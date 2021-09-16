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Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси
Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси
Действующий мэр столицы, кандидат в мэры Каха Каладзе, продолжает презентовать свои планы на ближайшие четыре года 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T15:11+0400
2021-09-16T15:22+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Действующий мэр и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе презентовал очередное направление свой предвыборной программы – политику в сфере экологии.В случае переизбрания на второй срок Каладзе обещает осуществить ряд важных для города проектов, таких как обустройство новых рекреационных зон, обновление и благоустройство уже существующих парков и скверов, восстановление заброшенных лесопарков, расширение автопарка экологически чистого общественного транспорта и многое другое.Тбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности&gt;&gt;"Всех интересует, что мы собираемся делать в ближайшие четыре года, каково наше видение развития города, какие конкретные проекты будут реализованы в столице", – такими словами начал свою презентацию Каладзе. В ходе презентации мэру ассистировал его заместитель Андрия Басилая.Новые проектыСреди названных кандидатом в мэры проектов – проект бульвара Горгасали в исторической части города Крцаниси. Здесь автомобильная дорога будет спущена под землю, а над ней будет обустроена рекреационная зона, коммерческие и развлекательные пространства на территории в 100 тысяч квадратных метров.Дигомские поймы – место, где существует ряд экологических проблем, в частности, строительное загрязнение. При поддержке Азиатского банка развития работы здесь на территории в 150 тысяч квадратных метров начнутся уже в этом году.Парк Морского района – один из важных проектов в этом перечне, так как местность, где запланировано строительство парка, является проблемной. Многие десятилетия эта территория заболочена. По словам Андрия Басилая, понадобился целый год, чтобы подготовить почву для обустройства рекреационной зоны.Строительство парка в районе Вазисубани на территории 190 тысяч квадратных метров, по словам вице-мэра, прописано даже в Генеральном плане землепользования Тбилиси, и этот проект будет осуществлен в течение ближайшего года.Бульвар на Тбилисском море – станет первым в своем роде бульваром в столице на берегу Тбилисского водохранилища. Его площадь составит 300 тысяч квадратных метров."Мы впервые создадим рекреационное пространство непосредственно рядом с морем для отдыха наших горожан", – заявил Басилая в ходе презентации.Парк Военного городка – рекреационная зона на площади 110 тысяч квадратных метров расположится на Кахетинском шоссе. С одной стороны она будет граничить с военным городком, с другой – с густонаселенным поселком в районе Самгори.Тбилисский центральный парк – ноу-хау в парковой жизни столицы. Согласно представленному проекту, на территории будет обустроено многофункциональное пространство, включающее в себя ботанический, японский и французский сады, а также амфитеатр, фонтан, скейт-парк, приграничную лесную зону, закрытый лесной сектор, образовательный центр, луг, зиплайн, спортивную и фуд-зону.Глданский парк на небольшом озере – проект, осуществление которого было отложено из-за пандемии коронавируса. Рекреационная зона расположится на 30 тысячах квадратных метров и станет идеальным местом для прогулок жителей одного из самых больших спальных районов столицы.Парк Авчала, в возведении которого столице также поможет Азиатский банк развития, раскинется на территории 30 тысяч квадратных метров.Старые новые паркиПомимо возведения новых парков в Тбилиси, столичная мэрия планирует отремонтировать и привести в порядок уже существующие рекреационные зоны. Одной из таких является Дигомский лесопарк.Дендрологический парк, который также будет возведен на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, по словам вице-мэра, является "проектом века". В его рамках планируется высадить десятки тысяч новых деревьев на 60 гектарах.Также планируется восстановление парков Цицишвили, Вере, Самгори и бульвара Сараджишвили.Чистый воздух"Чистый воздух остается для нас приоритетом. Мы все живем в этом городе, у нас семьи, дети, и очень важно, чтобы в этом направлении продолжилась работа", – сказал вице-мэр.По словам Басиля, речь идет о внедрении стандартов перевозки и реализации материалов, загрязняющих окружающую среду; покрытии грунтовых поверхностей травой или мульчей; урбанистическом озеленении и воспроизведении лесов; введении в эксплуатацию экологически чистого транспорта.Управление отходамиТакже в планах мэрии со следующего года перейти на широкомасштабное сепарирование мусорных отходов."Следующим нашим шагом будет переработка отходов. Нашей конечной целью, как и любого другого развитого города, – как можно меньше отходов на мусорных свалках", – подчеркнул вице-мэр.Также в планах мэрии города улучшить условия жизни тех людей, чьи дома расположены поблизости от мусорных свалок."Вот такие амбициозные планы у нас на ближайшие четыре года. Амбициозные, но в то же время реалистичные", – завершил презентацию своих планов в направлении экологической политики Каха Каладзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы

Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси

15:11 16.09.2021 (обновлено: 15:22 16.09.2021)
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© Tbilisi City HallКаха Каладзе встречается с населением
Каха Каладзе встречается с населением - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Tbilisi City Hall
Действующий мэр столицы, кандидат в мэры Каха Каладзе, продолжает презентовать свои планы на ближайшие четыре года
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Действующий мэр и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе презентовал очередное направление свой предвыборной программы – политику в сфере экологии.
В случае переизбрания на второй срок Каладзе обещает осуществить ряд важных для города проектов, таких как обустройство новых рекреационных зон, обновление и благоустройство уже существующих парков и скверов, восстановление заброшенных лесопарков, расширение автопарка экологически чистого общественного транспорта и многое другое.
Тбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности>>
"Всех интересует, что мы собираемся делать в ближайшие четыре года, каково наше видение развития города, какие конкретные проекты будут реализованы в столице", – такими словами начал свою презентацию Каладзе.
В ходе презентации мэру ассистировал его заместитель Андрия Басилая.

Новые проекты

Среди названных кандидатом в мэры проектов – проект бульвара Горгасали в исторической части города Крцаниси. Здесь автомобильная дорога будет спущена под землю, а над ней будет обустроена рекреационная зона, коммерческие и развлекательные пространства на территории в 100 тысяч квадратных метров.
Дигомские поймы – место, где существует ряд экологических проблем, в частности, строительное загрязнение. При поддержке Азиатского банка развития работы здесь на территории в 150 тысяч квадратных метров начнутся уже в этом году.
Парк Морского района – один из важных проектов в этом перечне, так как местность, где запланировано строительство парка, является проблемной. Многие десятилетия эта территория заболочена. По словам Андрия Басилая, понадобился целый год, чтобы подготовить почву для обустройства рекреационной зоны.
Строительство парка в районе Вазисубани на территории 190 тысяч квадратных метров, по словам вице-мэра, прописано даже в Генеральном плане землепользования Тбилиси, и этот проект будет осуществлен в течение ближайшего года.
Бульвар на Тбилисском море – станет первым в своем роде бульваром в столице на берегу Тбилисского водохранилища. Его площадь составит 300 тысяч квадратных метров.
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"Мы впервые создадим рекреационное пространство непосредственно рядом с морем для отдыха наших горожан", – заявил Басилая в ходе презентации.
Парк Военного городка – рекреационная зона на площади 110 тысяч квадратных метров расположится на Кахетинском шоссе. С одной стороны она будет граничить с военным городком, с другой – с густонаселенным поселком в районе Самгори.
Тбилисский центральный парк – ноу-хау в парковой жизни столицы. Согласно представленному проекту, на территории будет обустроено многофункциональное пространство, включающее в себя ботанический, японский и французский сады, а также амфитеатр, фонтан, скейт-парк, приграничную лесную зону, закрытый лесной сектор, образовательный центр, луг, зиплайн, спортивную и фуд-зону.
Глданский парк на небольшом озере – проект, осуществление которого было отложено из-за пандемии коронавируса. Рекреационная зона расположится на 30 тысячах квадратных метров и станет идеальным местом для прогулок жителей одного из самых больших спальных районов столицы.
Парк Авчала, в возведении которого столице также поможет Азиатский банк развития, раскинется на территории 30 тысяч квадратных метров.

Старые новые парки

Помимо возведения новых парков в Тбилиси, столичная мэрия планирует отремонтировать и привести в порядок уже существующие рекреационные зоны. Одной из таких является Дигомский лесопарк.

"Это очень плохой пример того, как нельзя поступать с парковыми зонами. К сожалению, большая часть этой территории находится в частной собственности, но это не представляет для нас проблемы. Ведутся переговоры, большую его часть мы уже вернули городу", – рассказал Басилая.

Дендрологический парк, который также будет возведен на территории, прилегающей к Тбилисскому морю, по словам вице-мэра, является "проектом века". В его рамках планируется высадить десятки тысяч новых деревьев на 60 гектарах.
Также планируется восстановление парков Цицишвили, Вере, Самгори и бульвара Сараджишвили.
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Чистый воздух

"Чистый воздух остается для нас приоритетом. Мы все живем в этом городе, у нас семьи, дети, и очень важно, чтобы в этом направлении продолжилась работа", – сказал вице-мэр.
По словам Басиля, речь идет о внедрении стандартов перевозки и реализации материалов, загрязняющих окружающую среду; покрытии грунтовых поверхностей травой или мульчей; урбанистическом озеленении и воспроизведении лесов; введении в эксплуатацию экологически чистого транспорта.

Управление отходами

Также в планах мэрии со следующего года перейти на широкомасштабное сепарирование мусорных отходов.
"Следующим нашим шагом будет переработка отходов. Нашей конечной целью, как и любого другого развитого города, – как можно меньше отходов на мусорных свалках", – подчеркнул вице-мэр.
Также в планах мэрии города улучшить условия жизни тех людей, чьи дома расположены поблизости от мусорных свалок.
"Вот такие амбициозные планы у нас на ближайшие четыре года. Амбициозные, но в то же время реалистичные", – завершил презентацию своих планов в направлении экологической политики Каха Каладзе.
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