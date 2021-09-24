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https://sputnik-georgia.ru/20210924/arzamasova-pokazala-figuru-cherez-mesyats-posle-rodov---foto-259860721.html
Арзамасова показала фигуру через месяц после родов - ФОТО
Арзамасова показала фигуру через месяц после родов - ФОТО
Девушка прекрасно выглядит и, судя по всему, не планирует долго задерживаться в декрете 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T15:18+0400
2021-09-24T15:43+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
илья авербух
елизавета арзамасова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова, впервые ставшая мамой в августе, показала свою фигуру – фотографию в коротком топе артистка опубликовала в сторис Instagram. Чуть больше месяца назад 26-летняя Лиза Арзамасова родила своему супругу, 47-летнему фигуристу и хореографу Илье Авербуху сына Льва.Судя по стройным формам и плоскому животу Лизы, долго сидеть в декрете она не планирует и уже активно тренирует свое тело. Актриса готовится к возвращению в театр и другим новым проектам. Вернуться к "доберенной" форме Арзамасовой помог активный образ жизни. Она много катается на льду, репетирует в театре и, конечно, много времени проводит с малышом и мужем.На вопрос подписчиков, как она будет совмещать карьеру с семейной жизнью, Лиза отвечает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.О паре Арзамасовой-Авербуха стало известно летом 2020 года, а в декабре они официально стали мужем и женой. Чета заявляет, что большая разница в возрасте никогда не была для них проблемой.Для Лизы этот брак стал первым, а Илья Авербух ранее был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В этом браке появился сын Мартин, которому в этом году исполнилось 17 лет. После развода родителей мальчик живет с отцом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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илья авербух, елизавета арзамасова , российский шоу-бизнес

Арзамасова показала фигуру через месяц после родов - ФОТО

15:18 24.09.2021 (обновлено: 15:43 24.09.2021)
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© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова
Актриса Елизавета Арзамасова - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
/
Перейти в фотобанк
Девушка прекрасно выглядит и, судя по всему, не планирует долго задерживаться в декрете
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова, впервые ставшая мамой в августе, показала свою фигуру – фотографию в коротком топе артистка опубликовала в сторис Instagram.
Чуть больше месяца назад 26-летняя Лиза Арзамасова родила своему супругу, 47-летнему фигуристу и хореографу Илье Авербуху сына Льва.
Судя по стройным формам и плоскому животу Лизы, долго сидеть в декрете она не планирует и уже активно тренирует свое тело. Актриса готовится к возвращению в театр и другим новым проектам.
© Instagram / liza_arzamasovaФигура актрисы Лизы Арзамасовой. Скриншот сторис Инстаграм
Фигура актрисы Лизы Арзамасовой. Скриншот сторис Инстаграм - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Фигура актрисы Лизы Арзамасовой. Скриншот сторис Инстаграм
© Instagram / liza_arzamasova
Вернуться к "доберенной" форме Арзамасовой помог активный образ жизни. Она много катается на льду, репетирует в театре и, конечно, много времени проводит с малышом и мужем.
На вопрос подписчиков, как она будет совмещать карьеру с семейной жизнью, Лиза отвечает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.

"Баланс – главное. Выбор в пользу семьи или карьеры делается тогда, когда возникают какие-то важные обстоятельства или желание перевешивает в пользу определенного образа жизни. Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть. Никуда не тороплюсь. И улыбаюсь", – поделилась Арзамасова.

О паре Арзамасовой-Авербуха стало известно летом 2020 года, а в декабре они официально стали мужем и женой. Чета заявляет, что большая разница в возрасте никогда не была для них проблемой.
Для Лизы этот брак стал первым, а Илья Авербух ранее был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В этом браке появился сын Мартин, которому в этом году исполнилось 17 лет. После развода родителей мальчик живет с отцом.
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