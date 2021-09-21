https://sputnik-georgia.ru/20210921/spektakl-okonchen-eks-suprug-poliny-gagarinoy-podal-na-nee-v-sud--259771055.html
Спектакль окончен: экс-супруг Полины Гагариной подал на нее в суд
Спектакль окончен: экс-супруг Полины Гагариной подал на нее в суд
34-летней артистке предстоит непростой этап в жизни - урегулирование спорных вопросов с отцом своей дочери - Дмитрием Исхаковым 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T16:26+0400
2021-09-21T16:26+0400
2021-09-21T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Бывший муж Полины Гагариной подал на певицу в суд: фотограф Дмитрий Исхаков хочет добиться права на общение с наследниками звезды. Гагарина развелась с Исхаковым в конце 2020-го года. Певица и модный фотограф не хотели называть причину разрыва, хотя ходили слухи, что Исхакову надоело находиться в тени более успешной жены. Развод прошел тихо, без скандалов по поводу имущества, и Гагарина заявила, что позволит экс-мужу видеться с их общей дочкой. Но Исхаков посчитал, что певица нарушила свое обещание и ограничила его права: экс-супруг Гагариной подал иск в один из судов Москвы. Об этом сообщили "СтарХит". "В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова Д.И. с детьми", - рассказали в суде. У Гагариной и Исхакова, как говорилось ранее, есть четырехлетняя дочка Мия. Также певица воспитывает сына от первого брака с Петром Кисловым. Когда Полина вышла замуж во второй раз, Андрею было всего шесть лет и Дмитрий заменил ему отца. Фотограф также намекнул, что отношения с бывшей женой накалились до предела и он устал спрашивать разрешения на свидания с дочерью.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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развод, суд, российский шоу-бизнес, полина гагарина
Спектакль окончен: экс-супруг Полины Гагариной подал на нее в суд
34-летней артистке предстоит непростой этап в жизни - урегулирование спорных вопросов с отцом своей дочери - Дмитрием Исхаковым
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Бывший муж Полины Гагариной подал на певицу в суд: фотограф Дмитрий Исхаков хочет добиться права на общение с наследниками звезды.
Гагарина развелась с Исхаковым в конце 2020-го года. Певица и модный фотограф не хотели называть причину разрыва, хотя ходили слухи, что Исхакову надоело находиться в тени более успешной жены. Развод прошел тихо, без скандалов по поводу имущества, и Гагарина заявила, что позволит экс-мужу видеться с их общей дочкой.
Но Исхаков посчитал, что певица нарушила свое обещание и ограничила его права: экс-супруг Гагариной подал иск в один из судов Москвы. Об этом сообщили "СтарХит
".
"В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова Д.И. с детьми", - рассказали в суде.
У Гагариной и Исхакова, как говорилось ранее, есть четырехлетняя дочка Мия. Также певица воспитывает сына от первого брака с Петром Кисловым. Когда Полина вышла замуж во второй раз, Андрею было всего шесть лет и Дмитрий заменил ему отца.
Фотограф также намекнул, что отношения с бывшей женой накалились до предела и он устал спрашивать разрешения на свидания с дочерью.
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