https://sputnik-georgia.ru/20210927/gakhariya-protiv-mechty-eks-premer-trebuet-rassledovaniya-skandala-s-narkotikami-259933921.html

Гахария против "Мечты": экс-премьер требует расследования скандала с наркотиками

Гахария против "Мечты": экс-премьер требует расследования скандала с наркотиками

Лидер оппозиционной партии требует, чтобы прокуратора привлекла к ответственности оклеветавших его политиков 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T16:32+0400

2021-09-27T16:32+0400

2021-09-27T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу заявлений, сделанных председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе в его адрес.Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>За последнее время Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, указав на наркозависимость Гахария. В одном из комментариев для СМИ он даже назвал Гахария "кокаинщиком". Именно эти обвинения в адрес экс-премьера и послужили основанием подачи заявления в Генпрокуратуру.Документы в следственный орган подали члены партии "Для Грузии", соратники Гахария - Анна Бучукури и Михаил Даушвили. Партия Гахария требует от Генпрокуратуры незамедлительного начать расследование в связи с обвинениями Кобахидзе и допросить его. А в случае, если информация не подтвердится, поставить вопрос об ответственности Кобахидзе за клевету."Докажи..."Обращение Гахария к Генпрокуратуре прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, адресат обвинений должен сам доказать, что не является наркоманом. Гахария опубликовал результаты своего тестирования на наркотики 18 сентября. Согласно экспертизе, в крови политика не обнаружили запрещенных веществ.Гахария сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, заявив, что грузинские власти готовят против него провокацию.С инициативой пройти тестирование на наркотики выступил в начале сентября действующий мэр города Каха Каладзе.Сам Каладзе, хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов не публиковал, просто заявив, что тест ничего у него не выявил.Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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