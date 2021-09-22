Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Худенькая совсем": певица МакSим показала новые снимки после тяжелой болезни
340
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Подписчики восхитились стройностью певицы, но все же посоветовали ей немного поправиться
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Певица МакSим поделилась новыми фотографиями, на которых видно, как сильно похудела артистка после серьезной болезни.
На новых кадрах МакSим стоит в белом, облегающем вечернем платье. Судя по фото, исполнительница очень похудела из-за болезни, однако, как она сказала в недавнем интервью Ксении Собчак, она быстро восстанавливается. На данный момент она весит около 43-44 килограммов.
В комментариях подписчики пишут, как рады видеть артистку, делают ей комплименты, но также советуют немного поправиться. "Какая вы красивая", "Зая, какая ты худышка", "Красивая статуэточка", "Что-то сильно худенькая", "Изящная красавица!" - пишут под фото.
В интервью Собчак певица также отметила, что давно хотела быть стройнее и в целом довольна своим внешним видом.
"Лучше, конечно, приходить в форму другим способом. Но надо правильно научиться мечтать. Здесь Всевышний меня услышал, и у него, похоже, отличное чувство юмора", - сказала МакSим.
В июне 2022 года Марину Абросимову срочно госпитализировали прямо во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот злополучный день. МакSим подключили к ИВЛ, даже несмотря на отрицательный тест на коронавирус. Больше месяца звезда боролась за свою жизнь и, наконец-то, пришла в себя.
Читайте также:
Как похожи! Певица МакSим показала фото с дочкой после выписки
Певица МакSим показала шрамы и рассказала о видениях в коме
"Заживает, как на собаке": МакSим рассказала Урганту о своем здоровье
Занимаюсь здоровьем: певица МакSим опровергла слухи о возвращении на сцену
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.