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Другой человек: новая девушка Тимати показала редкий семейный кадр
© Instagram / sashadonyМодель Саша Дони
© Instagram / sashadony
Поклонники рэпера не перестают интересоваться биографией и личной жизнью его 19-летней возлюбленной
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Новая девушка рэпера Тимати модель Саша Дони резко прославилась в Сети – инстаблогер поделилась с подписчиками редким снимком из своего архива.
В соцсетях набирают обороты обсуждения отношений Тимати и 19-летней уроженки Украины. Поклонники вычислили, что музыкант улетел в Грецию вместе с длинноногой блондинкой, похожей на свою бывшую девушку Алену Шишкову.
С тех пор к Саше Дони приковано все внимание фанатов и она только рада этому. Модель отвечает на вопросы подписчиков и даже показывает редкие снимки из своего семейного архива.
Скриншот сторис Instagram модели Саши Дони
Так, фанаты спросили, на кого из своих родителей больше всего похожа Саша, на что получили наглядный ответ. "Я папина дочка", – ответила Дони и прикрепила свой детский снимок с отцом.
На фотографии четырехлетняя Саша в желтом полушубке счастливо смеется на коленках у отца. И черты лица у них, действительно, похожи. Даже несмотря на то, что девушку давно подозревают в злоупотреблении пластикой.
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