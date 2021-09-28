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"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года
"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года
Специалист призвал жителей страны сделать прививку от коронавируса, чтобы понизить смертность в стране 28.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе назвал полной фантастикой намерение эпидемиологов вакцинировать 80% населения страны до конца года.Чхаидзе также возглавляет Национальную техническую группу консультантов по иммунизации в Грузии.Он подчеркнул, что для улучшения эпидемиологической ситуации единственным выходом является вакцинация населения и исполнение рекомендаций."У нас простой выбор - или мы делаем вакцину и спасаемся, или же не делаем вакцину, и тогда мы должны привыкнуть к тому, что эти цифры будут для нашей страны большим грузом на протяжении долгого времени", - отметил Чхаидзе.За минувшие сутки в Грузии вакцину против коронавируса сделал 11 421 человек. Всего в стране сделано 1 760 878 прививок, из которых двумя дозами привиты 785 850 человек.Несмотря на сравнительную стабилизацию эпидположения в Грузии, смертность среди инфицированных пациентов остается высокой. За минувшие сутки скончались 40 человек, а с начала пандемии жертвами инфекции стали 8 884 гражданина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года

16:16 28.09.2021 (обновлено: 17:04 28.09.2021)
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliВакцинация в шестом корпусе Тбилисского технического университета
Вакцинация в шестом корпусе Тбилисского технического университета - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Специалист призвал жителей страны сделать прививку от коронавируса, чтобы понизить смертность в стране
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе назвал полной фантастикой намерение эпидемиологов вакцинировать 80% населения страны до конца года.
Чхаидзе также возглавляет Национальную техническую группу консультантов по иммунизации в Грузии.

"Мы должны признать, что вакцинация 80% населения до конца года – это из разряда фантастики", - заявил Чхаидзе.

Он подчеркнул, что для улучшения эпидемиологической ситуации единственным выходом является вакцинация населения и исполнение рекомендаций.
"У нас простой выбор - или мы делаем вакцину и спасаемся, или же не делаем вакцину, и тогда мы должны привыкнуть к тому, что эти цифры будут для нашей страны большим грузом на протяжении долгого времени", - отметил Чхаидзе.
За минувшие сутки в Грузии вакцину против коронавируса сделал 11 421 человек. Всего в стране сделано 1 760 878 прививок, из которых двумя дозами привиты 785 850 человек.
Несмотря на сравнительную стабилизацию эпидположения в Грузии, смертность среди инфицированных пациентов остается высокой. За минувшие сутки скончались 40 человек, а с начала пандемии жертвами инфекции стали 8 884 гражданина.
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