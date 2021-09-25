https://sputnik-georgia.ru/20210925/bratya-meladze-ne-vzyali-s-soboy-zhen-na-den-rozhdeniya-materi-259835725.html

Братья Меладзе не взяли с собой жен на день рождения матери

Братья Меладзе не взяли с собой жен на день рождения матери

Праздник с родными и близкими Меладзе наделал много шума в Сети – поклонники обсуждают, почему на вечере не было супруг знаменитых братьев 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T09:50+0400

2021-09-25T09:50+0400

2021-09-25T09:50+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

валерий меладзе

константин меладзе

вера брежнева

альбина джанабаева

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/04/249921019_0:0:3089:1737_1920x0_80_0_0_6c4dd2a98079e103acb47d8320c9860c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. На дне рождения мамы братьев Меладзе не присутствовали их жены – Вера Брежнева и Альбина Джанабаева. Об этом стало ясно из видео, которое опубликовала дочь Валерия.Матери Константина и Валерия Меладзе исполнилось 87 лет. По этому поводу звездные братья устроили ужин в ресторане, куда были приглашены только близкие. Арина Меладзе – дочь Валерия, поделилась видео, на котором видно, что жен Меладзе за столом нет.Многих поклонников смутило, что на торжестве не было Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой, а хейтеры решили, что их просто не позвали.Точной причины узнать не удастся, однако известно, что дети Валерия Меладзе не общаются с его нынешней супругой.Об отношениях семьи к Вере Брежневой неизвестно. Да и сами супруги редко комментируют свою личную жизнь. Лишь Вера Брежнева изредка делится фотографиями с супругом, где говорит, как ей повезло, признаваясь в любви.Несмотря на то, что Меладзе и Альбина поженились в 2014 году, подписчики не перестают называть ее "разлучницей". Дело в том, что роман пары начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. А на тот момент горячий грузин был еще женат. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году родился Лука.Многие до сих пор не могут простить этого поступка Меладзе, поэтому часто упрекают в том, что он бросил жену и трех дочерей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

валерий меладзе, константин меладзе, вера брежнева, альбина джанабаева, российский шоу-бизнес