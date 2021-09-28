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Муцениеце, Милохин и Месхи стали участниками нового "Ледникового периода"
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкКоньки фигуристки Вивеки Линдфорс (Финляндия) во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya/
Особенное возмущение вызвал один из конкурсантов шоу - тиктокер Даня Милохин. Пользователи соцсетей решили, что ему не место в проекте
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Стал известен список всех участников нового сезона шоу "Ледниковый период", которое стартует на Первом канале в субботу, 2 октября.
Восьмой сезон обещает быть интересным, ведь список отечественных артистов, которые примут участие в шоу, впечатляет.
Среди пар: Екатерина Боброва — Макар Запорожский, Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар — Федор Федотов, Оксана Домнина — Кирилл Зайцев, Наталья Забияко — Никита Пресняков, Дарья Мельникова — Максим Маринин, Евгения Медведева — Даня Милохин, Агата Муцениеце — Александр Энберт, Аделина Сотникова — Давид Манукян, Анна Старшенбаум — Роман Костомаров, Янина Студилина — Виталий Новиков, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Яна Хохлова — Гела Месхи, Аглая Шиловская — Максим Шабалин.
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБлогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Блогер, актер Даня Милохин. Концерт-закрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников/
Несмотря на большое количество конкурсантов, пользователи соцсетей оказались недовольными лишь одной кандидатурой, а именно тиктокером Даней Милохиным. Несмотря на то, что никто пока не видел его в работе и не знают о его способностях, шквал хейта он все же получил.
На его защиту встала Татьяна Тарасова, написав: "Вам больше сказать нечего? Это ваш верх интеллекта?"
Ведущие шоу не сменились с прошлого года. Ими станут Алексей Ягудин и Алина Загитова. Председателем жюри остается легендарная Татьяна Тарасова, а также в каждом выпуске будет несколько приглашенных экспертов.
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