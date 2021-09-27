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Гахария против "Мечты": экс-премьер требует расследования скандала с наркотиками
Гахария против "Мечты": экс-премьер требует расследования скандала с наркотиками
Лидер оппозиционной партии требует, чтобы прокуратора привлекла к ответственности оклеветавших его политиков 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T16:32+0400
2021-09-27T16:32+0400
2021-09-27T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу заявлений, сделанных председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе в его адрес.Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>За последнее время Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, указав на наркозависимость Гахария. В одном из комментариев для СМИ он даже назвал Гахария "кокаинщиком". Именно эти обвинения в адрес экс-премьера и послужили основанием подачи заявления в Генпрокуратуру.Документы в следственный орган подали члены партии "Для Грузии", соратники Гахария - Анна Бучукури и Михаил Даушвили. Партия Гахария требует от Генпрокуратуры незамедлительного начать расследование в связи с обвинениями Кобахидзе и допросить его. А в случае, если информация не подтвердится, поставить вопрос об ответственности Кобахидзе за клевету."Докажи..."Обращение Гахария к Генпрокуратуре прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, адресат обвинений должен сам доказать, что не является наркоманом. Гахария опубликовал результаты своего тестирования на наркотики 18 сентября. Согласно экспертизе, в крови политика не обнаружили запрещенных веществ.Гахария сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, заявив, что грузинские власти готовят против него провокацию.С инициативой пройти тестирование на наркотики выступил в начале сентября действующий мэр города Каха Каладзе.Сам Каладзе, хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов не публиковал, просто заявив, что тест ничего у него не выявил.Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, каха каладзе, ираклий кобахидзе, наркотики, георгий гахария, выборы
Гахария против "Мечты": экс-премьер требует расследования скандала с наркотиками
16:32 27.09.2021 (обновлено: 18:08 27.09.2021)
Лидер оппозиционной партии требует, чтобы прокуратора привлекла к ответственности оклеветавших его политиков
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии, кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария обратился к Генеральной прокуратуре с требованием начать расследование по поводу заявлений, сделанных председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе в его адрес.
За последнее время Кобахидзе сделал несколько публичных заявлений, указав на наркозависимость Гахария. В одном из комментариев для СМИ он даже назвал Гахария "кокаинщиком". Именно эти обвинения в адрес экс-премьера и послужили основанием подачи заявления в Генпрокуратуру.
Документы в следственный орган подали члены партии "Для Грузии", соратники Гахария - Анна Бучукури и Михаил Даушвили. Партия Гахария требует от Генпрокуратуры незамедлительного начать расследование в связи с обвинениями Кобахидзе и допросить его. А в случае, если информация не подтвердится, поставить вопрос об ответственности Кобахидзе за клевету.
"Мы обратились к Генеральной прокуратуре с требованием провести объективное, прозрачное, полноценное и эффективное расследование и изучить абсолютно безответственные, безосновательные заявления, которые мы слышим от руководителя организации "Мечта" Ираклия Кобахидзе в связи с Георгием Гахария… Когда подтвердится, что эти обвинения безосновательные, то, безусловно, должен встать вопрос ответственности Ираклия Кобахидзе за ложный донос", - заявил Даушвили журналистам.
"Докажи..."
Обращение Гахария к Генпрокуратуре прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, адресат обвинений должен сам доказать, что не является наркоманом.
"Думаю, кого обвиняют, тот и должен доказать, что не является наркоманом. Это неинтересно, и нашему обществу неинтересна наркозависимость того или иного человека", - заявил Гарибашвили.
Гахария опубликовал результаты своего тестирования на наркотики 18 сентября. Согласно экспертизе, в крови политика не обнаружили запрещенных веществ.
Гахария сдал тест на наркотики в австрийской клинике Rudolfinerhaus, заявив, что грузинские власти готовят против него провокацию.
С инициативой пройти тестирование на наркотики выступил в начале сентября действующий мэр города Каха Каладзе.
Сам Каладзе, хоть и сдал тест на наркотики еще 6 сентября, своих результатов не публиковал, просто заявив, что тест ничего у него не выявил.
Остальные кандидаты инициативу Каладзе не поддержали.
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