https://sputnik-georgia.ru/20210920/stali-izvestny-laureaty-emmi---2021-259727805.html

Стали известны лауреаты "Эмми - 2021"

Стали известны лауреаты "Эмми - 2021"

Названы самые лучшие актеры и актрисы года, а также сильнейшие драматические и комедийные сериалы США 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T11:58+0400

2021-09-20T11:58+0400

2021-09-20T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Сериалы "Ход королевы", "Тед Лассо" и "Корона" получили телевизионную премию Emmy. Церемония награждения 73-й по счету премии прошла в воскресенье в эфире телеканала CBS в Лос-Анджелеса (штат Калифорния).Многосерийный фильм "Корона", к слову, стал лидером по количеству номинаций – картина боролась за победу сразу в 24 категориях. В категории "Лучший драматический сериал" ее конкурентами были фильмы "Мандалорец", "Пацаны", "Бриджертоны", "Рассказ служанки", "Страна Лавкрафта", "Поза" и "Это мы".Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов >>>В номинации за лучший комедийный сериал кроме "Теда Лассо" состязались ленты "Черная комедия", "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Хитрости", "Бортпроводница", "Метод Комински" и "4лен". Соперниками же сериала "Ход королевы" в категории "Лучший мини-сериал" были работы "Ванда/Вижн", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна" и "Подземная железная дорога".Джин Смарт и Джейсон Судейкис получили Emmy за главные роли в комедийных сериалах: Смарт – за сериал "Хитрости", Судейкис – "Теда Лассо". А Оливия Колман и Джош О'Коннор, сыгравшие в сериале "Корона", удостоились премии за ведущие роли в драматическом сериале. Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна", Mare of Easttown) получила премию за лучшую женскую роль в мини-сериале. Аналогичной награды среди мужчин удостоился Юэн Макгрегор ("Холстон").Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Награды вручаются за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Статуэтка за вечерние передачи является наиболее популярной из всех Emmy.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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