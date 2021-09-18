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Ким Кардашьян впервые дала интервью после развода и рассказала о детях
14:04 18.09.2021 (обновлено: 14:16 18.09.2021)
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© photo : Sputnik / Stringer/
Личная жизнь под запретом, а вот о детях пооткровенничать – почему бы и нет. Фанаты Ким наконец узнали кое-что о ее наследниках
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Звезда реалити шоу Keeping Up with the Kardashians Ким Кардашьян стала гостьей телешоу Эллен Дедженерес – говорить о личной жизни не захотела, но с радостью поговорила о своих детях.
Стоит отметить, что звезда снова появилась в образе от Balenciaga, подчеркивающем декольте и ее формы, однако на этот раз обошлось без масок и балаклав.
Кардашьян охотно поговорила о своих детях – восьмилетней Норт, пятилетнем Сейнте, трехлетней Чикаго и двухлетнем Псалме. Так, Ким призналась, что сейчас две ее дочери – полные противоположности друг другу.
Если Чикаго любит розовый, принцесс и макияж, то Норт что-то вроде гота – любит искусственные татуировки на лице, слушать Black Sabbath, хотя мама не понимает, как дочь увлеклась такой старой группой.
Далее она охарактеризовала Сейнта как "мастера видеоигр" и рассказала, что ее младший сын Псалм "очень любит "Щенячий патруль" и автомобили".
Ким отметила, что все ее дети в целом послушные, однако Норт иногда может показать характер.
"Она не выросла из фазы "я хочу быть единственным ребенком", – пояснила Ким.
Также она прокомментировала отношения своей сестры Кортни Кардашьян и ее бойфренда музыкантом Трэвиса Баркера, назвав их милыми.
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