободу от своей популярности.
Поговаривали, что инициатором переезда был влиятельный муж артистки, имя которого остается в тайне. Однако, Лобода объяснила свой переезд иначе, назвав главной причиной безопасность своих наследников.
"Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз. Новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря среди людей, которые тебя не знают, – не это ли мечта любого известного человека?" – отмечает певица.
Светлана не раскрывает места жительства, однако признается, что теперь она чаще в разъездах, нежели с семьей. Артистка говорит, что обычно во время длительного тура каждые 3-4 дня она возвращается домой, чтобы провести время с девочками, а если такой возможности нет, то тогда им помогает видеосвязь.
Напомним, по поводу личной жизни Светланы ходит много слухов. В одно время публика обсуждала ее роман с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Слухи шли и о том, что якобы от него артистка родила дочь Тильду. Но информация так и не получила подтверждения.
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