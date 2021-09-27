https://sputnik-georgia.ru/20210927/nasha-ambitsiya--provesti-v-gruzii-obraztsovye-vybory--premer-259928148.html

"Наша амбиция – провести в Грузии образцовые выборы" – премьер

"Наша амбиция – провести в Грузии образцовые выборы" – премьер

Ираклий Гарибашвили еще раз осудил факты насилия, которые имели место во время предвыборной кампании в стране 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T15:46+0400

2021-09-27T15:46+0400

2021-09-27T15:46+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462504_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_c8da2777c6a8c776b657e8af1f9ffc0b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Власти Грузии намерены провести в стране образцовые выборы в органы местного самоуправления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге.Выборы в органы местной власти пройдут в стране 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло. Всего в выборах принимают участие 43 партии.Глава грузинского правительства также отметил, что предвыборная кампания проходит в мирной обстановке, и власти страны сделают все возможное, чтобы избежать возможных провокаций со стороны оппонентов.Около 3,5 миллиона: ЦИК Грузии уточнил число избирателей в стране>>Премьер также коснулся инцидента, который произошел на прошлой неделе в Дманиси."Всякое насилие неприемлемо, вне зависимости от того, с чей стороны оно было спровоцировано или спланировано. Но безусловно, мы должны ответить на эти провокации спокойно… До выборов остается всего одна неделя. Поэтому мы должны провести эти выборы мирно и мобилизовано", – отметил Гарибашвили.За последнее время в Грузии было зафиксировано несколько инцидентов, в которых в основном участвовали представители правящей силы "Грузинская мечта" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Самым кровавым оказался инцидент в Дманиси на прошлой неделе, когда два сторонника "Нацдвижения" после предвыборной встречи оказались в клинике с тяжелыми ножевыми ранениями.По факту задержан Давид Дауташвили – сын кандидата в мажоритарные депутаты от правящей силы "Грузинская мечта" Михаила Дауташвили, который сам доставил сына в полицию после инцидента.По словам Дауташвили, у его сына проблемы с психическим здоровьем. Он обвиняет в провоцировании инцидента кандидата от оппозиции и его сторонников.Суд уже отправил Давида Дауташвили в предварительное заключение. Ему грозит в случае подтверждения вины от 9 до 13 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, местные выборы