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Андрей Малахов: "Я удивился, что Собчак вела свадьбу Моргенштерна"
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© photo: Sputnik / Sergei Pyatakov/
Кто кому платит, сколько и за что? Моргенштерн опять ввязался в финансовый скандал
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российский телеведущий Андрей Малахов сказал, что был удивлен, увидев на свадьбе рэпера Моргенштерна и Дилары Ксению Собчак в качестве ведущей.
Ранее было известно о конфликте Ксении Собчак и Алишера Моргенштерна. Несмотря на это, журналистка не отказалась вести свадьбу молодоженов.
"Я удивился, что Ксюша вела свадьбу Моргенштерна. Все видели, как на "МУЗ-ТВ" он вытирал об нее ноги и сказал: "Я тебе меньше чем за 5 миллионов интервью не дам". Надеюсь, что все закончится интервью. Потому что после того, как он себя вел…" – сказал Андрей Малахов.
Малахов говорил об инциденте, который произошел на музыкальной премии. Тогда теледива пыталась завести разговор с Моргенштерном, однако тот лишь молчал. Но сначала отметил, что будет говорить с ней только в том случае, если она заплатит ему.
После этого скандала Моргенштерн пригласил Собчак в качестве ведущей на свадьбу, и та прекрасно себя чувствовала. Телеведущая даже нарядилась в тематику свадьбы артиста, назвав себя "тетей из Уфы".
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