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https://sputnik-georgia.ru/20210923/u-natashi-korolevoy-vnebrachnaya-doch-podrobnosti-skandala-259823038.html
У Наташи Королевой внебрачная дочь? Подробности скандала
У Наташи Королевой внебрачная дочь? Подробности скандала
Новость о внебрачной дочери певицы обросла домыслами и слухами, и вот, что в очередной раз нарыли пользователи соцсетей 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T11:05+0400
2021-09-23T11:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
наташа королева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Интернет-пользователи выяснили, что российская певица Наташа Королева соврала о происхождении своей якобы внебрачной дочери. Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов".Королева 18 сентября в шоу "Секрет на миллион" впервые рассказала о существовании двухлетней внебрачной дочери. По словам артистки, несколько лет назад она отдала свои яейцеклетки другу и его партнеру, а суррогатная мать родила паре ребенка. Появление дочери исполнительница скрывала от своей семьи.Однако, по данным телеграм-канал, за свою дочь Королева выдала сына подруги-косметолога из США Александры Петрич. Кадры с ребенком на руках, которые певица предъявила как главные доказательства материнства, в реале деле были сделаны годом ранее. "Фото с дочкой в январе 2020-го — это видео с чужим сыночком 13 января 2019 года на пляже в Майами", — говорится в сообщении.К слову, как утверждает сама Наташа Королева, ее биологическая дочь живет в благополучной семье в США, и певица с ней даже периодически общается. За свою яйцеклетку Королева получила около 50 биткоинов, что приравнивается в 175 миллионам рублей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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наташа королева, российский шоу-бизнес

У Наташи Королевой внебрачная дочь? Подробности скандала

11:05 23.09.2021
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаташа Королева на концерте "Песня года"
Наташа Королева на концерте Песня года - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Новость о внебрачной дочери певицы обросла домыслами и слухами, и вот, что в очередной раз нарыли пользователи соцсетей
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Интернет-пользователи выяснили, что российская певица Наташа Королева соврала о происхождении своей якобы внебрачной дочери. Об этом пишет Telegram-канал "НеМалахов".
Королева 18 сентября в шоу "Секрет на миллион" впервые рассказала о существовании двухлетней внебрачной дочери. По словам артистки, несколько лет назад она отдала свои яейцеклетки другу и его партнеру, а суррогатная мать родила паре ребенка. Появление дочери исполнительница скрывала от своей семьи.
Однако, по данным телеграм-канал, за свою дочь Королева выдала сына подруги-косметолога из США Александры Петрич. Кадры с ребенком на руках, которые певица предъявила как главные доказательства материнства, в реале деле были сделаны годом ранее.
"Фото с дочкой в январе 2020-го — это видео с чужим сыночком 13 января 2019 года на пляже в Майами", — говорится в сообщении.
К слову, как утверждает сама Наташа Королева, ее биологическая дочь живет в благополучной семье в США, и певица с ней даже периодически общается. За свою яйцеклетку Королева получила около 50 биткоинов, что приравнивается в 175 миллионам рублей.
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