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"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года
"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года
Специалист призвал жителей страны сделать прививку от коронавируса, чтобы понизить смертность в стране 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T16:16+0400
2021-09-28T16:16+0400
2021-09-28T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе назвал полной фантастикой намерение эпидемиологов вакцинировать 80% населения страны до конца года.Чхаидзе также возглавляет Национальную техническую группу консультантов по иммунизации в Грузии.Он подчеркнул, что для улучшения эпидемиологической ситуации единственным выходом является вакцинация населения и исполнение рекомендаций."У нас простой выбор - или мы делаем вакцину и спасаемся, или же не делаем вакцину, и тогда мы должны привыкнуть к тому, что эти цифры будут для нашей страны большим грузом на протяжении долгого времени", - отметил Чхаидзе.За минувшие сутки в Грузии вакцину против коронавируса сделал 11 421 человек. Всего в стране сделано 1 760 878 прививок, из которых двумя дозами привиты 785 850 человек.Несмотря на сравнительную стабилизацию эпидположения в Грузии, смертность среди инфицированных пациентов остается высокой. За минувшие сутки скончались 40 человек, а с начала пандемии жертвами инфекции стали 8 884 гражданина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года
16:16 28.09.2021 (обновлено: 17:04 28.09.2021)
Специалист призвал жителей страны сделать прививку от коронавируса, чтобы понизить смертность в стране
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе назвал полной фантастикой намерение эпидемиологов вакцинировать 80% населения страны до конца года.
Чхаидзе также возглавляет Национальную техническую группу консультантов по иммунизации в Грузии.
"Мы должны признать, что вакцинация 80% населения до конца года – это из разряда фантастики", - заявил Чхаидзе.
Он подчеркнул, что для улучшения эпидемиологической ситуации единственным выходом является вакцинация населения и исполнение рекомендаций.
"У нас простой выбор - или мы делаем вакцину и спасаемся, или же не делаем вакцину, и тогда мы должны привыкнуть к тому, что эти цифры будут для нашей страны большим грузом на протяжении долгого времени", - отметил Чхаидзе.
За минувшие сутки в Грузии вакцину против коронавируса сделал 11 421 человек. Всего в стране сделано 1 760 878 прививок, из которых двумя дозами привиты 785 850 человек.
Несмотря на сравнительную стабилизацию эпидположения в Грузии, смертность среди инфицированных пациентов остается высокой. За минувшие сутки скончались 40 человек, а с начала пандемии жертвами инфекции стали 8 884 гражданина.
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