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Неловко! Ильич и Таюрская столкнулись с экс-женой певца и ее новым парнем

Неловко! Ильич и Таюрская столкнулись с экс-женой певца и ее новым парнем

Солист Little Big невольно провел вечер в компании бывшей возлюбленной и вызвал насмешки поклонников 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T14:31+0400

2021-09-20T14:31+0400

2021-09-20T14:31+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

little big

софья таюрская

илья прусикин

ирина смелая

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Звезды группы Little Big Ильич и Софья Таюрская попали в неловкую ситуацию – пара столкнулась с экс-женой певца Ирой Смелой и ее новым бойфрендом. Участники группы Little Big перестали скрывать свой роман весной. Но тогда Софья Таюрская подчеркнула, что начала встречаться с Ильичем после его развода. Бывшая жена музыканта Ира Смелая недолго была одна и начала встречаться со звездой шоу "Танцы" Даниилом Патлахом. Но недавно экс-супруги были вынуждены провести время вместе. Прусикин и Таюрская, а также Смелая и Патлах пришли на одно светское мероприятие – открытие сети закусочных Гарика Харламова. Фотографам удалось заснять Ильича и Смелую вместе. Бывшие пересеклись, хоть и отдыхали в разных компаниях. Судя по фото, паре удалось сохранить дружеские отношения хотя бы ради маленького сына Добрыни.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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little big, софья таюрская, илья прусикин, ирина смелая, российский шоу-бизнес