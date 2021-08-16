"Девочка - жаркое лето": Ходченкова продолжает делиться фото с отпуска

Поклонники актрисы восхищаются ее фигурой и каждую фотографии артистки называют не иначе, как произведением искусства

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Кинозвезда Светлана Ходченкова продолжает радовать подписчиков прекрасными фотографиями со своего отдыха на Мальдивах - каждый снимок вызывает море восторженных комментариев фолловеров актрисы.

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Известная актриса, по подсчетам журналистов, провела на островах уже больше месяца, временами отвлекаясь на съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Светлане можно только тихо позавидовать: селебрити красиво нежится в океанской воде, валяется на мягком песке и с удовольствием выкладывает снимки в купальниках в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

"Это бесконечно красиво, Света! Какой образ!", "Девочка - жаркое лето", "Вы восхитительны", "По-моему, вы влюблены и счастливы", "Идеальная", "Грация", "На Вас смотреть хочется безостановочно!" - пишут подписчики Ходченковой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

К слову, на отдыхе Светлана Ходченкова не забывает и о спорте: пару дней назад она каталась на доске с веслом. Актриса также занимается йогой и прыгает на скакалке. А недавно у Светланы даже был мастер-класс по индийским танцам.

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