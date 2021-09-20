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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210920/koronavirus-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259728412.html
Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Больше всего новых случаев заражения выявлено в столице, на втором месте – регион Имерети 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T12:24+0400
2021-09-20T12:24+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 12 503 теста и выявлено 662 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 595 926 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 534 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 563 530 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 8 575.Из 662 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 252 случая. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 23 795 активных случаев, из них 5 445 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 253 пациентов тяжелое, из них 320 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 036 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 314 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 20 475.Показатель положительности по данным на 19 сентября составляет 5,29%, за две недели – 7,14%, за семь дней – 6,91%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

12:24 20.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие в масках в районе Авлабари
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках в районе Авлабари - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего новых случаев заражения выявлено в столице, на втором месте – регион Имерети
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 12 503 теста и выявлено 662 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 595 926 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 534 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 563 530 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 8 575.
Из 662 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 252 случая. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 68
Имерети – 102
Квемо Картли – 40
Шида Картли – 20
Гурия – 9
Самегрело - Земо Сванети – 78
Кахети – 71
Мцхета-Мтианети – 10
Самцхе-Джавахети – 10
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
На данный момент в Грузии 23 795 активных случаев, из них 5 445 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 253 пациентов тяжелое, из них 320 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 036 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 314 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 20 475.
Показатель положительности по данным на 19 сентября составляет 5,29%, за две недели – 7,14%, за семь дней – 6,91%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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