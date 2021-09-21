https://sputnik-georgia.ru/20210921/snova-vmeste-morgenshtern-i-slava-marlow-vypustili-sovmestnyy-trek-259732649.html

"Снова вместе": Моргенштерн и Slava Marlow выпустили совместный трек

"Снова вместе": Моргенштерн и Slava Marlow выпустили совместный трек

Фанаты остались довольны новым треком и рады долгожданному воссоединению исполнителей 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T07:06+0400

2021-09-21T07:06+0400

2021-09-21T07:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Популярные российские молодые артисты Моргенштерн и Slava Marlow выпустили новый трек "Я не знаю".Песня имеет двойное название "Я не знаю" и "Я больше не пойду на премии". Здесь, судя по всему, артисты сделали отсылки к премии МУЗ-ТВ, которой они остались недовольными.Авторами песни выступили Моргенштерн, Артем Готлиб – он же Slava Marlow и Феликс Котло. Моргенштерн и Слава поют о том, что готовы уйти с церемонии вручения премии, которая им не нравится, чтобы побыть с любимыми людьми. Сам Моргенштерн поет о своей уже супруге – Диларе Зинатуллиной."Я бы уехал с этой пати. Мне приятнее лежать с тобой в одной кровати", – говорится в треке.Слушатели остались довольными новым произведением давних партнеров и рады их воссоединению."Крутой трэк. Наконец-то вы вместе записали фит:)", "Ну наконец-то, вы снова вместе", "2 легенды вернулись)", "Вы реально сделали мясо. Песня заставила двигаться и после рабочего тяжелого дня вы мне подняли настроение. Вы лучшие", – пишут под видео пользователи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, слава марлоу, российский шоу-бизнес