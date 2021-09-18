https://sputnik-georgia.ru/20210918/morgenshtern-podaril-bolnomu-rakom-malchiku-cadillac--259678103.html

Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac

Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac

Скандальный рэпер в последнее время активно занимается благотворительностью в России 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T07:05+0400

2021-09-18T07:05+0400

2021-09-18T07:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн навестил больного раком мальчика из Новосибирска и подарил ему игрушечный Cadillac.Ваня на протяжении нескольких лет борется с медуллобластомой – злокачественной опухолью головного мозга. Ребенок прошел несколько курсов химиотерапии и сменил не одну больницу."На днях Ване установили голосовой клапан и, отвечая на вопрос "как дела?", мальчик вдруг сказал, что хотел бы познакомиться с Моргенштерном и посмотреть на его кадиллак", – рассказали в Фонде помощи хосписам "Вера".Моргенштерн навестил мальчика и подарил машину на пульте управления. Музыкант даже устроил в коридоре больницы трассу с препятствиями, чтобы поиграть с Ваней. Также Моргенштерн показал ему свой автомобиль – настоящий Cadillac.В фонде поблагодарили Алишера и его команду за быстрый отклик, вовлеченность и внимательность.Читайте также:

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моргенштерн, российский шоу-бизнес