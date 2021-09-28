https://sputnik-georgia.ru/20210928/eto-polnaya-fantastika--chkhaidze-o-vaktsinatsii-80-naseleniya-gruzii-do-kontsa-goda-259968334.html

"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года

"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года

Специалист призвал жителей страны сделать прививку от коронавируса, чтобы понизить смертность в стране 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T16:16+0400

2021-09-28T16:16+0400

2021-09-28T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе назвал полной фантастикой намерение эпидемиологов вакцинировать 80% населения страны до конца года.Чхаидзе также возглавляет Национальную техническую группу консультантов по иммунизации в Грузии.Он подчеркнул, что для улучшения эпидемиологической ситуации единственным выходом является вакцинация населения и исполнение рекомендаций."У нас простой выбор - или мы делаем вакцину и спасаемся, или же не делаем вакцину, и тогда мы должны привыкнуть к тому, что эти цифры будут для нашей страны большим грузом на протяжении долгого времени", - отметил Чхаидзе.За минувшие сутки в Грузии вакцину против коронавируса сделал 11 421 человек. Всего в стране сделано 1 760 878 прививок, из которых двумя дозами привиты 785 850 человек.Несмотря на сравнительную стабилизацию эпидположения в Грузии, смертность среди инфицированных пациентов остается высокой. За минувшие сутки скончались 40 человек, а с начала пандемии жертвами инфекции стали 8 884 гражданина.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19