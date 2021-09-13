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https://sputnik-georgia.ru/20210913/polina-gagarina-zavela-sluzhebnyy-roman-259545374.html
Полина Гагарина завела служебный роман?
Полина Гагарина завела служебный роман?
Продюсер исполнительницы признался в нежных чувствах к своей подопечной и вызвал волну подозрений 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T12:22+0400
2021-09-13T12:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
российский шоу-бизнес
полина гагарина
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Композитор и продюсер Владимир Чиняев, более известный как ChinKong, признался певице и актрисе Полине Гагариной в любви и поклонники исполнительницы сразу заподозрили в этом событии неладное. Гагарина выступила с новой песней "Вчера" в вечернем шоу Ивана Урганта. К продюсированию этой композиции приложил руку и Чиняев. В личном блоге ChinKong не мог обойти это выступление. Он опубликовал ролик с выступлением Поли и оставил трогательную подпись: "The Best My Love, Полина Гагарина... Я так себе и представлял... Благодарен, от души... Душевно". Фанаты восприняли эти слова как признание, тем более что певица ответила ему взаимностью и опубликовала смайлы в виде пылающих сердечек.В начале года Полина Гагарина развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. По словам экс-супругов, разошлись они спокойно, без скандалов и взаимных претензий. Но причина развода так и не была озвучена. После этого вокруг расставания певицы и фотографа стали появляться самые разные слухи.По одной из версий, разлад случился на финансовой почве, якобы из-за разницы доходов в семье. Но по другой версии - сердце Гагариной занял другой мужчина. Подозрения, естественно, пали на саунпродюсера певицы Владимира Чиняева. Известно, что мужчина очень тепло относится к Полине. Более того, в прошлом году пару видели вместе на курорте в Турции.Правда, официальных комментариев по поводу романа до сих пор не было ни от Гагариной, ни от Чиняева. Читайте также:
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светская хроника, российский шоу-бизнес, полина гагарина

Полина Гагарина завела служебный роман?

12:22 13.09.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Продюсер исполнительницы признался в нежных чувствах к своей подопечной и вызвал волну подозрений
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Композитор и продюсер Владимир Чиняев, более известный как ChinKong, признался певице и актрисе Полине Гагариной в любви и поклонники исполнительницы сразу заподозрили в этом событии неладное.
Гагарина выступила с новой песней "Вчера" в вечернем шоу Ивана Урганта. К продюсированию этой композиции приложил руку и Чиняев. В личном блоге ChinKong не мог обойти это выступление. Он опубликовал ролик с выступлением Поли и оставил трогательную подпись: "The Best My Love, Полина Гагарина... Я так себе и представлял... Благодарен, от души... Душевно".
Фанаты восприняли эти слова как признание, тем более что певица ответила ему взаимностью и опубликовала смайлы в виде пылающих сердечек.
В начале года Полина Гагарина развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. По словам экс-супругов, разошлись они спокойно, без скандалов и взаимных претензий. Но причина развода так и не была озвучена. После этого вокруг расставания певицы и фотографа стали появляться самые разные слухи.
По одной из версий, разлад случился на финансовой почве, якобы из-за разницы доходов в семье. Но по другой версии - сердце Гагариной занял другой мужчина. Подозрения, естественно, пали на саунпродюсера певицы Владимира Чиняева. Известно, что мужчина очень тепло относится к Полине. Более того, в прошлом году пару видели вместе на курорте в Турции.
Правда, официальных комментариев по поводу романа до сих пор не было ни от Гагариной, ни от Чиняева.
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