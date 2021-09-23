https://sputnik-georgia.ru/20210923/vstrechi-s-partnerami-pered-vyborami-chto-obsuzhdayut-partii-s-dipkorpusom-259844437.html
Встречи с партнерами перед выборами: что обсуждают партии с дипкорпусом
Встречи с партнерами перед выборами: что обсуждают партии с дипкорпусом
Представители партий поделились с послами своим видением и имеющейся у них информацией о предвыборном процессе 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T19:59+0400
2021-09-23T19:59+0400
2021-09-23T20:32+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251638142_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_da805782c6a6b511f410931fbfbd6104.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. За восемь дней до выборов в органы местной власти представители партий встретились с дипломатическим корпусом, чтобы обсудить предвыборную кампанию и ситуацию перед днем голосования.Встречи происходили по инициативе представительства ЕС в Грузии, и каждая партия встречалась с западными послами по очереди."Мы поделились с послами своим видением и имеющейся у нас информацией о предвыборном процессе, и они задали несколько вопросов, примерно три-четыре. Речь шла о предвыборной среде", - сказал лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В свою очередь, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассказал, что послов интересовали провокации."Все очень хорошо видят, и особенно послы стран наших партнеров, с какой властью мы имеем дело. Их большой просьбой к нам было не поддаваться на провокации, устраиваемые режимом", - сказал Мелия.А вот представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" обсуждали сложности, с которыми столкнулась партия во время предвыборного процесса."Поощрение языка ненависти со стороны правящей партии может привести страну к тяжелым результатам, и это будет, в первую очередь, ответственностью "Грузинской мечты". Мы говорили об этом с послами и детально рассказали об угрозах и давлении по политическому признаку в отношении нашей партии", - сказала представитель партии Натия Мезвришвили.По ее словам, послы узнали о провокации, планируемой правящей партией в отношении Георгия Гахария в связи с наркотиками, и обвинениях в его адрес.Дала негативную оценку предвыборной кампании на встрече с послами и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе, которая на этих выборах представляет объединение "Третья сила"."Среда насилия, противостояние, ненависть, презрение, запугивание – это все попало во множество отчетов, в которых приводятся конкретные факты, как власти шантажируют людей, как их увольняют с работы, как наказывают за отличающееся мнение. Это неприемлемо и ничего хорошего не принесет нашей стране", - озвучила Самнидзе главную тему разговора с послами.При этом она отметила, что после разговора с послами у нее осталось впечатление, что послы за проведение досрочных выборов, если правящая партия не сможет набрать как минимум 43% поддержки избирателей.Выборы в Грузии состоятся 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/predvybornye-strasti-nakalyayutsya-meliya-i-kobakhidze-edva-ne-podralis-u-ofisa-es-v-tbilisi-259837123.html
https://sputnik-georgia.ru/20210921/predstavitel-pravyaschey-partii-gruzii-prokommentirovala-intsident-v-dmanisi-259781658.html
https://sputnik-georgia.ru/20210921/debaty-kandidatov-v-mery-tbilisi-nachalis-so-skandala-259783208.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251638142_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b70f02c69ef6ace474e8ffc9ab4315df.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, местные выборы
Встречи с партнерами перед выборами: что обсуждают партии с дипкорпусом
19:59 23.09.2021 (обновлено: 20:32 23.09.2021)
Представители партий поделились с послами своим видением и имеющейся у них информацией о предвыборном процессе
ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. За восемь дней до выборов в органы местной власти представители партий встретились с дипломатическим корпусом, чтобы обсудить предвыборную кампанию и ситуацию перед днем голосования.
Встречи происходили по инициативе представительства ЕС в Грузии, и каждая партия встречалась с западными послами по очереди.
"Мы поделились с послами своим видением и имеющейся у нас информацией о предвыборном процессе, и они задали несколько вопросов, примерно три-четыре. Речь шла о предвыборной среде", - сказал лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В свою очередь, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассказал, что послов интересовали провокации.
"Все очень хорошо видят, и особенно послы стран наших партнеров, с какой властью мы имеем дело. Их большой просьбой к нам было не поддаваться на провокации, устраиваемые режимом", - сказал Мелия.
А вот представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" обсуждали сложности, с которыми столкнулась партия во время предвыборного процесса.
"Поощрение языка ненависти со стороны правящей партии может привести страну к тяжелым результатам, и это будет, в первую очередь, ответственностью "Грузинской мечты". Мы говорили об этом с послами и детально рассказали об угрозах и давлении по политическому признаку в отношении нашей партии", - сказала представитель партии Натия Мезвришвили.
По ее словам, послы узнали о провокации, планируемой правящей партией в отношении Георгия Гахария в связи с наркотиками, и обвинениях в его адрес.
Дала негативную оценку предвыборной кампании на встрече с послами и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе, которая на этих выборах представляет объединение "Третья сила".
"Среда насилия, противостояние, ненависть, презрение, запугивание – это все попало во множество отчетов, в которых приводятся конкретные факты, как власти шантажируют людей, как их увольняют с работы, как наказывают за отличающееся мнение. Это неприемлемо и ничего хорошего не принесет нашей стране", - озвучила Самнидзе главную тему разговора с послами.
При этом она отметила, что после разговора с послами у нее осталось впечатление, что послы за проведение досрочных выборов, если правящая партия не сможет набрать как минимум 43% поддержки избирателей.
Выборы в Грузии состоятся 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.