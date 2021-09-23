https://sputnik-georgia.ru/20210923/vstrechi-s-partnerami-pered-vyborami-chto-obsuzhdayut-partii-s-dipkorpusom-259844437.html

Встречи с партнерами перед выборами: что обсуждают партии с дипкорпусом

Встречи с партнерами перед выборами: что обсуждают партии с дипкорпусом

Представители партий поделились с послами своим видением и имеющейся у них информацией о предвыборном процессе 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T19:59+0400

2021-09-23T19:59+0400

2021-09-23T20:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен - Sputnik. За восемь дней до выборов в органы местной власти представители партий встретились с дипломатическим корпусом, чтобы обсудить предвыборную кампанию и ситуацию перед днем голосования.Встречи происходили по инициативе представительства ЕС в Грузии, и каждая партия встречалась с западными послами по очереди."Мы поделились с послами своим видением и имеющейся у нас информацией о предвыборном процессе, и они задали несколько вопросов, примерно три-четыре. Речь шла о предвыборной среде", - сказал лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В свою очередь, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассказал, что послов интересовали провокации."Все очень хорошо видят, и особенно послы стран наших партнеров, с какой властью мы имеем дело. Их большой просьбой к нам было не поддаваться на провокации, устраиваемые режимом", - сказал Мелия.А вот представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" обсуждали сложности, с которыми столкнулась партия во время предвыборного процесса."Поощрение языка ненависти со стороны правящей партии может привести страну к тяжелым результатам, и это будет, в первую очередь, ответственностью "Грузинской мечты". Мы говорили об этом с послами и детально рассказали об угрозах и давлении по политическому признаку в отношении нашей партии", - сказала представитель партии Натия Мезвришвили.По ее словам, послы узнали о провокации, планируемой правящей партией в отношении Георгия Гахария в связи с наркотиками, и обвинениях в его адрес.Дала негативную оценку предвыборной кампании на встрече с послами и лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе, которая на этих выборах представляет объединение "Третья сила"."Среда насилия, противостояние, ненависть, презрение, запугивание – это все попало во множество отчетов, в которых приводятся конкретные факты, как власти шантажируют людей, как их увольняют с работы, как наказывают за отличающееся мнение. Это неприемлемо и ничего хорошего не принесет нашей стране", - озвучила Самнидзе главную тему разговора с послами.При этом она отметила, что после разговора с послами у нее осталось впечатление, что послы за проведение досрочных выборов, если правящая партия не сможет набрать как минимум 43% поддержки избирателей.Выборы в Грузии состоятся 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210923/predvybornye-strasti-nakalyayutsya-meliya-i-kobakhidze-edva-ne-podralis-u-ofisa-es-v-tbilisi-259837123.html

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