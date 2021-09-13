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Андрей Малахов: "Я удивился, что Собчак вела свадьбу Моргенштерна"
Андрей Малахов: "Я удивился, что Собчак вела свадьбу Моргенштерна"
Кто кому платит, сколько и за что? Моргенштерн опять ввязался в финансовый скандал 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T07:07+0400
2021-09-13T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ксения собчак
андрей малахов
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российский телеведущий Андрей Малахов сказал, что был удивлен, увидев на свадьбе рэпера Моргенштерна и Дилары Ксению Собчак в качестве ведущей.Ранее было известно о конфликте Ксении Собчак и Алишера Моргенштерна. Несмотря на это, журналистка не отказалась вести свадьбу молодоженов.Малахов говорил об инциденте, который произошел на музыкальной премии. Тогда теледива пыталась завести разговор с Моргенштерном, однако тот лишь молчал. Но сначала отметил, что будет говорить с ней только в том случае, если она заплатит ему.После этого скандала Моргенштерн пригласил Собчак в качестве ведущей на свадьбу, и та прекрасно себя чувствовала. Телеведущая даже нарядилась в тематику свадьбы артиста, назвав себя "тетей из Уфы".Читайте также:
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ксения собчак, андрей малахов, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Андрей Малахов: "Я удивился, что Собчак вела свадьбу Моргенштерна"

07:07 13.09.2021
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© photo: Sputnik / Sergei Pyatakov / Перейти в фотобанкТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Sergei Pyatakov
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Кто кому платит, сколько и за что? Моргенштерн опять ввязался в финансовый скандал
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российский телеведущий Андрей Малахов сказал, что был удивлен, увидев на свадьбе рэпера Моргенштерна и Дилары Ксению Собчак в качестве ведущей.
Ранее было известно о конфликте Ксении Собчак и Алишера Моргенштерна. Несмотря на это, журналистка не отказалась вести свадьбу молодоженов.

"Я удивился, что Ксюша вела свадьбу Моргенштерна. Все видели, как на "МУЗ-ТВ" он вытирал об нее ноги и сказал: "Я тебе меньше чем за 5 миллионов интервью не дам". Надеюсь, что все закончится интервью. Потому что после того, как он себя вел…" – сказал Андрей Малахов.

Малахов говорил об инциденте, который произошел на музыкальной премии. Тогда теледива пыталась завести разговор с Моргенштерном, однако тот лишь молчал. Но сначала отметил, что будет говорить с ней только в том случае, если она заплатит ему.
После этого скандала Моргенштерн пригласил Собчак в качестве ведущей на свадьбу, и та прекрасно себя чувствовала. Телеведущая даже нарядилась в тематику свадьбы артиста, назвав себя "тетей из Уфы".
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