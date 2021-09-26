https://sputnik-georgia.ru/20210926/linda-evangelista-rasskazala-kak-stala-zhertvoy-neudachnoy-plasticheskoy-operatsii-259872929.html

Линда Евангелиста рассказала, как стала жертвой неудачной пластической операции

Линда Евангелиста рассказала, как стала жертвой неудачной пластической операции

Несколько лет назад модель перенесла несколько пластических операций, которые сильно испортили ее внешность и здоровье 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T19:03+0400

2021-09-26T19:03+0400

2021-09-26T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Известная модель Линда Евангелиста призналась, как на нее повлияла неудачная пластическая операция.Многие знают, что последние годы Линда Евангелиста ведет закрытый образ жизни, не посещает показы.Также известно, что несколько лет назад Линда перенесла несколько пластических операций, которые только испортили ее внешность и здоровье. В 2014 году СМИ распространили фотографии супермодели, написав, что на снимках ее не узнать.Теперь Линда решила прервать молчание и рассказать о своем состоянии. Она пояснила, почему больше не сможет продолжать карьеру и появляться на публике.Линда призналась, что несколько лет назад ей сделали неудачную липосакцию (процедура Zeltiqs Cool Sculpting). Так вышло, что криолиполиз вместо того, чтобы убрать жировые клетки, добавил их. В результате тело звезды теперь как бы деформировано. Это сильно навредило внешнему виду Линды, физическому и ментальному здоровью.В связи с этим Линда подала в суд на клинику, где ей провели операцию, модель требует внушительную компенсацию."У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия или ЛАГ, о риске которой я не знала, прежде чем мне сделали процедуры. Ничего не изменилось даже после двух болезненных, безуспешных корректирующих операций. Я стала, как пишут СМИ, неузнаваемой", — пожаловалась экс-модель.Несмотря на то, что ранее модель планировала работать минимум 70 лет, из-за ошибки врачей Линде пришлось уйти из модельной индустрии на 20 лет раньше.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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