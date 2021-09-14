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https://sputnik-georgia.ru/20210914/dazhe-osenyu-khodchenkova-v-provokatsionnom-kupalnike-pokazala-svoyu-figuru-259581847.html
Даже осенью: Ходченкова в провокационном купальнике показала свою фигуру
Даже осенью: Ходченкова в провокационном купальнике показала свою фигуру
Новая фотография исполнительницы роли Анны Карениной не оставила равнодушным никого. Красота - страшная сила 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T13:51+0400
2021-09-14T14:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана ходченкова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова восхитила своих поклонников - в Сети обсуждают новое фото звезды, на котором она позирует в шикарном купальнике-монокини. 38-летняя Ходченкова - одна из самых сексуальных актрис России. Светлана - счастливая обладательница стройной фигуры и мало кто помнит, что вначале своей карьеры она весила на 20 килограммов больше. Теперь же актриса строго следит за своим весом и хвастается фигурой, ради которой отказалась от всего вредного и начала заниматься спортом. Результат своих стараний Ходченкова снова продемонстрировала в Instagram. На фото актриса позировала в провокационном купальнике-монокини. Подобная модель стала популярной благодаря "сочной" Ким Кардашьян, но на хрупкой Ходченковой также смотрится прекрасно. Это отметили подписчики звезды. "Красота - страшная сила", "Лучшая", "Не думала, что на такой худышке будет смотреться, а вам идет", "Лучше всех Кардашьянов", "Шикарная, стройная лань", "Вы - мой идеал", - прокомментировали в Сети. Читайте также:
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светлана ходченкова, российский шоу-бизнес

Даже осенью: Ходченкова в провокационном купальнике показала свою фигуру

13:51 14.09.2021 (обновлено: 14:03 14.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова на премьере фильма А. Молочникова "Скажи ей"
Актриса Светлана Ходченкова на премьере фильма А. Молочникова Скажи ей - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Новая фотография исполнительницы роли Анны Карениной не оставила равнодушным никого. Красота - страшная сила
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова восхитила своих поклонников - в Сети обсуждают новое фото звезды, на котором она позирует в шикарном купальнике-монокини.
38-летняя Ходченкова - одна из самых сексуальных актрис России. Светлана - счастливая обладательница стройной фигуры и мало кто помнит, что вначале своей карьеры она весила на 20 килограммов больше.
Теперь же актриса строго следит за своим весом и хвастается фигурой, ради которой отказалась от всего вредного и начала заниматься спортом.
Результат своих стараний Ходченкова снова продемонстрировала в Instagram. На фото актриса позировала в провокационном купальнике-монокини.
Подобная модель стала популярной благодаря "сочной" Ким Кардашьян, но на хрупкой Ходченковой также смотрится прекрасно. Это отметили подписчики звезды.
"Красота - страшная сила", "Лучшая", "Не думала, что на такой худышке будет смотреться, а вам идет", "Лучше всех Кардашьянов", "Шикарная, стройная лань", "Вы - мой идеал", - прокомментировали в Сети.
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