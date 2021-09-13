https://sputnik-georgia.ru/20210913/andrey-malakhov-ya-udivilsya-chto-sobchak-vela-svadbu-morgenshterna-259502549.html

Андрей Малахов: "Я удивился, что Собчак вела свадьбу Моргенштерна"

Андрей Малахов: "Я удивился, что Собчак вела свадьбу Моргенштерна"

Кто кому платит, сколько и за что? Моргенштерн опять ввязался в финансовый скандал 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T07:07+0400

2021-09-13T07:07+0400

2021-09-13T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Российский телеведущий Андрей Малахов сказал, что был удивлен, увидев на свадьбе рэпера Моргенштерна и Дилары Ксению Собчак в качестве ведущей.Ранее было известно о конфликте Ксении Собчак и Алишера Моргенштерна. Несмотря на это, журналистка не отказалась вести свадьбу молодоженов.Малахов говорил об инциденте, который произошел на музыкальной премии. Тогда теледива пыталась завести разговор с Моргенштерном, однако тот лишь молчал. Но сначала отметил, что будет говорить с ней только в том случае, если она заплатит ему.После этого скандала Моргенштерн пригласил Собчак в качестве ведущей на свадьбу, и та прекрасно себя чувствовала. Телеведущая даже нарядилась в тематику свадьбы артиста, назвав себя "тетей из Уфы".Читайте также:

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ксения собчак, андрей малахов, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес