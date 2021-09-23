https://sputnik-georgia.ru/20210923/ne-potyanet-meladze-otkazalsya-ot-dueta-s-morgenshternom-259747168.html

"Не потянет": Меладзе отказался от дуэта с Моргенштерном

"Не потянет": Меладзе отказался от дуэта с Моргенштерном

"Ту фигню, которую он производит", рэпер делает смело и уверенно, считает певец, и это вызывает уважение 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T07:24+0400

2021-09-23T07:24+0400

2021-09-23T07:24+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

валерий меладзе

моргенштерн

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 23 сен – Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе сказал, что рэпер Моргенштерн "не потянет" дуэта с ним.Несмотря на то, что совместная работа звезд российской эстрады и молодых блогеров-артистов стала привычной, Меладзе считает, что работать с Моргенштерном бы не смог.Во время интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ" Меладзе отметил, что не видит себя в дуэте с рэпером, однако уважает его."Думаю, что Моргенштерн меня не потянет. Не буду стараться исполнять композиции в его стиле. Хотя он прикольный парень. Считаю его личностью, потому что ту фигню, которую он производит, он делает смело и уверенно. Это всегда вызывает уважение", – сказал Меладзе.Тем временем Моргенштерн является одним из самых востребованных и популярных артистов в России. Музыкант часто возглавляет различные престижные списки. К примеру, недавно Алишер возглавил рейтинг доверия среди российской молодежи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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валерий меладзе, моргенштерн, российский шоу-бизнес