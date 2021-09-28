Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/predvybornye-obeschaniya-chem-gruzinskie-partii-zavlekayut-izbirateley-259973602.html
Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей
Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей
В преддверии выборов в органы местного управления грузинские партии выбрали разную стратегию ведения предвыборной кампании, отличаются и обещания 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T17:48+0400
2021-09-28T18:12+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
аналитика
обзоры
единое нацдвижение
грузинская мечта
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259892488_476:0:4005:1985_1920x0_80_0_0_195394c2ecf65b65b322aee01e6d0e91.jpg
Одни в своих обещаниях сделали акцент на конкретных проблемах населения, другие предлагают план развития города, а третьи решили отделаться общими фразами.Sputnik Грузия ознакомился с предвыборными обещаниями партий и предлагает вам краткий обзор обещаний предвыборных программ."Грузинская мечта"Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" основной акцент предвыборной программы сделала на Тбилиси, где на пост мэра баллотируется генеральный секретарь партии Каха Каладзе.Программа носит название "Больше жизни в каждый район" и охватывает все сферы деятельности города с практической точки зрения.Основные посылы программы:"Единое национальное движение"Самая крупная оппозиционная партия в своей программе сделала акцент на борьбу с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и ее предвыборная кампания больше похожа на подготовку к досрочным парламентским выборам, чем к выборам в органы местной власти.Однако при этом партия подготовила общую политическую программу, с которой ее кандидаты идут на выборы.Основные посылы программы:"Для Грузии"В отличие от других партий, партия экс-премьера Георгия Гахария подошла к написанию предвыборной программы обстоятельно.Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?&gt;&gt;Партия разработала отдельную концепцию развития Тбилиси и регионов.Основные посылы программы"Третья сила"Абсолютно отличающуюся от других оппозиционных партий концепцию предвыборных обещаний представило политическое объединение "Третья сила".В своих обещаниях объединение сделало акцент исключительно на Тбилиси, где от него на пост мэра баллотируется Тамар Кекенадзе.Основные посылы программы:"Лело для Грузии"Партия "Лело для Грузии" также сделала акцент на Тбилиси в своей предвыборной программе, где ее кандидатом является Анна Бибилашвили.В своей программе партия предложила особый план развития города как отдельной самостоятельной единицы.Основные посылы программыЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259892488_917:0:3564:1985_1920x0_80_0_0_394f69c13c3d5300778769321652075d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, аналитика, обзоры, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы, выборы

Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей

17:48 28.09.2021 (обновлено: 18:12 28.09.2021)
239
© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии "Альянс патриотов Грузии"
Предвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии Альянс патриотов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В преддверии выборов в органы местного управления грузинские партии выбрали разную стратегию ведения предвыборной кампании, отличаются и обещания
Одни в своих обещаниях сделали акцент на конкретных проблемах населения, другие предлагают план развития города, а третьи решили отделаться общими фразами.
Sputnik Грузия ознакомился с предвыборными обещаниями партий и предлагает вам краткий обзор обещаний предвыборных программ.

"Грузинская мечта"

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" основной акцент предвыборной программы сделала на Тбилиси, где на пост мэра баллотируется генеральный секретарь партии Каха Каладзе.
Программа носит название "Больше жизни в каждый район" и охватывает все сферы деятельности города с практической точки зрения.
Основные посылы программы:
снос аварийных зданий в Тбилиси
увеличение финансирования сферы экологии
новая дорожная инфраструктура
программа поддержки малого и среднего бизнеса
расширение медицинских программ, финансируемых мэрией
новые проекты для молодежи

"Единое национальное движение"

Самая крупная оппозиционная партия в своей программе сделала акцент на борьбу с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и ее предвыборная кампания больше похожа на подготовку к досрочным парламентским выборам, чем к выборам в органы местной власти.
Однако при этом партия подготовила общую политическую программу, с которой ее кандидаты идут на выборы.
Основные посылы программы:
узаконивание собственности жителей городов
увеличение финансовой помощи незащищённым слоям населения
изменение условий приема на работу в мэрию
осуществление необходимых для города или района инфраструктурных проектов
увеличение зарплат работникам детсадов и детских образовательных центров
забота об экологии

"Для Грузии"

В отличие от других партий, партия экс-премьера Георгия Гахария подошла к написанию предвыборной программы обстоятельно.
Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?>>
Партия разработала отдельную концепцию развития Тбилиси и регионов.
Основные посылы программы
усиление роли регионов
создание индивидуальной концепции для каждого регионального центра
изменение транспортной системы и ее развитие
экономическое развитие каждого города
помощь бизнесу
особый акцент на сельское хозяйство в районах и индустриальное развитие в городах

"Третья сила"

Абсолютно отличающуюся от других оппозиционных партий концепцию предвыборных обещаний представило политическое объединение "Третья сила".
В своих обещаниях объединение сделало акцент исключительно на Тбилиси, где от него на пост мэра баллотируется Тамар Кекенадзе.
Основные посылы программы:
равномерное развитие районов Тбилиси
появление районов экономического значения
полное изменение транспортной системы Тбилиси
забота об экологии
развитие туризма
включение Тбилиси в международную транспортную сеть

"Лело для Грузии"

Партия "Лело для Грузии" также сделала акцент на Тбилиси в своей предвыборной программе, где ее кандидатом является Анна Бибилашвили.
В своей программе партия предложила особый план развития города как отдельной самостоятельной единицы.
Основные посылы программы
увеличение бюджета города
привлечение инвесторов
государственные парковки в Тбилиси
открытие бассейнов в каждом районе
развитие туризма
урегулирование строительства в историческом центре города
Читайте также:
Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото
Нет насилию перед выборами: премьер Грузии воззвал к партиям из Нью-Йорка
Кто, откуда, куда и зачем? Как изменились партии в Грузии за год
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:48Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей
17:33Илон Маск вернул себе первую строчку в списке богатейших людей Forbes
17:09Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии
16:46Билет в один конец - что думают о приезде Саакашвили грузинские политики
16:33В Берлине проходит выставка грузинской художницы и скульптора
16:31Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября
16:16"Это из разряда фантастики"- Чхаидзе о вакцинации 80% населения Грузии до конца года
16:01Песков: Россия - непререкаемый гарант энергобезопасности Европы
15:59Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?
15:46Возобновились регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
15:31В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-Мтацминда
15:06Президент Грузии поддерживает идею создания коалиционного правительства
15:05Брифинг: Что ожидает грузинское общество от местных выборов?
15:01А вдруг? – в соцсетях бурно обсуждают возвращение Саакашвили в Грузию
14:41Огромная пробка на границе Беларуси и Литвы. В чем причина? – видео
14:31Рейтинги партий и политиков в Грузии: обнародован новый опрос перед выборами
13:11Из Тбилиси в Рачу за три часа – в Западной Грузии открыта новая дорога
12:44Спортивный скандал: Федерацию армрестлинга Грузии отстранили от международных соревнований
12:40Звезда рэпа R-Kelly признан виновным в торговле людьми
12:25"Пока все не в безопасности, никто не в безопасности" – новая кампания в Грузии