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Орнитологи со всего мира собрались в Грузии

Орнитологи со всего мира собрались в Грузии

Аджария держит лидерские позиции в одном из самых популярных направлений экотуризма 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Десятки орнитологов и экотуристов собрались на черноморском побережье Грузии, чтобы наблюдать за перелетными хищными птицами, cообщает Департамент курортов и туризма Аджарии.Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма. В этой сфере у Аджарии огромный опыт. Черноморское побережье, в частности, окрестности Батуми, является миграционным коридором Черного моря. Ежегодно по этому коридору пролетает более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире.По данным ведомства, специалисты со всего мира ежегодно регистрируют перелетных птиц с наблюдательных площадок в Чакви – Чаисубани Сахалвашо."Мы осуществили немало важных проектов в этом направлении. В том числе подготовили гидов, приобрели для них необходимый инвентарь. Туризм по наблюдению за перелетными птицами – одно из важных направлений для нашего департамента", – заявила руководитель ведомства Тинатин Зоидзе.Период наблюдения за перелетными птицами длится в течение двух месяцев с 15 августа по 15 октября.Важными местами для наблюдения за перелетными птицами являются села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми и порт.Кроме того, в Аджарии ежегодно проводится Международным фестиваль наблюдения за птицами.Читайте также:

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