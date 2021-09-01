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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-rossii-prizyvayut-nakazat-morgenshterna-milokhina-i-dzhigana-259188455.html
В России призывают наказать Моргенштерна, Милохина и Джигана
В России призывают наказать Моргенштерна, Милохина и Джигана
Влияние Моргенштерна на молодежь все больше становится заметным и серьезным, считают некоторые 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T07:07+0400
2021-09-01T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Председатель Всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет", ведущий психолог МГТУ им. Баумана Юрий Оболонский предложил наказывать артистов, которые пагубно влияют на молодежь.Юрий Оболонский, в первую очередь, говорил о рэпере Джигане, отмечая, что в последнее время он известен только своими скандальными выходками и словами. Оболонский отметил, что подобных звезд должны наказывать, приведя в пример популярного рэпера Моргенштерна, блогера Даню Милохина и других.Тем временем Моргенштерн является одной из самых популярных фигур России. Недавно популярный рэпер Моргенштерн оказался лидером среди звезд, которым доверяет российская молодежь, данные опубликовала компания Romir Influence Ranking. Также рэпер попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes, заняв второе место.Читайте также:
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

В России призывают наказать Моргенштерна, Милохина и Джигана

07:07 01.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Влияние Моргенштерна на молодежь все больше становится заметным и серьезным, считают некоторые
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Председатель Всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет", ведущий психолог МГТУ им. Баумана Юрий Оболонский предложил наказывать артистов, которые пагубно влияют на молодежь.
© photo: morgen_shtern / InstagramАлишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Алишер Моргенштерн
© photo: morgen_shtern / Instagram
Юрий Оболонский, в первую очередь, говорил о рэпере Джигане, отмечая, что в последнее время он известен только своими скандальными выходками и словами. Оболонский отметил, что подобных звезд должны наказывать, приведя в пример популярного рэпера Моргенштерна, блогера Даню Милохина и других.
"С этим надо бороться. Причем надо бить не только по таким как Джиган, но и по тем каналам, которые его контент финансируют и распространяют. Такие вещи недопустимы и должны жестоко караться. Как и ряд поступков Дани Милохина, Моргенштерна и их продюсеров", - сказал он.
Тем временем Моргенштерн является одной из самых популярных фигур России. Недавно популярный рэпер Моргенштерн оказался лидером среди звезд, которым доверяет российская молодежь, данные опубликовала компания Romir Influence Ranking. Также рэпер попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes, заняв второе место.
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