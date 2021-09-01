https://sputnik-georgia.ru/20210901/v-rossii-prizyvayut-nakazat-morgenshterna-milokhina-i-dzhigana-259188455.html

В России призывают наказать Моргенштерна, Милохина и Джигана

В России призывают наказать Моргенштерна, Милохина и Джигана

Влияние Моргенштерна на молодежь все больше становится заметным и серьезным, считают некоторые 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T07:07+0400

2021-09-01T07:07+0400

2021-09-01T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Председатель Всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет", ведущий психолог МГТУ им. Баумана Юрий Оболонский предложил наказывать артистов, которые пагубно влияют на молодежь.Юрий Оболонский, в первую очередь, говорил о рэпере Джигане, отмечая, что в последнее время он известен только своими скандальными выходками и словами. Оболонский отметил, что подобных звезд должны наказывать, приведя в пример популярного рэпера Моргенштерна, блогера Даню Милохина и других.Тем временем Моргенштерн является одной из самых популярных фигур России. Недавно популярный рэпер Моргенштерн оказался лидером среди звезд, которым доверяет российская молодежь, данные опубликовала компания Romir Influence Ranking. Также рэпер попал в топ-50 успешных звезд по версии российской редакции журнала Forbes, заняв второе место.Читайте также:

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моргенштерн, российский шоу-бизнес