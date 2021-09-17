https://sputnik-georgia.ru/20210917/drugoy-chelovek-novaya-devushka-timati-pokazala-redkiy-semeynyy-kadr--259679210.html

Другой человек: новая девушка Тимати показала редкий семейный кадр

Другой человек: новая девушка Тимати показала редкий семейный кадр

Поклонники рэпера не перестают интересоваться биографией и личной жизнью его 19-летней возлюбленной 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T15:27+0400

2021-09-17T15:27+0400

2021-09-17T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Новая девушка рэпера Тимати модель Саша Дони резко прославилась в Сети – инстаблогер поделилась с подписчиками редким снимком из своего архива. В соцсетях набирают обороты обсуждения отношений Тимати и 19-летней уроженки Украины. Поклонники вычислили, что музыкант улетел в Грецию вместе с длинноногой блондинкой, похожей на свою бывшую девушку Алену Шишкову. С тех пор к Саше Дони приковано все внимание фанатов и она только рада этому. Модель отвечает на вопросы подписчиков и даже показывает редкие снимки из своего семейного архива. Так, фанаты спросили, на кого из своих родителей больше всего похожа Саша, на что получили наглядный ответ. "Я папина дочка", – ответила Дони и прикрепила свой детский снимок с отцом. На фотографии четырехлетняя Саша в желтом полушубке счастливо смеется на коленках у отца. И черты лица у них, действительно, похожи. Даже несмотря на то, что девушку давно подозревают в злоупотреблении пластикой.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тимати, российский шоу-бизнес