Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/spektakl-okonchen-eks-suprug-poliny-gagarinoy-podal-na-nee-v-sud--259771055.html
Спектакль окончен: экс-супруг Полины Гагариной подал на нее в суд
Спектакль окончен: экс-супруг Полины Гагариной подал на нее в суд
34-летней артистке предстоит непростой этап в жизни - урегулирование спорных вопросов с отцом своей дочери - Дмитрием Исхаковым 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T16:26+0400
2021-09-21T16:26+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
развод
суд
российский шоу-бизнес
полина гагарина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251924187_0:0:3377:1901_1920x0_80_0_0_eee2144c619b64e0dba01919235cf481.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Бывший муж Полины Гагариной подал на певицу в суд: фотограф Дмитрий Исхаков хочет добиться права на общение с наследниками звезды. Гагарина развелась с Исхаковым в конце 2020-го года. Певица и модный фотограф не хотели называть причину разрыва, хотя ходили слухи, что Исхакову надоело находиться в тени более успешной жены. Развод прошел тихо, без скандалов по поводу имущества, и Гагарина заявила, что позволит экс-мужу видеться с их общей дочкой. Но Исхаков посчитал, что певица нарушила свое обещание и ограничила его права: экс-супруг Гагариной подал иск в один из судов Москвы. Об этом сообщили "СтарХит". "В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова Д.И. с детьми", - рассказали в суде. У Гагариной и Исхакова, как говорилось ранее, есть четырехлетняя дочка Мия. Также певица воспитывает сына от первого брака с Петром Кисловым. Когда Полина вышла замуж во второй раз, Андрею было всего шесть лет и Дмитрий заменил ему отца. Фотограф также намекнул, что отношения с бывшей женой накалились до предела и он устал спрашивать разрешения на свидания с дочерью.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251924187_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_7fa7fedcb3c02e6d66843c76da706bb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
развод, суд, российский шоу-бизнес, полина гагарина

Спектакль окончен: экс-супруг Полины Гагариной подал на нее в суд

16:26 21.09.2021
21
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
34-летней артистке предстоит непростой этап в жизни - урегулирование спорных вопросов с отцом своей дочери - Дмитрием Исхаковым
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Бывший муж Полины Гагариной подал на певицу в суд: фотограф Дмитрий Исхаков хочет добиться права на общение с наследниками звезды.
Гагарина развелась с Исхаковым в конце 2020-го года. Певица и модный фотограф не хотели называть причину разрыва, хотя ходили слухи, что Исхакову надоело находиться в тени более успешной жены. Развод прошел тихо, без скандалов по поводу имущества, и Гагарина заявила, что позволит экс-мужу видеться с их общей дочкой.
Но Исхаков посчитал, что певица нарушила свое обещание и ограничила его права: экс-супруг Гагариной подал иск в один из судов Москвы. Об этом сообщили "СтарХит".
"В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова Д.И. с детьми", - рассказали в суде.
У Гагариной и Исхакова, как говорилось ранее, есть четырехлетняя дочка Мия. Также певица воспитывает сына от первого брака с Петром Кисловым. Когда Полина вышла замуж во второй раз, Андрею было всего шесть лет и Дмитрий заменил ему отца.
Фотограф также намекнул, что отношения с бывшей женой накалились до предела и он устал спрашивать разрешения на свидания с дочерью.
Читайте также:
Полина Гагарина завела служебный роман?
Накипело! Сестра Асмус публично "набросилась" на Полину Гагарину
Том Круз сделает предложение своей молодой возлюбленной?
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:11Ущерб, нанесенный градом, фермерам в Кахети покроет и страховка
15:56Заказчик "кровавых баннеров" в городах Грузии объяснил свои мотивы
15:41Леонид Слуцкий: у Кварацхелия миллион ушибов и куча гематом
15:26"Предвыборный спектакль" – в Батуми выступили против строительства Пальмового острова
15:11Обвиняемому в убийстве олимпийскому чемпиону проведут психиатрическую экспертизу
14:56В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными
14:41Все кандидаты в мэры Тбилиси согласились на дебаты
14:35Нани Брегвадзе вновь стала прабабушкой
14:26Стали известны идеальные месяцы для отдыха в 2022 году
14:20Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото
14:19Почему жители Грузии отказываются от вакцинации?
13:49"Динамо" Тбилиси разгромило "Шукуру" в чемпионате Грузии по футболу
13:25В Тбилиси завезли новую партию автобусов и микроавтобусов
13:09Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
12:54COVID-статистика Грузии – последние данные
12:24В Казахстане обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
12:08Грузия примет участие в "Евровидении - 2022"
11:53Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии
11:38Премьер Грузии встретится с лидерами разных стран в рамках ГА ООН
11:23В Тбилиси задержали обвиняемого в попытке убийства молодого танцора