https://sputnik-georgia.ru/20210920/koronavirus-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259728412.html

Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

Больше всего новых случаев заражения выявлено в столице, на втором месте – регион Имерети 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T12:24+0400

2021-09-20T12:24+0400

2021-09-20T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 12 503 теста и выявлено 662 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 595 926 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 534 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 563 530 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 8 575.Из 662 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 252 случая. В регионах же ситуация следующая: На данный момент в Грузии 23 795 активных случаев, из них 5 445 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 253 пациентов тяжелое, из них 320 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 036 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 314 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 20 475.Показатель положительности по данным на 19 сентября составляет 5,29%, за две недели – 7,14%, за семь дней – 6,91%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19