https://sputnik-georgia.ru/20210912/dolg-pered-roditelyami-ili-takie-vot-strannye-istorii-sluchayutsya-v-gruzii-259360658.html

Долг перед родителями, или Такие вот странные истории случаются в Грузии

Долг перед родителями, или Такие вот странные истории случаются в Грузии

Странные истории случаются у нас в Грузии, а еще удивительней, когда их герои – обычные люди, мечтающие о семейном счастье и спокойствии 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T16:01+0400

2021-09-12T16:01+0400

2021-09-12T16:01+0400

грузия

аналитика

мариам сараджишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23419/28/234192822_0:516:2048:1668_1920x0_80_0_0_04c9115981662b417fbbd6e753cdfc2c.jpg

На кухне что-то с грохотом упало, потом послышалось бодрое, но надтреснутым старческим голосом: "Куда, куда вы удалились, златые дни моей весны?.." Нино вздохнула и страдальчески посмотрела на мужа, читавшего аннотацию к только что купленному лекарству.– Шалва, опять у нее русский блок включился. Мне эти ее арии уже вот где сидят, – и провела лодочкой ладони поверх своих седых кучеряшек.Муж приподнял очки на внушительный, испещренный морщинами лоб и миролюбиво заметил:– Не переживай, значит, судя по моим наблюдениям, через несколько часов перейдет к грузинскому репертуару. Что поделаешь, при склерозе дольше всех держатся в мозгу именно профессиональные качества. Ты лучше сюда посмотри. Тут противопоказаний куча. Лошадь с ног свалит. Боюсь, можно ли давать твоей маме это новое назначение. А вдруг подействует как слабительное. У нас нет столько памперсов.Нино надела очки и принялась пристально изучать бумагу с мелким шрифтом. Потом вопросительно посмотрела на мужа:– Да, лучше не рисковать. Неизвестно, к чему приведет.Из кухни послышалось своеобразное подтверждение:– "...Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок..."Нина вытянула шею по направлению источника шума и крикнула:– Циала Амирановна, пейте чай, не отвлекайтесь.В ответ получила шпильку от свекрови:– Ах, Нина, где тебе понять высокое искусство.Супруги переглянулись и промолчали. Вступать в дискуссию было себе дороже. Надобно беречь остатки нервов, которые еще было где сжечь дотла в их затянувшейся совместной жизни со старшим поколением.Из спальни раздалось призывное:– Нина, поправь мне подушку-у-у-у. Я, кажется, упала.Шалва встал с места. Поднимать парализованную тещу Тину Александровну было его прерогативой. Хрупкая жена никак бы одна не справилась.Из кухни поступила новость:– А где мой чай?Нина пошла на зов, стараясь сохранить спокойствие и относительно культурный тон:– Циала Амирановна, вы уже вторую чашку пьете. Вот ваш чай, перед вами.– Сама не допила, а мне остатки поставила. Ты всегда меня ненавидела.– Хотите, я на ваших глазах налью?– Не делай из меня идиотку. Я просила кофе.– Кофе вам нельзя. У вас давление поднимется.– Дай мне кофе или я за себя не ручаюсь!Нина опять глубоко вздохнула и позвала мужа:– Шалва, иди сюда, разберись со своей мамой, у меня уже сил нет.Из спальни донеслось надсадное:– Не могу подойти, иначе твою маму уроню.Нина тихо-тихо, бочком выскользнула из кухни обратно в комнату – передохнуть и подготовиться к новой атаке свекрови. День обещал задаться веселым и до предела нервомотательным. Впрочем, как и все предыдущие за последние три года.... Решение съехаться со своими мамами и жить на общей площади для Шалвы и Нины было жизненной необходимостью. Их дочери давно жили своими семьями. У них все было более или менее благополучно, а вот старшее поколение – свекровь и теща, которые и раньше не очень-то между собой ладили, никак не могли сами себя обслуживать. Теща все не могла прийти в себя после инсульта, а у свекрови, бывшей оперной певицы, был прогрессирующий склероз. Великовозрастные внучки посильно пытались помогать смотреть за старушками, но получалось плохо. Склерозная Циала Амирановна их не узнавала и шла в атаку на "непрошеных гостей", выкрикивая что-то революционно-воинственное, типа слышимое на улице: "Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это!"Внучки закатывали глаза и ретировались. Подобные песнопения в стране, где принят закон о недопустимости советской символики, казались абсолютным сюром.Другая их бабушка Тина Александровна тоже наотрез не подпускала к себе близко.– Не хочу, чтоб они меня такой видели!И начинала истерически плакать. Успокаивалась только тогда, когда появлялся не очень любимый зять, с кем она примирилась, именно потеряв способность двигаться.Вот и остались две старушки в очень преклонном возрасте сугубо на попечении своих уже состарившихся детей.К слову сказать, сложившаяся ситуация удивительным образом была своеобразной проверкой на вшивость для обоих супругов. Шалва всю жизнь не ладил с властной тещей, а тут ему пришлось всю тяжесть, моральную и физическую, брать на себя. Тина Александровна всю жизнь проработала в школе и по привычке отдавала приказы зятю, как именно ее стоит поднять, куда посадить и под каким углом к плоскости кровати установить подушку для бόльшего комфорта. Математик, он точность любит, хоть в быту, хоть в тетрадях учеников. Нина так же находилась не в лучших отношениях со свекровью, и если большую часть жизни держалась от нее на спасительном расстоянии, то последние три года ей приходилось выслушивать в тройном размере ее арии и по тысяче раз в день отвечать на ее вопрос:– Который час? Какой сегодня день?Между собой сватьи тоже проявляли странное притяжение, совершенно несвойственное им раньше в относительно здоровом и адекватном состоянии.Если Нине арии свекрови разрушали последние нервы, то ее мама Тина почему-то их приветствовала и звала:– Скажи Циале пусть споет. Так веселее. Я о болях забываю.И Циала Амирановна садилась около кровати инсультницы и пела разное: от романсов до репертуара Софии Ротару: "Я, ты, он, она – вместе целая страна". Периодами у нее включался в голове самопроизвольно грузинский блок, и тогда соседи свешивались с балконов, чтоб насладиться народным фольклором типа "Сулико", "Таво чемо" или "Чемо тбилис калако".Во время этих часовых вокалов супруги на цыпочках выскальзывали из "концертного спального зала" и могли заниматься чем-то своим, радуясь хоть крохотной передышке. Нина вкладывала по здоровенному куску ваты в уши и говорила, крестясь: "Пой, ласточка, пой, пой, не умолкай".При той спокойной жизни до съезда с родителями Нина и во сне не могла представить себе, что когда-то назовет свою скандальную свекровь ни больше ни меньше, а "ласточкой". Чего не скажешь на эмоциях!Первый подсек странную закономерность Шалва, благодаря своему аналитическому уму технаря с ученой степени.– Да, нас явно к чему-то готовят, – отозвалась его жена, деловито пересчитывая оставшиеся памперсы. – Еще штук пять есть. Нет, этого никак до послезавтра не хватит. Одевайся, шен шемогевле (груз. ласкательное выражение – примеч. ред.), и сходи в аптеку. А так, да, ты прав, вся эта ежедневная возня не иначе как ступеньки к вечности. Туда надо прийти подготовленным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210905/davay-nachnem-novuyu-zhizn-pryamo-zavtra---romanticheskaya-istoriya-iz-gruzii-259147645.html

https://sputnik-georgia.ru/20210829/samoe-krupnoe-yabloko-ili-vot-schaste-privalilo-258552137.html

https://sputnik-georgia.ru/20210822/Operatsiya-Sushilka-ili-Kak-ne-poteryat-uvazhenie-drug-k-drugu-252597483.html

https://sputnik-georgia.ru/20210815/Kto-vas-prosil---smeshnaya-istoriya-s-vyzovom-pozharnikov-v-Tbilisi-252405937.html

https://sputnik-georgia.ru/20210801/Pro-lyubimuyu-teschu-kak-v-Gruzii-spasayut-braki--252373452.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, аналитика, мариам сараджишвили