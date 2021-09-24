https://sputnik-georgia.ru/20210924/arzamasova-pokazala-figuru-cherez-mesyats-posle-rodov---foto-259860721.html

Арзамасова показала фигуру через месяц после родов - ФОТО

Арзамасова показала фигуру через месяц после родов - ФОТО

Девушка прекрасно выглядит и, судя по всему, не планирует долго задерживаться в декрете 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T15:18+0400

2021-09-24T15:18+0400

2021-09-24T15:43+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

илья авербух

елизавета арзамасова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259868241_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_b72cea3574c08df2063ab71a1a62367d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова, впервые ставшая мамой в августе, показала свою фигуру – фотографию в коротком топе артистка опубликовала в сторис Instagram. Чуть больше месяца назад 26-летняя Лиза Арзамасова родила своему супругу, 47-летнему фигуристу и хореографу Илье Авербуху сына Льва.Судя по стройным формам и плоскому животу Лизы, долго сидеть в декрете она не планирует и уже активно тренирует свое тело. Актриса готовится к возвращению в театр и другим новым проектам. Вернуться к "доберенной" форме Арзамасовой помог активный образ жизни. Она много катается на льду, репетирует в театре и, конечно, много времени проводит с малышом и мужем.На вопрос подписчиков, как она будет совмещать карьеру с семейной жизнью, Лиза отвечает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.О паре Арзамасовой-Авербуха стало известно летом 2020 года, а в декабре они официально стали мужем и женой. Чета заявляет, что большая разница в возрасте никогда не была для них проблемой.Для Лизы этот брак стал первым, а Илья Авербух ранее был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В этом браке появился сын Мартин, которому в этом году исполнилось 17 лет. После развода родителей мальчик живет с отцом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

илья авербух, елизавета арзамасова , российский шоу-бизнес