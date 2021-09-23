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https://sputnik-georgia.ru/20210923/vnov-rasstavanie-chto-za-ugroza-povisla-nad-otnosheniyami-dzhennifer-lopes-i-bena-affleka-259831733.html
Вновь расставание? Что за угроза повисла над отношениями Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Вновь расставание? Что за угроза повисла над отношениями Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Бурная личная жизнь - это, конечно, хорошо, но работы у кинозвезд никто не отменял. Теперь поклонники гадают - выдержит ли расстояние пара 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T17:16+0400
2021-09-23T17:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бен аффлек
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В отношениях пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека грядет большой перерыв – им придется расстаться на два месяца из-за работы.Незабываемые пять месяцев возобновленных отношений, проведенный вместе летний отдых, первое официальное появление на Венецианском кинофестивале – эти отношения придется поставить на паузу.Причиной разлуки 52-летней поп-дивы и 49-летнего актера станет работа: осенью у пары достаточно плотный график. По сообщению инсайдера, Бен Аффлек уезжает на съемки военной драмы "Призрачная армия" в Техас, а Дженнифер Лопес отправится в Канаду, где снимется в триллере "Мать".Поклонники пары озадачены – смогут ли влюбленные выдержать испытание разлукой. Даже на Рождество уже появились планы – звезды хотят уделить время своим детям."Дженнифер всегда проводит Рождество с детьми. Она очень любит этот праздник и старается каждый раз сделать его особенным для своих детей. "Бен тоже хочет провести время со своими детьми. Они еще не решили, как проведут это Рождество", - рассказал инсайдер.Хотя, как известно, влюбленные уже познакомили своих детей, и вполне возможно, что на Рождество они соберутся все вместе и проведут каникулы большой семьей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды

Вновь расставание? Что за угроза повисла над отношениями Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

17:16 23.09.2021
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© REUTERS / YARA NARDIБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / YARA NARDI
Бурная личная жизнь - это, конечно, хорошо, но работы у кинозвезд никто не отменял. Теперь поклонники гадают - выдержит ли расстояние пара
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В отношениях пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека грядет большой перерыв – им придется расстаться на два месяца из-за работы.
Незабываемые пять месяцев возобновленных отношений, проведенный вместе летний отдых, первое официальное появление на Венецианском кинофестивале – эти отношения придется поставить на паузу.
Причиной разлуки 52-летней поп-дивы и 49-летнего актера станет работа: осенью у пары достаточно плотный график. По сообщению инсайдера, Бен Аффлек уезжает на съемки военной драмы "Призрачная армия" в Техас, а Дженнифер Лопес отправится в Канаду, где снимется в триллере "Мать".
© Instagram / jloБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
© Instagram / jlo
Поклонники пары озадачены – смогут ли влюбленные выдержать испытание разлукой. Даже на Рождество уже появились планы – звезды хотят уделить время своим детям.
"Дженнифер всегда проводит Рождество с детьми. Она очень любит этот праздник и старается каждый раз сделать его особенным для своих детей. "Бен тоже хочет провести время со своими детьми. Они еще не решили, как проведут это Рождество", - рассказал инсайдер.
Хотя, как известно, влюбленные уже познакомили своих детей, и вполне возможно, что на Рождество они соберутся все вместе и проведут каникулы большой семьей.
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