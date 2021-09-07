https://sputnik-georgia.ru/20210907/on-ne-neudachnik-ivleeva-poprosila-sobchak-izvinitsya-za-oskorblenie-eldzheya-259399877.html

"Он не неудачник": Ивлеева попросила Собчак извиниться за оскорбление Элджея

"Он не неудачник": Ивлеева попросила Собчак извиниться за оскорбление Элджея

Мужчина-неудачник? Собчак предположила, что причиной развода Ивлеевой и Элджей могли стать финансовые неудачи рэпера 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T20:22+0400

2021-09-07T20:22+0400

2021-09-07T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Блогер Настя Ивлеева поговорила в интервью с Ксенией Собчак о причинах развода с Элджеем, однако разговор не всегда шел гладко – интервьюеру пришлось извиниться.Настя Ивлеева особо не комментировала причины развода с Элджеем в интервью с Собчак, однако журналист пыталась выведать причину размолвки. Ксения предположила, что расставание могло произойти из-за материального превосходства Ивлеевой, когда у Элджея даже имелись долги.Блогер объяснила, что ей безразлично, кто из супругов зарабатывает больше. Однако Ксении этого ответа оказалось недостаточно, она пыталась пояснить, что имеет в виду."Понятно, что тебе не нужны его деньги. Но когда ты делаешь день рождения за 16 миллионов, а у него компания в конце года выходит с долгами 750 тысяч минус. Это очень сложно принять, потому что это значит, что человек неудачник", — заявила Ксения Анатольевна, сравнив рэпера с мужчиной-неудачником.Блогер остановила Собчак, сказав, что она не права, и попросила извиниться. Собчак, со своей стороны, сгладила углы, согласившись с гостьей.Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, однако их супружеская жизнь продлилась меньше двух лет. 21 августа девушка объявила о расставании с супругом с глянцевых страниц журнала "Татлер".Читайте также:

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ксения собчак, настя ивлеева, российский шоу-бизнес