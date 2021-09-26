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https://sputnik-georgia.ru/20210926/ot-seroy-myshki-do-kopii-asmus-transformatsiya-novoy-devushki-garika-kharlamova-259874993.html
От серой мышки до копии Асмус: трансформация новой девушки Гарика Харламова
От серой мышки до копии Асмус: трансформация новой девушки Гарика Харламова
Недавний выход в свет Екатерины Ковальчук с Гариком Харламовым произвел фурор, однако молодая актриса не всегда походила на диву 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T20:03+0400
2021-09-26T20:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
гарик харламов
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Екатерина Ковальчук прошла сложный путь, как и многие молодые артисты – от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов. В начале пути, в 2014 году, девушка выглядела не так, как сейчас. Тогда она предпочитала одежду неброский цветов и стиль, которым она совсем не выделялась из толпы. Девушка и тогда отличалась красотой, однако не знала, как преподносить свои достоинства.После окончания Санкт-Петербургского института гуманитарного образования девушка решила попробовать своим силы на западе и уехала в США.После возвращения в Россию дела звезды пошли лучше. На экране она выглядела намного лучше и чувствовала себя раскрепощенной. Однако настоящий успех в карьере Екатерины начался в 2019 году, когда она снялась в сериале "Крепостная" в главной роли. Именно эта роль помогла ей выйти на новый уровень.Уже в 2020 году Ковальчук познакомилась с Харламовым во время съемок сериала "Гусар". Слухи о симпатии пошли почти сразу несмотря на то, что оба ее отрицали.Именно в тот период Катерину начали сравнивать с Кристиной Асмус – бывшей супругой Гарика Харламова.Сейчас Ковальчук и Харламов не скрывают свои отношения. Влюбленные часто отдыхают вдвоем и вместе появляются на ковровых дорожках.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гарик харламов, российский шоу-бизнес

От серой мышки до копии Асмус: трансформация новой девушки Гарика Харламова

20:03 26.09.2021
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© photo: Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук. Открытие сети ресторанов Гарика Харламова "Hot Dog Bulldog"
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук. Открытие сети ресторанов Гарика Харламова Hot Dog Bulldog - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Недавний выход в свет Екатерины Ковальчук с Гариком Харламовым произвел фурор, однако молодая актриса не всегда походила на диву
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Екатерина Ковальчук прошла сложный путь, как и многие молодые артисты – от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов.
В начале пути, в 2014 году, девушка выглядела не так, как сейчас. Тогда она предпочитала одежду неброский цветов и стиль, которым она совсем не выделялась из толпы. Девушка и тогда отличалась красотой, однако не знала, как преподносить свои достоинства.
© photo: Sputnik / Evgeny OdinokovАктриса Катерина Ковальчук
Актриса Катерина Ковальчук - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Актриса Катерина Ковальчук
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
После окончания Санкт-Петербургского института гуманитарного образования девушка решила попробовать своим силы на западе и уехала в США.
© Instagram / katerinakovalchykАктриса Катерина Ковальчук
Актриса Катерина Ковальчук - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Актриса Катерина Ковальчук
© Instagram / katerinakovalchyk
После возвращения в Россию дела звезды пошли лучше. На экране она выглядела намного лучше и чувствовала себя раскрепощенной. Однако настоящий успех в карьере Екатерины начался в 2019 году, когда она снялась в сериале "Крепостная" в главной роли. Именно эта роль помогла ей выйти на новый уровень.
© Instagram / katerinakovalchyk Актриса Екатерина Ковальчук
Актриса Екатерина Ковальчук - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Актриса Екатерина Ковальчук
© Instagram / katerinakovalchyk
Уже в 2020 году Ковальчук познакомилась с Харламовым во время съемок сериала "Гусар". Слухи о симпатии пошли почти сразу несмотря на то, что оба ее отрицали.
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Именно в тот период Катерину начали сравнивать с Кристиной Асмус – бывшей супругой Гарика Харламова.
Сейчас Ковальчук и Харламов не скрывают свои отношения. Влюбленные часто отдыхают вдвоем и вместе появляются на ковровых дорожках.
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