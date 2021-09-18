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https://sputnik-georgia.ru/20210918/morgenshtern-podaril-bolnomu-rakom-malchiku-cadillac--259678103.html
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Скандальный рэпер в последнее время активно занимается благотворительностью в России 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T07:05+0400
2021-09-18T07:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн навестил больного раком мальчика из Новосибирска и подарил ему игрушечный Cadillac.Ваня на протяжении нескольких лет борется с медуллобластомой – злокачественной опухолью головного мозга. Ребенок прошел несколько курсов химиотерапии и сменил не одну больницу."На днях Ване установили голосовой клапан и, отвечая на вопрос "как дела?", мальчик вдруг сказал, что хотел бы познакомиться с Моргенштерном и посмотреть на его кадиллак", – рассказали в Фонде помощи хосписам "Вера".Моргенштерн навестил мальчика и подарил машину на пульте управления. Музыкант даже устроил в коридоре больницы трассу с препятствиями, чтобы поиграть с Ваней. Также Моргенштерн показал ему свой автомобиль – настоящий Cadillac.В фонде поблагодарили Алишера и его команду за быстрый отклик, вовлеченность и внимательность.Читайте также:
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac

07:05 18.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Скандальный рэпер в последнее время активно занимается благотворительностью в России
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн навестил больного раком мальчика из Новосибирска и подарил ему игрушечный Cadillac.
Ваня на протяжении нескольких лет борется с медуллобластомой – злокачественной опухолью головного мозга. Ребенок прошел несколько курсов химиотерапии и сменил не одну больницу.
"На днях Ване установили голосовой клапан и, отвечая на вопрос "как дела?", мальчик вдруг сказал, что хотел бы познакомиться с Моргенштерном и посмотреть на его кадиллак", – рассказали в Фонде помощи хосписам "Вера".
Моргенштерн навестил мальчика и подарил машину на пульте управления. Музыкант даже устроил в коридоре больницы трассу с препятствиями, чтобы поиграть с Ваней. Также Моргенштерн показал ему свой автомобиль – настоящий Cadillac.
В фонде поблагодарили Алишера и его команду за быстрый отклик, вовлеченность и внимательность.
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