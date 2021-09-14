https://sputnik-georgia.ru/20210914/vlyublennye-v-odeyalakh-rianna-i-aap-rocky-vpervye-vmeste-vyshli-v-svet--259581413.html

Влюбленные в одеялах: Рианна и A$AP Rocky впервые вместе вышли в свет

Влюбленные в одеялах: Рианна и A$AP Rocky впервые вместе вышли в свет

Популярная певица и рэпер заставили поклонников подождать, но все-таки появились на ковровой дорожке Met Gala 2021 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T13:36+0400

2021-09-14T13:36+0400

2021-09-14T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Американская певица Рианна и рэп-музыкант A$AP Rocky впервые вышли в свет вместе – одна из самых обсуждаемых пар показалась на модном балу Met Gala 2021. Ночью с 13 на 14 сентября в Нью-Йорке состоялось самое ожидаемое событие в мире моды – бал Института костюма. Звезды позировали фотографам в нарядах, согласно заявленной теме "Американская независимость", но поклонники ждали появления Рианны, которая всегда украшала вечер Met Gala. И для этого была своя причина. Звезда должна была выйти в свет в компании возлюбленного A$AP Rocky, с которым ее не раз ловили папарацци, но пара никогда не выходила в свет вместе. И когда все устали ждать и потеряли надежду, Рианна и Asap появились! Для своего выхода Рианна выбрала платье от бренда Balenciaga, напоминающее то ли одеяло, то ли пуховик. А ее парень укутался в мантию, похожую на покрывало из лоскутов. Поклонники не перестают умиляться звездам и уже назвали их самой красивой парой вечера, подвинувшей "старичков" Джей Ло и Бена Аффлека. Читайте также:

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бен аффлек, рианна, дженнифер лопес, зарубежные звезды