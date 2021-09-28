Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей
17:48 28.09.2021 (обновлено: 18:12 28.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии "Альянс патриотов Грузии"
© photo: Sputnik / Stringer
В преддверии выборов в органы местного управления грузинские партии выбрали разную стратегию ведения предвыборной кампании, отличаются и обещания
Одни в своих обещаниях сделали акцент на конкретных проблемах населения, другие предлагают план развития города, а третьи решили отделаться общими фразами.
Sputnik Грузия ознакомился с предвыборными обещаниями партий и предлагает вам краткий обзор обещаний предвыборных программ.
"Грузинская мечта"
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" основной акцент предвыборной программы сделала на Тбилиси, где на пост мэра баллотируется генеральный секретарь партии Каха Каладзе.
Программа носит название "Больше жизни в каждый район" и охватывает все сферы деятельности города с практической точки зрения.
Основные посылы программы:
снос аварийных зданий в Тбилиси
увеличение финансирования сферы экологии
новая дорожная инфраструктура
программа поддержки малого и среднего бизнеса
расширение медицинских программ, финансируемых мэрией
новые проекты для молодежи
"Единое национальное движение"
Самая крупная оппозиционная партия в своей программе сделала акцент на борьбу с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", и ее предвыборная кампания больше похожа на подготовку к досрочным парламентским выборам, чем к выборам в органы местной власти.
Однако при этом партия подготовила общую политическую программу, с которой ее кандидаты идут на выборы.
Основные посылы программы:
узаконивание собственности жителей городов
увеличение финансовой помощи незащищённым слоям населения
изменение условий приема на работу в мэрию
осуществление необходимых для города или района инфраструктурных проектов
увеличение зарплат работникам детсадов и детских образовательных центров
забота об экологии
"Для Грузии"
В отличие от других партий, партия экс-премьера Георгия Гахария подошла к написанию предвыборной программы обстоятельно.
Партия разработала отдельную концепцию развития Тбилиси и регионов.
Основные посылы программы
усиление роли регионов
создание индивидуальной концепции для каждого регионального центра
изменение транспортной системы и ее развитие
экономическое развитие каждого города
помощь бизнесу
особый акцент на сельское хозяйство в районах и индустриальное развитие в городах
"Третья сила"
Абсолютно отличающуюся от других оппозиционных партий концепцию предвыборных обещаний представило политическое объединение "Третья сила".
В своих обещаниях объединение сделало акцент исключительно на Тбилиси, где от него на пост мэра баллотируется Тамар Кекенадзе.
Основные посылы программы:
равномерное развитие районов Тбилиси
появление районов экономического значения
полное изменение транспортной системы Тбилиси
забота об экологии
развитие туризма
включение Тбилиси в международную транспортную сеть
"Лело для Грузии"
Партия "Лело для Грузии" также сделала акцент на Тбилиси в своей предвыборной программе, где ее кандидатом является Анна Бибилашвили.
В своей программе партия предложила особый план развития города как отдельной самостоятельной единицы.
Основные посылы программы
увеличение бюджета города
привлечение инвесторов
государственные парковки в Тбилиси
открытие бассейнов в каждом районе
развитие туризма
урегулирование строительства в историческом центре города
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