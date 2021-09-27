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Угрозы и оскорбления: ЦИК Грузии заявил о фактах давления перед выборами
Угрозы и оскорбления: ЦИК Грузии заявил о фактах давления перед выборами
ЦИК призвал избирательные субъекты и наблюдательные организации не выходить за рамки своих полномочий 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T18:19+0400
2021-09-27T18:19+0400
2021-09-27T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии заявила об участившихся фактах давления на членов окружных и участковых избирательных комиссий перед предстоящими выборами в органы местного самоуправления."Наша амбиция – провести в Грузии образцовые выборы" – премьер>>Как отмечено в заявлении ЦИК, были зафиксированы как факты вторжения в участковые избирательные комиссии, так и оскорбительные заявления в адрес членов комиссии и содержащие угрозу телефонные звонки. В некоторых случаях наблюдатели пытались превысить свои полномочия с целью провокации.Вместе с избирательной администрацией участвующие в избирательном процессе стороны также несут ответственность за проведение демократических и справедливых выборов, отмечено в заявлении."Именно поэтому призываем избирательные субъекты и наблюдательные организации, участвующие в выборах, не выходить за рамки своих полномочий. Не мешать работе избирательных комиссий, поскольку именно эти комиссии должны организовать выборы 2 октября", - говорится в заявлении.Избирательная администрация также призывает местных и международных наблюдателей, а также медиа активно следить за текущим избирательным процессом и фиксировать каждый факт, содействовать прозрачности процесса и повышению доверия к выборам.Выборы в органы местной власти пройдут в стране 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Всего в выборах принимают участие 43 партии.ЦИК Грузии зарегистрировал 89 местных и 52 международные организации для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы, выборы
Угрозы и оскорбления: ЦИК Грузии заявил о фактах давления перед выборами
18:19 27.09.2021 (обновлено: 18:46 27.09.2021)
ЦИК призвал избирательные субъекты и наблюдательные организации не выходить за рамки своих полномочий
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии заявила об участившихся фактах давления на членов окружных и участковых избирательных комиссий перед предстоящими выборами в органы местного самоуправления.
Как отмечено в заявлении ЦИК, были зафиксированы как факты вторжения в участковые избирательные комиссии, так и оскорбительные заявления в адрес членов комиссии и содержащие угрозу телефонные звонки. В некоторых случаях наблюдатели пытались превысить свои полномочия с целью провокации.
"Указанные действия препятствуют деятельности избирательных комиссий и целенаправленно наносят ущерб избирательному процессу. Это попытка не только нанести вред избирательной администрации, но и избирательной среде", - отмечено в заявлении ЦИК.
Вместе с избирательной администрацией участвующие в избирательном процессе стороны также несут ответственность за проведение демократических и справедливых выборов, отмечено в заявлении.
"Именно поэтому призываем избирательные субъекты и наблюдательные организации, участвующие в выборах, не выходить за рамки своих полномочий. Не мешать работе избирательных комиссий, поскольку именно эти комиссии должны организовать выборы 2 октября", - говорится в заявлении.
Избирательная администрация также призывает местных и международных наблюдателей, а также медиа активно следить за текущим избирательным процессом и фиксировать каждый факт, содействовать прозрачности процесса и повышению доверия к выборам.
Выборы в органы местной власти пройдут в стране 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Всего в выборах принимают участие 43 партии.
ЦИК Грузии зарегистрировал 89 местных и 52 международные организации для наблюдения за ходом предвыборной кампании и выборов в органы местной власти.
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