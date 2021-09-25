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Братья Меладзе не взяли с собой жен на день рождения матери
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© photo: Sputnik / Maxim Blinov / Перейти в фотобанкКомпозитор Константин Меладзе (слева) и певец Валерий Меладзе
© photo: Sputnik / Maxim Blinov/
Праздник с родными и близкими Меладзе наделал много шума в Сети – поклонники обсуждают, почему на вечере не было супруг знаменитых братьев
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. На дне рождения мамы братьев Меладзе не присутствовали их жены – Вера Брежнева и Альбина Джанабаева. Об этом стало ясно из видео, которое опубликовала дочь Валерия.
Матери Константина и Валерия Меладзе исполнилось 87 лет. По этому поводу звездные братья устроили ужин в ресторане, куда были приглашены только близкие. Арина Меладзе – дочь Валерия, поделилась видео, на котором видно, что жен Меладзе за столом нет.
Многих поклонников смутило, что на торжестве не было Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой, а хейтеры решили, что их просто не позвали.
Точной причины узнать не удастся, однако известно, что дети Валерия Меладзе не общаются с его нынешней супругой.
Об отношениях семьи к Вере Брежневой неизвестно. Да и сами супруги редко комментируют свою личную жизнь. Лишь Вера Брежнева изредка делится фотографиями с супругом, где говорит, как ей повезло, признаваясь в любви.
Несмотря на то, что Меладзе и Альбина поженились в 2014 году, подписчики не перестают называть ее "разлучницей". Дело в том, что роман пары начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. А на тот момент горячий грузин был еще женат. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году родился Лука.
Многие до сих пор не могут простить этого поступка Меладзе, поэтому часто упрекают в том, что он бросил жену и трех дочерей.
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