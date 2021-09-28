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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210928/mutsenietse-milokhin-i-meskhi-stali-uchastnikami-novogo-lednikovogo-perioda-259970885.html
Муцениеце, Милохин и Месхи стали участниками нового "Ледникового периода"
Муцениеце, Милохин и Месхи стали участниками нового "Ледникового периода"
Особенное возмущение вызвал один из конкурсантов шоу - тиктокер Даня Милохин. Пользователи соцсетей решили, что ему не место в проекте 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T17:17+0400
2021-09-28T17:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
агата муцениеце
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Стал известен список всех участников нового сезона шоу "Ледниковый период", которое стартует на Первом канале в субботу, 2 октября.Восьмой сезон обещает быть интересным, ведь список отечественных артистов, которые примут участие в шоу, впечатляет. Среди пар: Екатерина Боброва — Макар Запорожский, Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар — Федор Федотов, Оксана Домнина — Кирилл Зайцев, Наталья Забияко — Никита Пресняков, Дарья Мельникова — Максим Маринин, Евгения Медведева — Даня Милохин, Агата Муцениеце — Александр Энберт, Аделина Сотникова — Давид Манукян, Анна Старшенбаум — Роман Костомаров, Янина Студилина — Виталий Новиков, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Яна Хохлова — Гела Месхи, Аглая Шиловская — Максим Шабалин.Несмотря на большое количество конкурсантов, пользователи соцсетей оказались недовольными лишь одной кандидатурой, а именно тиктокером Даней Милохиным. Несмотря на то, что никто пока не видел его в работе и не знают о его способностях, шквал хейта он все же получил.На его защиту встала Татьяна Тарасова, написав: "Вам больше сказать нечего? Это ваш верх интеллекта?"Ведущие шоу не сменились с прошлого года. Ими станут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Председателем жюри остается легендарная Татьяна Тарасова, а также в каждом выпуске будет несколько приглашенных экспертов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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агата муцениеце , российский шоу-бизнес

Муцениеце, Милохин и Месхи стали участниками нового "Ледникового периода"

17:17 28.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкКоньки фигуристки Вивеки Линдфорс (Финляндия) во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске
Коньки фигуристки Вивеки Линдфорс (Финляндия) во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Особенное возмущение вызвал один из конкурсантов шоу - тиктокер Даня Милохин. Пользователи соцсетей решили, что ему не место в проекте
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Стал известен список всех участников нового сезона шоу "Ледниковый период", которое стартует на Первом канале в субботу, 2 октября.
Восьмой сезон обещает быть интересным, ведь список отечественных артистов, которые примут участие в шоу, впечатляет.
Среди пар: Екатерина Боброва — Макар Запорожский, Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар — Федор Федотов, Оксана Домнина — Кирилл Зайцев, Наталья Забияко — Никита Пресняков, Дарья Мельникова — Максим Маринин, Евгения Медведева — Даня Милохин, Агата Муцениеце — Александр Энберт, Аделина Сотникова — Давид Манукян, Анна Старшенбаум — Роман Костомаров, Янина Студилина — Виталий Новиков, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Яна Хохлова — Гела Месхи, Аглая Шиловская — Максим Шабалин.
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБлогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Блогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Блогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников
/
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Несмотря на большое количество конкурсантов, пользователи соцсетей оказались недовольными лишь одной кандидатурой, а именно тиктокером Даней Милохиным. Несмотря на то, что никто пока не видел его в работе и не знают о его способностях, шквал хейта он все же получил.
На его защиту встала Татьяна Тарасова, написав: "Вам больше сказать нечего? Это ваш верх интеллекта?"
Ведущие шоу не сменились с прошлого года. Ими станут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Председателем жюри остается легендарная Татьяна Тарасова, а также в каждом выпуске будет несколько приглашенных экспертов.
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