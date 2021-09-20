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Орнитологи со всего мира собрались в Грузии
Орнитологи со всего мира собрались в Грузии
Аджария держит лидерские позиции в одном из самых популярных направлений экотуризма 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T07:01+0400
2021-09-20T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Десятки орнитологов и экотуристов собрались на черноморском побережье Грузии, чтобы наблюдать за перелетными хищными птицами, cообщает Департамент курортов и туризма Аджарии.Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма. В этой сфере у Аджарии огромный опыт. Черноморское побережье, в частности, окрестности Батуми, является миграционным коридором Черного моря. Ежегодно по этому коридору пролетает более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире.По данным ведомства, специалисты со всего мира ежегодно регистрируют перелетных птиц с наблюдательных площадок в Чакви – Чаисубани Сахалвашо."Мы осуществили немало важных проектов в этом направлении. В том числе подготовили гидов, приобрели для них необходимый инвентарь. Туризм по наблюдению за перелетными птицами – одно из важных направлений для нашего департамента", – заявила руководитель ведомства Тинатин Зоидзе.Период наблюдения за перелетными птицами длится в течение двух месяцев с 15 августа по 15 октября.Важными местами для наблюдения за перелетными птицами являются села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми и порт.Кроме того, в Аджарии ежегодно проводится Международным фестиваль наблюдения за птицами.Читайте также:
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общество, новости, грузия, туризм

Орнитологи со всего мира собрались в Грузии

07:01 20.09.2021
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© Facebook / Ajara Tourism DepartmentНаблюдение за перелетными птицами в Аджарии с территории Чакви
Наблюдение за перелетными птицами в Аджарии с территории Чакви - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© Facebook / Ajara Tourism Department
Аджария держит лидерские позиции в одном из самых популярных направлений экотуризма
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Десятки орнитологов и экотуристов собрались на черноморском побережье Грузии, чтобы наблюдать за перелетными хищными птицами, cообщает Департамент курортов и туризма Аджарии.
Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма. В этой сфере у Аджарии огромный опыт. Черноморское побережье, в частности, окрестности Батуми, является миграционным коридором Черного моря. Ежегодно по этому коридору пролетает более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире.
По данным ведомства, специалисты со всего мира ежегодно регистрируют перелетных птиц с наблюдательных площадок в Чакви – Чаисубани Сахалвашо.
"Мы осуществили немало важных проектов в этом направлении. В том числе подготовили гидов, приобрели для них необходимый инвентарь. Туризм по наблюдению за перелетными птицами – одно из важных направлений для нашего департамента", – заявила руководитель ведомства Тинатин Зоидзе.
Период наблюдения за перелетными птицами длится в течение двух месяцев с 15 августа по 15 октября.
© photo: Department o f Tourism and Resorts of Adjara / FBФестиваль наблюдения за перелетными птицами в Аджарии
Фестиваль наблюдения за перелетными птицами в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
Фестиваль наблюдения за перелетными птицами в Аджарии
© photo: Department o f Tourism and Resorts of Adjara / FB
Важными местами для наблюдения за перелетными птицами являются села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми и порт.
Кроме того, в Аджарии ежегодно проводится Международным фестиваль наблюдения за птицами.
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