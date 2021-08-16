"Девочка - жаркое лето": Ходченкова продолжает делиться фото с отпуска

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кинозвезда Светлана Ходченкова продолжает радовать подписчиков прекрасными фотографиями со своего отдыха на Мальдивах - каждый снимок вызывает море восторженных комментариев фолловеров актрисы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Известная актриса, по подсчетам журналистов, провела на островах уже больше месяца, временами отвлекаясь на съемки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Светлане можно только тихо позавидовать: селебрити красиво нежится в океанской воде, валяется на мягком песке и с удовольствием выкладывает снимки в купальниках в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Это бесконечно красиво, Света! Какой образ!", "Девочка - жаркое лето", "Вы восхитительны", "По-моему, вы влюблены и счастливы", "Идеальная", "Грация", "На Вас смотреть хочется безостановочно!" - пишут подписчики Ходченковой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
К слову, на отдыхе Светлана Ходченкова не забывает и о спорте: пару дней назад она каталась на доске с веслом. Актриса также занимается йогой и прыгает на скакалке. А недавно у Светланы даже был мастер-класс по индийским танцам.
Читайте также:
-
"И бог создал Светлану" – точеная фигура Ходченковой свела поклонников с ума
-
Семенович стала шатенкой? – что думают подписчики о новом образе звезды
-
Когда ты мать троих: Седокова похвасталась фигурой и рассмешила Сеть
-
"Превращается в скелет": поклонники бьют тревогу из-за худобы Гагариной
-
Клава Кока отдыхает в Грузии и дразнит подписчиков откровенными фото