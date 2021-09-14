https://sputnik-georgia.ru/20210914/dazhe-osenyu-khodchenkova-v-provokatsionnom-kupalnike-pokazala-svoyu-figuru-259581847.html

Даже осенью: Ходченкова в провокационном купальнике показала свою фигуру

Даже осенью: Ходченкова в провокационном купальнике показала свою фигуру

Новая фотография исполнительницы роли Анны Карениной не оставила равнодушным никого. Красота - страшная сила 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T13:51+0400

2021-09-14T13:51+0400

2021-09-14T14:03+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светлана ходченкова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252377793_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_5d10ab44c84ffea85ccb2cec9b55497a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова восхитила своих поклонников - в Сети обсуждают новое фото звезды, на котором она позирует в шикарном купальнике-монокини. 38-летняя Ходченкова - одна из самых сексуальных актрис России. Светлана - счастливая обладательница стройной фигуры и мало кто помнит, что вначале своей карьеры она весила на 20 килограммов больше. Теперь же актриса строго следит за своим весом и хвастается фигурой, ради которой отказалась от всего вредного и начала заниматься спортом. Результат своих стараний Ходченкова снова продемонстрировала в Instagram. На фото актриса позировала в провокационном купальнике-монокини. Подобная модель стала популярной благодаря "сочной" Ким Кардашьян, но на хрупкой Ходченковой также смотрится прекрасно. Это отметили подписчики звезды. "Красота - страшная сила", "Лучшая", "Не думала, что на такой худышке будет смотреться, а вам идет", "Лучше всех Кардашьянов", "Шикарная, стройная лань", "Вы - мой идеал", - прокомментировали в Сети. Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

светлана ходченкова, российский шоу-бизнес