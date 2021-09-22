https://sputnik-georgia.ru/20210922/khudenkaya-sovsem-pevitsa-maksim-pokazala-novye-snimki-posle-tyazheloy-bolezni-259803910.html

"Худенькая совсем": певица МакSим показала новые снимки после тяжелой болезни

"Худенькая совсем": певица МакSим показала новые снимки после тяжелой болезни

Подписчики восхитились стройностью певицы, но все же посоветовали ей немного поправиться 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T17:17+0400

2021-09-22T17:17+0400

2021-09-22T17:17+0400

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ксения собчак

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Певица МакSим поделилась новыми фотографиями, на которых видно, как сильно похудела артистка после серьезной болезни. На новых кадрах МакSим стоит в белом, облегающем вечернем платье. Судя по фото, исполнительница очень похудела из-за болезни, однако, как она сказала в недавнем интервью Ксении Собчак, она быстро восстанавливается. На данный момент она весит около 43-44 килограммов. В комментариях подписчики пишут, как рады видеть артистку, делают ей комплименты, но также советуют немного поправиться. "Какая вы красивая", "Зая, какая ты худышка", "Красивая статуэточка", "Что-то сильно худенькая", "Изящная красавица!" - пишут под фото. В интервью Собчак певица также отметила, что давно хотела быть стройнее и в целом довольна своим внешним видом. В июне 2022 года Марину Абросимову срочно госпитализировали прямо во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот злополучный день. МакSим подключили к ИВЛ, даже несмотря на отрицательный тест на коронавирус. Больше месяца звезда боролась за свою жизнь и, наконец-то, пришла в себя.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ксения собчак, макsим , российский шоу-бизнес