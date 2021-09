Полина Гагарина завела служебный роман?

https://sputnik-georgia.ru/20210913/polina-gagarina-zavela-sluzhebnyy-roman-259545374.html

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Композитор и продюсер Владимир Чиняев, более известный как ChinKong, признался певице и актрисе Полине Гагариной в любви и поклонники исполнительницы сразу заподозрили в этом событии неладное. Гагарина выступила с новой песней "Вчера" в вечернем шоу Ивана Урганта. К продюсированию этой композиции приложил руку и Чиняев. В личном блоге ChinKong не мог обойти это выступление. Он опубликовал ролик с выступлением Поли и оставил трогательную подпись: "The Best My Love, Полина Гагарина... Я так себе и представлял... Благодарен, от души... Душевно". Фанаты восприняли эти слова как признание, тем более что певица ответила ему взаимностью и опубликовала смайлы в виде пылающих сердечек.В начале года Полина Гагарина развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. По словам экс-супругов, разошлись они спокойно, без скандалов и взаимных претензий. Но причина развода так и не была озвучена. После этого вокруг расставания певицы и фотографа стали появляться самые разные слухи.По одной из версий, разлад случился на финансовой почве, якобы из-за разницы доходов в семье. Но по другой версии - сердце Гагариной занял другой мужчина. Подозрения, естественно, пали на саунпродюсера певицы Владимира Чиняева. Известно, что мужчина очень тепло относится к Полине. Более того, в прошлом году пару видели вместе на курорте в Турции.Правда, официальных комментариев по поводу романа до сих пор не было ни от Гагариной, ни от Чиняева. Читайте также:

