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"Девочка - жаркое лето": Ходченкова продолжает делиться фото с отпуска

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (646)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/10/252591656.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210816/252592640/Devochka---zharkoe-leto-Khodchenkova-prodolzhaet-delitsya-foto-s-otpuska.html

Поклонники актрисы восхищаются ее фигурой и каждую фотографии артистки называют не иначе, как произведением искусства

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кинозвезда Светлана Ходченкова продолжает радовать подписчиков прекрасными фотографиями со своего отдыха на Мальдивах - каждый снимок вызывает море восторженных комментариев фолловеров актрисы.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

 

Известная актриса, по подсчетам журналистов, провела на островах уже больше месяца, временами отвлекаясь на съемки.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Светлане можно только тихо позавидовать: селебрити красиво нежится в океанской воде, валяется на мягком песке и с удовольствием выкладывает снимки в купальниках в Instagram.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

"Это бесконечно красиво, Света! Какой образ!", "Девочка - жаркое лето", "Вы восхитительны", "По-моему, вы влюблены и счастливы", "Идеальная", "Грация", "На Вас смотреть хочется безостановочно!" - пишут подписчики Ходченковой.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

К слову, на отдыхе Светлана Ходченкова не забывает и о спорте: пару дней назад она каталась на доске с веслом. Актриса также занимается йогой и прыгает на скакалке. А недавно у Светланы даже был мастер-класс по индийским танцам.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (646)
Теги:
Светлана Ходченкова

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