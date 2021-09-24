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Арзамасова показала фигуру через месяц после родов - ФОТО
15:18 24.09.2021 (обновлено: 15:43 24.09.2021)
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© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov/
Девушка прекрасно выглядит и, судя по всему, не планирует долго задерживаться в декрете
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Актриса театра и кино Лиза Арзамасова, впервые ставшая мамой в августе, показала свою фигуру – фотографию в коротком топе артистка опубликовала в сторис Instagram.
Чуть больше месяца назад 26-летняя Лиза Арзамасова родила своему супругу, 47-летнему фигуристу и хореографу Илье Авербуху сына Льва.
Судя по стройным формам и плоскому животу Лизы, долго сидеть в декрете она не планирует и уже активно тренирует свое тело. Актриса готовится к возвращению в театр и другим новым проектам.
Фигура актрисы Лизы Арзамасовой. Скриншот сторис Инстаграм
Вернуться к "доберенной" форме Арзамасовой помог активный образ жизни. Она много катается на льду, репетирует в театре и, конечно, много времени проводит с малышом и мужем.
На вопрос подписчиков, как она будет совмещать карьеру с семейной жизнью, Лиза отвечает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.
"Баланс – главное. Выбор в пользу семьи или карьеры делается тогда, когда возникают какие-то важные обстоятельства или желание перевешивает в пользу определенного образа жизни. Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть. Никуда не тороплюсь. И улыбаюсь", – поделилась Арзамасова.
О паре Арзамасовой-Авербуха стало известно летом 2020 года, а в декабре они официально стали мужем и женой. Чета заявляет, что большая разница в возрасте никогда не была для них проблемой.
Для Лизы этот брак стал первым, а Илья Авербух ранее был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В этом браке появился сын Мартин, которому в этом году исполнилось 17 лет. После развода родителей мальчик живет с отцом.
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