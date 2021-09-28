https://sputnik-georgia.ru/20210928/predvybornye-obeschaniya-chem-gruzinskie-partii-zavlekayut-izbirateley-259973602.html

Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей

Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей

В преддверии выборов в органы местного управления грузинские партии выбрали разную стратегию ведения предвыборной кампании, отличаются и обещания 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T17:48+0400

2021-09-28T17:48+0400

2021-09-28T18:12+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

аналитика

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Одни в своих обещаниях сделали акцент на конкретных проблемах населения, другие предлагают план развития города, а третьи решили отделаться общими фразами.Sputnik Грузия ознакомился с предвыборными обещаниями партий и предлагает вам краткий обзор обещаний предвыборных программ."Грузинская мечта"Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" основной акцент предвыборной программы сделала на Тбилиси, где на пост мэра баллотируется генеральный секретарь партии Каха Каладзе.Программа носит название "Больше жизни в каждый район" и охватывает все сферы деятельности города с практической точки зрения.Основные посылы программы:"Единое национальное движение"Самая крупная оппозиционная партия в своей программе сделала акцент на борьбу с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и ее предвыборная кампания больше похожа на подготовку к досрочным парламентским выборам, чем к выборам в органы местной власти.Однако при этом партия подготовила общую политическую программу, с которой ее кандидаты идут на выборы.Основные посылы программы:"Для Грузии"В отличие от других партий, партия экс-премьера Георгия Гахария подошла к написанию предвыборной программы обстоятельно.Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?>>Партия разработала отдельную концепцию развития Тбилиси и регионов.Основные посылы программы"Третья сила"Абсолютно отличающуюся от других оппозиционных партий концепцию предвыборных обещаний представило политическое объединение "Третья сила".В своих обещаниях объединение сделало акцент исключительно на Тбилиси, где от него на пост мэра баллотируется Тамар Кекенадзе.Основные посылы программы:"Лело для Грузии"Партия "Лело для Грузии" также сделала акцент на Тбилиси в своей предвыборной программе, где ее кандидатом является Анна Бибилашвили.В своей программе партия предложила особый план развития города как отдельной самостоятельной единицы.Основные посылы программыЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, обзоры, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы, выборы