Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210922/khudenkaya-sovsem-pevitsa-maksim-pokazala-novye-snimki-posle-tyazheloy-bolezni-259803910.html
"Худенькая совсем": певица МакSим показала новые снимки после тяжелой болезни
"Худенькая совсем": певица МакSим показала новые снимки после тяжелой болезни
Подписчики восхитились стройностью певицы, но все же посоветовали ей немного поправиться 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T17:17+0400
2021-09-22T17:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ксения собчак
макsим
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252378724_0:320:2307:1619_1920x0_80_0_0_8d1eabe30dd55cd3c89d14d2cd11284c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Певица МакSим поделилась новыми фотографиями, на которых видно, как сильно похудела артистка после серьезной болезни. На новых кадрах МакSим стоит в белом, облегающем вечернем платье. Судя по фото, исполнительница очень похудела из-за болезни, однако, как она сказала в недавнем интервью Ксении Собчак, она быстро восстанавливается. На данный момент она весит около 43-44 килограммов. В комментариях подписчики пишут, как рады видеть артистку, делают ей комплименты, но также советуют немного поправиться. "Какая вы красивая", "Зая, какая ты худышка", "Красивая статуэточка", "Что-то сильно худенькая", "Изящная красавица!" - пишут под фото. В интервью Собчак певица также отметила, что давно хотела быть стройнее и в целом довольна своим внешним видом. В июне 2022 года Марину Абросимову срочно госпитализировали прямо во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот злополучный день. МакSим подключили к ИВЛ, даже несмотря на отрицательный тест на коронавирус. Больше месяца звезда боролась за свою жизнь и, наконец-то, пришла в себя.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252378724_274:367:1943:1619_1920x0_80_0_0_50137ebb27e8eb64bc9e83913cb41498.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ксения собчак, макsим , российский шоу-бизнес

"Худенькая совсем": певица МакSим показала новые снимки после тяжелой болезни

17:17 22.09.2021
340
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица МакSим
Певица МакSим - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписчики восхитились стройностью певицы, но все же посоветовали ей немного поправиться
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Певица МакSим поделилась новыми фотографиями, на которых видно, как сильно похудела артистка после серьезной болезни.
На новых кадрах МакSим стоит в белом, облегающем вечернем платье. Судя по фото, исполнительница очень похудела из-за болезни, однако, как она сказала в недавнем интервью Ксении Собчак, она быстро восстанавливается. На данный момент она весит около 43-44 килограммов.
В комментариях подписчики пишут, как рады видеть артистку, делают ей комплименты, но также советуют немного поправиться. "Какая вы красивая", "Зая, какая ты худышка", "Красивая статуэточка", "Что-то сильно худенькая", "Изящная красавица!" - пишут под фото.
В интервью Собчак певица также отметила, что давно хотела быть стройнее и в целом довольна своим внешним видом.
"Лучше, конечно, приходить в форму другим способом. Но надо правильно научиться мечтать. Здесь Всевышний меня услышал, и у него, похоже, отличное чувство юмора", - сказала МакSим.
В июне 2022 года Марину Абросимову срочно госпитализировали прямо во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот злополучный день. МакSим подключили к ИВЛ, даже несмотря на отрицательный тест на коронавирус. Больше месяца звезда боролась за свою жизнь и, наконец-то, пришла в себя.
Читайте также:
Как похожи! Певица МакSим показала фото с дочкой после выписки
Певица МакSим показала шрамы и рассказала о видениях в коме
"Заживает, как на собаке": МакSим рассказала Урганту о своем здоровье
Занимаюсь здоровьем: певица МакSим опровергла слухи о возвращении на сцену
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:19В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны
18:54Скандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС
18:39"Плохой сигнал" - в "Грузинской мечте" прокомментировали решение компании ENKA
17:51Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
17:36В Квемо Картли заработал современный зерносушильный комплекс
16:41Джо Байден перепутал США и ООН
16:30Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией
16:26Оползни в Аджарии – разрушены дома и дороги
16:10Европа намерена представить закон против Apple
15:55"Хамская мода" – в Болгарии негативно оценили критику в адрес России
15:24Тролли и боты в соцсетях: "Грузинская мечта" заявила о попытках дискредитации
15:09Дефицита коек в клиниках больше нет – глава Минздрава Грузии
14:54Бюджет, бизнес и строительство: Каладзе презентовал экономическую часть своей программы
14:39Активизация контактов России и Грузии как региональных посредников неизбежна
14:24Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Брюсселя
13:54Телемедицина в сельских амбулаториях – Минздрав Грузии начал новый проект
13:38До суда не доехали – трое присяжных попали в аварию на востоке Грузии
13:23Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины – фото с места ЧП
13:20Мощный ливень затопил Батуми: фото последствий наводнения
13:08Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат гранты от государства