Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
От серой мышки до копии Асмус: трансформация новой девушки Гарика Харламова
325
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук. Открытие сети ресторанов Гарика Харламова "Hot Dog Bulldog"
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков/
Недавний выход в свет Екатерины Ковальчук с Гариком Харламовым произвел фурор, однако молодая актриса не всегда походила на диву
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Екатерина Ковальчук прошла сложный путь, как и многие молодые артисты – от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов.
В начале пути, в 2014 году, девушка выглядела не так, как сейчас. Тогда она предпочитала одежду неброский цветов и стиль, которым она совсем не выделялась из толпы. Девушка и тогда отличалась красотой, однако не знала, как преподносить свои достоинства.
© photo: Sputnik / Evgeny OdinokovАктриса Катерина Ковальчук
Актриса Катерина Ковальчук
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
После окончания Санкт-Петербургского института гуманитарного образования девушка решила попробовать своим силы на западе и уехала в США.
© Instagram / katerinakovalchykАктриса Катерина Ковальчук
Актриса Катерина Ковальчук
© Instagram / katerinakovalchyk
После возвращения в Россию дела звезды пошли лучше. На экране она выглядела намного лучше и чувствовала себя раскрепощенной. Однако настоящий успех в карьере Екатерины начался в 2019 году, когда она снялась в сериале "Крепостная" в главной роли. Именно эта роль помогла ей выйти на новый уровень.
Актриса Екатерина Ковальчук
Уже в 2020 году Ковальчук познакомилась с Харламовым во время съемок сериала "Гусар". Слухи о симпатии пошли почти сразу несмотря на то, что оба ее отрицали.
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov/
Именно в тот период Катерину начали сравнивать с Кристиной Асмус – бывшей супругой Гарика Харламова.
Сейчас Ковальчук и Харламов не скрывают свои отношения. Влюбленные часто отдыхают вдвоем и вместе появляются на ковровых дорожках.
Читайте также:
Выход в свет: Харламов подтвердил роман с молодой актрисой
Уж замуж невтерпеж? Новая девушка Харламова выбрала свадебное платье
"Мое тело – мое дело" – девушка Гарика Харламова не готова сниматься в "обнаженке"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.